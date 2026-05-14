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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShukra Gochar 2026: शुक्र का मिथुन में गोचर, आने वाले 25 दिन मकर समेत 3 राशियों के लिए होंगे कांटों भरे

Shukra Gochar 2026: शुक्र का मिथुन में गोचर, आने वाले 25 दिन मकर समेत 3 राशियों के लिए होंगे कांटों भरे

Shukra Gochar 2026: 14 मई को शुक्र का गोचर मकर, कर्क सहित 3 राशियों के लिए शुभ नहीं माना जा रहा है. शुक्र के मिथुन राशि में प्रवेश करते ही इन राशियों का मुश्किल समय शुरू हो जाएगा. सतर्क रहें.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Jagariti Soni | Updated at : 14 May 2026 05:25 AM (IST)
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Shukra Gochar 2026: वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को प्रेम, सुख-सुविधा, धन, सौंदर्य और वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है. जब भी शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं, तो उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर दिखाई देता है.

14 मई 2026 को शुक्र मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिसका असर सभी राशियों पर पड़ेगा. हालांकि कुछ राशियों के लिए यह गोचर चुनौतियां और सावधानी के संकेत लेकर आ सकता है. आइए जानते हैं किन राशियों को इस दौरान विशेष सतर्क रहने की जरूरत होगी.

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं. इस गोचर के दौरान शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, जो खर्च, विदेश यात्रा, विलासिता और त्याग का भाव माना जाता है. ऐसे में इस अवधि में अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. कई बार ऐसे आर्थिक दायित्व सामने आ सकते हैं जिनकी पहले से योजना नहीं बनाई गई होगी.

इस दौरान मन में चिंता या अस्थिरता महसूस हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. शुक्र की कृपा से धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे, जिससे आर्थिक संतुलन बना रहेगा. विदेश से जुड़े कार्यों या नए संपर्कों से भी फायदा हो सकता है. बेहतर होगा कि इस समय अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच-समझकर करें.

 मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए शुक्र पंचम और दशम भाव के स्वामी होकर योगकारक ग्रह माने जाते हैं. मिथुन राशि में शुक्र का गोचर आपके षष्ठम भाव में होगा, जो रोग, शत्रु, ऋण और दिनचर्या का प्रतिनिधित्व करता है.

इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं. खासतौर पर पेट, त्वचा, रक्तचाप या सूजन से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. यदि शुक्र की मंगल के साथ युति बनती है, तो गुस्सा और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है. इसलिए खानपान पर विशेष ध्यान देना जरूरी होगा. तला-भुना और बाहर का भोजन कम करें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. नियमित व्यायाम और समय पर आराम करना लाभकारी रहेगा.

 मीन राशि

पारिवारिक जीवन में बढ़ सकती हैं गलतफहमियां. मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे और आठवें भाव के स्वामी हैं. मिथुन राशि में गोचर करते हुए शुक्र आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे, जो परिवार, माता, वाहन, सुख-सुविधा और संपत्ति का भाव माना जाता है.

इस अवधि में परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की कमी के कारण गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं. छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ने की संभावना रहेगी. हालांकि दूसरी ओर घर में किसी नई वस्तु, वाहन या सुविधा के आने से खुशी का माहौल भी बन सकता है. धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना इस समय सबसे जरूरी रहेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 14 May 2026 05:25 AM (IST)
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Horoscope Today Shukra Gochar 2026 Venus Transit 2026
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