हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मNavratri 2025 Day 2 Wishes: नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा, सभी को भेजें भक्तिमय संदेश

Navratri 2025 Day 2 Wishes: नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा, सभी को भेजें भक्तिमय संदेश

Happy Shardiya Navratri 2025 Day 2 Wishes: नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. 23 सितंबर को शारदीय नवरात्रि की पूजा का दूसरा दिन है. आप अपनों ये भक्तिभय संदेश भेज सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 22 Sep 2025 03:01 PM (IST)

Shardiya Navratri 2025 Day 2 Wishes: मंगलवार 23 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है. यह दिन मां दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. मां का यह स्वरूप हर क्षेत्र में याचक को सफलता दिलाता है. इस दिन भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि का लाभ प्राप्त करते हैं.

धार्मिक मान्यता अनुसार, मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप कठोर तपस्या, साधना और ब्रह्मचर्य का प्रतीक है. इसलिए इस देवी को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है. आज के दिन भक्त सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं, मां को मिश्री और पंचामृत का भोग लगाते हैं, मंत्रो का जाप और पूजा-पाठ करते हैं. इसी के साथ आप नवरात्रि के दूसरे दिन अपनों को ये संदेश भेजकर इस दिन की शुभकामनाएं दे सकते हैं. यहां देखिए नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं

नवरात्रि की शुभकामनाएं (Navratri 2025 Day 2 Wishes)

वन्दे वांछित लाभायचन्द्रार्घकृतशेखराम्
जपमालाकमण्डलु धराब्रह्मचारिणी शुभाम्
मां ब्रह्मचारिणी आप पर अपनी कृपा बरसाएं
नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं


Navratri 2025 Day 2 Wishes: नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा, सभी को भेजें भक्तिमय संदेश 

गौरवर्णा स्वाधिष्ठानस्थिता द्वितीय दुर्गा त्रिनेत्राम
धवल परिधाना ब्रह्मरूपा पुष्पालंकार भूषिताम्
परम वंदना पल्लवराधरां कांत कपोला पीन
पयोधराम् कमनीया लावणयं स्मेरमुखी निम्ननाभि नितम्बनीम्
मां ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद आपको मिले
नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं.
 

या देवी सर्वभू‍तेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:
मां ब्रह्मचारिणी की जय
नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामनाएं


Navratri 2025 Day 2 Wishes: नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा, सभी को भेजें भक्तिमय संदेश

नमन है मां ब्रह्मचारिणी के चरणों में,
हम हैं मां ब्रह्मचारिणी के चरणों की धूल,
आओ मिलकर मां को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल
शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की शुभकामना.

 मां करती सबका उद्धार है, सबकी बेड़ा पार है,
मां सबके कष्टों को हरती हैं,
मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती हैं.
मां ब्रह्मचारिणी को आज के दिन नमन है.


Navratri 2025 Day 2 Wishes: नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा, सभी को भेजें भक्तिमय संदेश

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नम:
मां ब्रह्मचारिणी की कृपा आप पर हो
नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें: Navratri 2025: कलश स्थापना नहीं कर पाएं तो न हों निराश, ऐसे करें नवरात्रि में 9 दिनों तक पूजा
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 22 Sep 2025 03:01 PM (IST)
Tags :
Maa Brahmacharini Durgotsav Shardiya Navratri 2025 Navratri 2025 Day 2 Wishes Navratri 2025 Wishes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का...'
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन'
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

GST RATE CUT: क्या क्या होगा आज से सस्ता? देखें पूरी लिस्ट | ABPLIVE
UKSSSC Exam Paper Leak: Dehradun में युवाओं का हंगामा, धारा 163 लागू
GST Rate Cut: नए GST को लेकर दुकानदारों का दावा, लागू तो हुआ, पर नहीं मिल रहा सस्ता सामान
Tirupati Temple Theft: ₹100 करोड़ की 'लूट', YSRCP सरकार पर गंभीर आरोप!
Lamborghini Crash: Mumbai Coastal Road पर Lamborghini डिवाइडर से टकराई, ड्राइवर सुरक्षित
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
अहमदाबाद विमान हादसे की जांच की निष्पक्षता पर याचिकाकर्ता ने उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
हिमाचल प्रदेश
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का...'
विक्रमादित्य सिंह की शादी की पहली तस्वीर आई सामने, कहा- 'मेरी जिंदगी का सबसे जरूरी दिन'
विश्व
Watch: स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
स्टेडियम में गोली चलाने की बात क्यों करने लगे पाकिस्तानी होस्ट! जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
क्रिकेट
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
इस खूंखार बल्लेबाज ने 2 साल बाद रिटायरमेंट से लिया यू-टर्न, पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ने को तैयार
बॉलीवुड
Jolly LLB 3 Worldwide BO: अक्षय कुमार क्या करके मानेंगे! जॉली एलएलबी 3 ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया, 3 दिन में इतना रहा बॉक्स ऑफिस
अक्षय कुमार क्या करके मानेंगे! जॉली एलएलबी 3 ने दुनियाभर में तहलका मचा दिया, 3 दिन में इतना रहा बॉक्स ऑफिस
ट्रेंडिंग
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
फ्लाइट में बैठ महिला ने बनाया पास्ता! वीडियो देख यूजर्स बोले, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है
शिक्षा
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
कौन हैं वीसी प्रो. सुनीता मिश्रा, जिनके औरंगजेब वाले बयान से राजस्थान में मचा बवाल? जानें इनकी सैलरी
हेल्थ
Pregnancy Sickness: प्रेग्नेंसी के दौरान बीमार हुईं तो दिमाग पर पड़ेगा असर, चौंका देगी यह स्टडी
प्रेग्नेंसी के दौरान बीमार हुईं तो दिमाग पर पड़ेगा असर, चौंका देगी यह स्टडी
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
Kantara Chapter 1 Trailer Review: सबकुछ बढ़िया है, क्या फिल्म भी अगले स्तर का दंगा होगी?
ENT LIVE
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
बॉलीवुड की बुरी खबरें: आर्यन खान का डेब्यू इंटरनेट पर धूम मचा रहा है, फैन्स प्यार बरसा रहे हैं
ENT LIVE
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
Homebound review:आस्कर नामिनेशन , द वन आफ द बेस्ट फिल्मों में से एक
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Embed widget