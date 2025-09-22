Shardiya Navratri 2025 Day 2 Wishes: मंगलवार 23 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है. यह दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. मां का यह स्वरूप हर क्षेत्र में याचक को सफलता दिलाता है. इस दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं.

धार्मिक मान्यता अनुसार, मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप कठोर तपस्या, साधना और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है. इसलिए इस देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है. आज के दिन भक्त सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, मां को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाते हैं, मंत्रो का जाप और पूजा-पाठ करते हैं. इसी के साथ आप नवरात्रि के दूसरे दिन अपनों को ये संदेश भेजकर इस दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं. यहां देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

नवरात्रि की शुभकामनाएं (Navratri 2025 Day 2 Wishes)

वन्दे वांछित लाभायचन्द्रार्घकृतशेखराम्

जपमालाकमण्डलु धराब्रह्मचारिणी शुभाम्

मां ब्रह्मचारिणी आप पर अपनी कृपा बरसाएं

नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं





गौरवर्णा स्वाधिष्ठानस्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम

धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम्

परम वंदना पल्लवराधरां कांत कपोला पीन

पयोधराम् कमनीया लावणयं स्मेरमुखी निम्ननाभि नितम्बनीम्

मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आपको मिले

नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.



या देवी सर्वभू‍तेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:

मां ब्रह्मचारिणी की जय

नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं







नमन है मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में,

हम हैं मां ब्रह्मचारिणी के चरणों की धूल,

आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल

शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामना.





मां करती सबका उद्धार है, सबकी बेड़ा पार है,

मां सबके कष्टों को हरती हैं,

मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती हैं.

मां ब्रह्मचारिणी को आज के दिन नमन है.





ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम:

मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर हो

नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत शुभकामनाएं

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.