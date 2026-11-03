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हिंदी न्यूज़बिजनेसDhanteras Gold Coin: 24 कैरेट या 22 कैरेट, पूजा के लिए कौन सा सिक्का खरीदें?

Dhanteras Gold Coin: 24 कैरेट या 22 कैरेट, पूजा के लिए कौन सा सिक्का खरीदें?

Dhanteras 2026: लक्ष्मी पूजा के लिए सोने का सिक्का खरीदने से पहले जानें 999 और 916 का मतलब, BIS हॉलमार्क के नियम और असली सोने की पहचान कैसे करें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Nov 2026 03:22 PM (IST)
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Dhanteras 2026 Gold Coin Buying Tips: धनतेरस पर सोने का सिक्का खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो केवल उसकी चमक और कीमत देखकर फैसला न करें. इस साल 6 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी.

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ होता है. खासकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आकृति वाले सिक्कों की मांग रहती है. लेकिन बाजार में मिलने वाला हर सुनहरा सिक्का शुद्ध सोने का हो, यह जरूरी नहीं है.

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लक्ष्मी पूजा के लिए सोने का सिक्का खरीदना शुभ क्यों?

धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरि और समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है. इस दिन सोना खरीदने की परंपरा को धन, स्थिरता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. कई परिवार धनतेरस पर खरीदे गए लक्ष्मी-गणेश के सिक्के को दिवाली की पूजा में रखते हैं.

हालांकि धार्मिक दृष्टि से सोने का सिक्का खरीदना अनिवार्य नहीं है. अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार चांदी का सिक्का भी पूजा में रखा जा सकता है.

24 कैरेट या 22 कैरेट, कौन सा सिक्का खरीदें?

सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है. 24 कैरेट सोना लगभग शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट में अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं.

24 कैरेट के 999 फाइननेस वाले सिक्के में लगभग 99.9 प्रतिशत सोना होता है. वहीं 22 कैरेट यानी 916 फाइननेस में 91.6 प्रतिशत सोना होता है. इसलिए खरीदारी से पहले सिक्के पर दर्ज शुद्धता और बिल में लिखी जानकारी का मिलान जरूर करें.

क्या हर सोने के सिक्के पर HUID जरूरी है?

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुसार सोने के आभूषणों पर लागू अनिवार्य हॉलमार्किंग नियम 999 और 995 शुद्धता वाले गोल्ड बुलियन और सिक्कों पर लागू नहीं होता. ऐसे सिक्कों की BIS हॉलमार्किंग केवल स्वीकृत रिफाइनरी या मिंट कर सकती हैं. इसलिए किसी सिक्के पर HUID न होना अपने आप में नकली होने का प्रमाण नहीं है.

खरीदारों को सिक्के का वजन, शुद्धता, निर्माता का नाम, पैकिंग और पक्के बिल की जांच करनी चाहिए. दुकानदार से वापस बेचने की शर्तें भी पूछें.

लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर वाला सिक्का खरीदते समय क्या देखें?

पूजा के लिए लक्ष्मी-गणेश की आकृति वाला सिक्का लेना कई परिवारों की परंपरा है. लेकिन केवल देवी-देवताओं की तस्वीर होने से उसकी शुद्धता प्रमाणित नहीं होती. सिक्के पर 999 या 916 जैसी शुद्धता की जानकारी और विक्रेता का भरोसेमंद होना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

धार्मिक दृष्टि से पूजा में श्रद्धा और स्वच्छता का महत्व है. महंगा सिक्का खरीदना आवश्यक नहीं है.

धनतेरस 2026 पर लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार दिल्ली में 6 नवंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:30 बजे शुरू होगी. लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से 7:57 बजे तक रहेगा. यह पूजा का समय है, सोना खरीदने का अनिवार्य समय नहीं.

धनतेरस पर सोना खरीदने का उद्देश्य केवल धन संग्रह नहीं, बल्कि परिवार की सुख-समृद्धि की कामना भी है. इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए सिक्का खरीदते समय धार्मिक आस्था के साथ उसकी शुद्धता और कीमत की सही जानकारी रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 03 Nov 2026 03:22 PM (IST)
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Gold Diwali 2026 Dhanteras 2026
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