तिब्बती बौद्ध परंपरा के मुताबिक जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव के छोटे-छोटे टुकड़े करके उसे पहाड़ों पर रख दिया जाता है. जिसके बाद जंगली जानवर और गिद्ध मृत व्यक्ति के शव को खा जाते हैं. इस प्रथा का पालन तिब्बत, किंघई और मंगोलिया के कुछ हिस्सों में देखने को मिलता है.