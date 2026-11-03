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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मदिवाली पर कुत्तों को पहनाते हैं माला, कौओं को खिलाते हैं खाना... आखिर क्यों?

दिवाली पर कुत्तों को पहनाते हैं माला, कौओं को खिलाते हैं खाना... आखिर क्यों?

Yam Panchak 2026: नेपाल में दिवाली के दौरान कौआ, कुत्ता और गाय की पूजा क्यों होती है? जानें काग तिहार, कुकुर तिहार, यमराज और भाई टीका से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 03 Nov 2026 11:32 AM (IST)
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Yam Panchak 2026: दिवाली पर भारत में घरों को दीयों से सजाया जाता है, लक्ष्मी-गणेश की पूजा होती है और सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. लेकिन पड़ोसी देश नेपाल में दिवाली से जुड़ी एक ऐसी परंपरा भी है, जिसमें कौए को भोजन कराया जाता है, कुत्ते को फूलों की माला पहनाई जाती है और गाय की पूजा की जाती है.

पांच दिनों तक चलने वाले इस पर्व को यम पंचक या तिहार कहा जाता है. इसके पीछे मृत्यु के देवता यमराज, उनकी बहन यमुना और जीव-जंतुओं के प्रति सम्मान से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं हैं.

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क्या है यम पंचक और दिवाली से इसका क्या संबंध है?

 
 
 
 
 
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नेपाल में तिहार के पांच दिनों को यम पंचक भी कहा जाता है. यह पर्व भारतीय दिवाली से जुड़ा है, लेकिन इसकी पूजा-पद्धति अलग है. इन पांच दिनों में कौआ तिहार, कुकुर तिहार, गाय तिहार और लक्ष्मी पूजा, गोवर्धन पूजा तथा भाई टीका जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं.

मान्यता है कि इस अवधि में यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा का विशेष महत्व है. पर्व का समापन भाई टीका से होता है, जब बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

कौए को क्यों माना जाता है यमराज का संदेशवाहक?

यम पंचक की शुरुआत काग तिहार से होती है. नेपाली लोकमान्यताओं में कौए को यमराज का संदेशवाहक माना जाता है. इस दिन घरों की छतों और आंगन में कौओं के लिए भोजन रखा जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से अशुभ समाचारों और अनिष्ट से रक्षा की कामना पूरी होती है. कौए का संबंध पितरों से भी जोड़ा जाता है, हालांकि काग तिहार की अपनी अलग सांस्कृतिक परंपरा है.

कुत्ते को माला पहनाकर क्यों की जाती है पूजा?

यम पंचक का दूसरा प्रमुख अनुष्ठान कुकुर तिहार है. धार्मिक मान्यताओं में कुत्ते को यमराज के द्वार का रक्षक और संदेशवाहक माना गया है. इस दिन पालतू ही नहीं, सड़क पर रहने वाले कुत्तों को भी तिलक लगाया जाता है, फूलों की माला पहनाई जाती है और भोजन दिया जाता है.

यह परंपरा केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है. कुत्ते की वफादारी, सुरक्षा और मनुष्य के साथ उसके संबंध को भी सम्मान देती है.

गाय की पूजा का यम पंचक से क्या संबंध है?

गाय तिहार में गाय को लक्ष्मी का प्रतीक मानकर पूजा की जाती है. गाय को तिलक लगाया जाता है, माला पहनाई जाती है और चारा खिलाया जाता है. इसके बाद लक्ष्मी पूजा और दीपदान की परंपराएं निभाई जाती हैं. नेपाल पर्यटन बोर्ड के अनुसार, तिहार में गाय के साथ बैलों का भी विशेष सम्मान किया जाता है.

यमराज पांच दिनों तक अपनी बहन के घर क्यों रहे?

यम पंचक से जुड़ी मान्यता के अनुसार, यमराज पांच दिनों तक अपनी बहन यमुना के घर अतिथि बनकर रहे थे. यमुना ने उनका आदर-सत्कार किया. इसी कथा से भाई टीका की परंपरा जुड़ी मानी जाती है. अंतिम दिन बहनें भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं. नेपाल सरकार के सांस्कृतिक विवरण में भी इसी कथा को यम पंचक नाम का आधार बताया गया है.


यम पंचक 2026 कब है?

नेपाल के काठमांडू महानगरपालिका के कैलेंडर के अनुसार इस वर्ष तिहार के प्रमुख अनुष्ठान इस प्रकार हैं.

7 नवंबर- काग तिहार                          
8 नवंबर- कुकुर तिहार और लक्ष्मी पूजा        
9 नवंबर- गाय तिहार                          
10 नवंबर- गोवर्धन पूजा, म्ह पूजा और बैल पूजा
11 नवंबर- भाई टीका                          

यम पंचक की सबसे दिलचस्प बात यही है कि यहां दिवाली केवल धन और समृद्धि का उत्सव नहीं रहती. कौए से लेकर कुत्ते, गाय और बैल तक को सम्मान देकर मनुष्य प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति अपना आभार प्रकट करता है. वहीं भाई टीका इस पांच दिवसीय पर्व को पारिवारिक रिश्तों और दीर्घायु की कामना के साथ पूरा करता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:32 AM (IST)
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