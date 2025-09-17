हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2025: जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और मिट्टी के कलश का महत्व

Shardiya Navratri 2025: जानिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त और मिट्टी के कलश का महत्व

Shardiya Navratri 2025: 22 सितंबर 2025 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है. नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है, जिसमें मिट्टी का कलश जरूरी होता है. आइये जानते हैं इसका क्या महत्व है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 Sep 2025 08:46 AM (IST)

Shardiya Navratri 2025: आश्विन माह में पड़ने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है. इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत सोमवार, 22 सितंबर 2025 से हो रही है और 1 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगी. वहीं 2 अक्टूबर को विजयादशमी (Vijayadashami 2025) पर मां दुर्गा का विसर्जन किया जाएगा.

नवरात्रि शुरू होते ही लोग इसकी तैयारियों में जुट जाते हैं. नौ दिवसीय नवरात्रि के अलग-अलग दिनों में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है. लेकिन पहला दिन महत्वपूर्ण होता है.

नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है. कलश स्थापना के बाद ही पूजा आरंभ होती है. इसलिए यह विधि महत्वपूर्ण मानी जाती है.

घट स्थापना के दिन कलश की स्थापना की जाती है. यह कलश पूरे नौ दिनों तक देवी दुर्गा की प्रतिमा या मूर्ति के समक्ष ही रहता है. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर-जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास बताते हैं कि, नवरात्रि में घट स्थापना के लिए मिट्टी के कलश का ही प्रयोग करना चाहिए. आइये जानते हैं घट स्थापना में मिट्टी के कलश का क्या महत्व होता है.

घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश ही क्यों?

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के अनुसार, प्राचीन काल से ही पूजा-पाठ में कलश स्थापना की जाती है, जिसके लिए मिट्टी के कलश का ही प्रयोग होता रहा है. हालांकि इसके अलावा पीतल, स्टील, तांबा जैसे कई धातुओं के कलश प्रयोग में लाए जाते हैं.

लेकिन मिट्टी का कलश पूजा-पाठ या धार्मिक अनुष्ठान के लिए सबसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है. इसलिए नवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में मिट्टी के कलश से ही घट स्थापना करें. इससे मां भगवती प्रसन्न होंगी और पूजा का फल मिलेगा.

घट स्थापना 2025 मुहूर्त (Navratri Ghatasthapana Muhurat 2025)

  • शुभ मुहूर्त- सुबह 06 बजकर 09 मिनट से 08 बजकर 06 मिनट तक
  • अभिजीत मुहूर्त- सुबह 11 बजकर 49 मिनट से  दोपहर 12 बजकर 38 तक रहेगा.

ये भी पढ़ें: Chhath Puja Nahay Khay 2025: छठ पूजा का नहाय खाय कब, जानें विधि, मुहूर्त और महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले जानकारियों संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 17 Sep 2025 01:34 PM (IST)
Tags :
Kalash Sthapana Durgotsav Shardiya Navratri 2025 Durga Puja 2025 Ghatasthapana 2025
और पढ़ें
हॅलो गेस्ट
