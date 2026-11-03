Dhanteras 2026 Gold Coin Buying Tips: धनतेरस पर सोने का सिक्का खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो केवल उसकी चमक और कीमत देखकर फैसला न करें. इस साल 6 नवंबर को धनतेरस मनाई जाएगी.

धार्मिक मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदना शुभ होता है. खासकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आकृति वाले सिक्कों की मांग रहती है. लेकिन बाजार में मिलने वाला हर सुनहरा सिक्का शुद्ध सोने का हो, यह जरूरी नहीं है.

लक्ष्मी पूजा के लिए सोने का सिक्का खरीदना शुभ क्यों?

धनतेरस का संबंध भगवान धन्वंतरि और समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से है. इस दिन सोना खरीदने की परंपरा को धन, स्थिरता और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है. कई परिवार धनतेरस पर खरीदे गए लक्ष्मी-गणेश के सिक्के को दिवाली की पूजा में रखते हैं.

हालांकि धार्मिक दृष्टि से सोने का सिक्का खरीदना अनिवार्य नहीं है. अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार चांदी का सिक्का भी पूजा में रखा जा सकता है.

24 कैरेट या 22 कैरेट, कौन सा सिक्का खरीदें?

सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है. 24 कैरेट सोना लगभग शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट में अन्य धातुएं भी मिलाई जाती हैं.

24 कैरेट के 999 फाइननेस वाले सिक्के में लगभग 99.9 प्रतिशत सोना होता है. वहीं 22 कैरेट यानी 916 फाइननेस में 91.6 प्रतिशत सोना होता है. इसलिए खरीदारी से पहले सिक्के पर दर्ज शुद्धता और बिल में लिखी जानकारी का मिलान जरूर करें.

क्या हर सोने के सिक्के पर HUID जरूरी है?

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के अनुसार सोने के आभूषणों पर लागू अनिवार्य हॉलमार्किंग नियम 999 और 995 शुद्धता वाले गोल्ड बुलियन और सिक्कों पर लागू नहीं होता. ऐसे सिक्कों की BIS हॉलमार्किंग केवल स्वीकृत रिफाइनरी या मिंट कर सकती हैं. इसलिए किसी सिक्के पर HUID न होना अपने आप में नकली होने का प्रमाण नहीं है.

खरीदारों को सिक्के का वजन, शुद्धता, निर्माता का नाम, पैकिंग और पक्के बिल की जांच करनी चाहिए. दुकानदार से वापस बेचने की शर्तें भी पूछें.

लक्ष्मी-गणेश की तस्वीर वाला सिक्का खरीदते समय क्या देखें?

पूजा के लिए लक्ष्मी-गणेश की आकृति वाला सिक्का लेना कई परिवारों की परंपरा है. लेकिन केवल देवी-देवताओं की तस्वीर होने से उसकी शुद्धता प्रमाणित नहीं होती. सिक्के पर 999 या 916 जैसी शुद्धता की जानकारी और विक्रेता का भरोसेमंद होना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

धार्मिक दृष्टि से पूजा में श्रद्धा और स्वच्छता का महत्व है. महंगा सिक्का खरीदना आवश्यक नहीं है.

धनतेरस 2026 पर लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार दिल्ली में 6 नवंबर को त्रयोदशी तिथि सुबह 10:30 बजे शुरू होगी. लक्ष्मी-कुबेर पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:02 से 7:57 बजे तक रहेगा. यह पूजा का समय है, सोना खरीदने का अनिवार्य समय नहीं.

धनतेरस पर सोना खरीदने का उद्देश्य केवल धन संग्रह नहीं, बल्कि परिवार की सुख-समृद्धि की कामना भी है. इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए सिक्का खरीदते समय धार्मिक आस्था के साथ उसकी शुद्धता और कीमत की सही जानकारी रखना जरूरी है.

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