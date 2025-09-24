हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShardiya Navratri 2025: कब है दुर्गा अष्टमी? जानें पूजा विधि और क्या करें, क्या नहीं!

Shardiya Navratri 2025: कब है दुर्गा अष्टमी? जानें पूजा विधि और क्या करें, क्या नहीं!

Shardiya Navratri 2025: दुर्गा पूजा की शुरुआत हो चुकी है, वैसे में अब बात आती है कि दुर्गा महाअष्टमी कब है, तो आइए जानें दुर्गा अष्टमी की शुभ तिथि के बारे में और इस दिन क्या करें और क्या नहीं?

By : निशात अंजुम | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 24 Sep 2025 03:28 PM (IST)
Durga Maha Ashtami Puja 2025: दुर्गा पूजा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो देवी दुर्गा की महिषासुर पर विजय का प्रतीक है. यह मुख्य रूप से अश्विन माह में मनाया जाता है और 10 दिनों तक चलता है, जिसका समापन विजयादशमी पर होता है.

उत्सव के दौरान, देवी दुर्गा की मूर्तियों को पंडालों में स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है. यह त्योहार शक्ति, साहस और स्त्री शक्ति का प्रतीक है. दुर्गा पूजा की शुरूआत हो चुकी है वैसे में अब बात आती है कि, दुर्गा महाअष्टमी कब है तो आइए जानें इस दिन क्या करें और न करें जानें विस्तार से.

दुर्गा महाअष्टमी 2025

इस साल मंगलवार 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी है. नवरात्रि की अष्टमी को मां दुर्गा के स्वरूप महागौरी की पूजा-अर्चना की जाती है. इसी दिन कई लोग अपना व्रत खोलते हैं, तो वही कुछ लोग हवन करके कन्या पूजन की विधि करते हैं. इस दौरान नौ कन्याओं को सच्चे मन और संकल्प के साथ भोजन कराया जाता है.

इस दिन भक्त मां दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर को महास्नान कराते हैं. यह लोगों के मन की शुद्धि का प्रतीक. इस दिन मां दुर्गा की पूजा में फूल, चावल, कुमकुम, कपड़े, आभूषण, फल और मिठाई अर्पित करते है. इस दिन फूल अर्पित करते हुए मंत्र जाप कर आशीर्वाद मांगते है.

दुर्गा अष्टमी के दिन क्या करना चाहिए?

इस दिन लोग एकत्रित होकर गरबा नृत्य करते हैं और रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं. यह दिन 'अस्त्र पूजा' (हथियारों की पूजा) के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी दुर्गा के हथियारों की पूजा की जाती है. इस दिन को विरा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन हथियारों या मार्शल आर्ट का उपयोग किया जाता है.

दुर्गा अष्टमी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए?

पहली और जरूरी बात यह है कि इस दिन दूध का इस्तेमाल न करें और अगर वे दूध उबाल भी रहे हैं, तो उसे सावधानी से उबालें ताकि वह बाहर न गिरे. चटक और शुभ रंग पहनने की कोशिश करें काला, सफेद और नीला पहनने से बचें क्योंकि यह एक शुभ त्योहार है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 24 Sep 2025 03:28 PM (IST)
