Chhath Songs 2025: शारदा सिन्हा के 5 सदाबहार छठ गीत, नंबर 2 के गाने को PM मोदी ने भी किया शेयर, आप भी सुनें ये गीत

Chhath Songs 2025: शारदा सिन्हा के 5 सदाबहार छठ गीत, नंबर 2 के गाने को PM मोदी ने भी किया शेयर, आप भी सुनें ये गीत

Sharda Sinha Chhath Puja Songs 2025: आज नहाए खाए से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है. ये महापर्व 4 दिनों तक चलने वाला है. ऐसे में शारदा सिन्हा के 5 छठ गीतों को सुनिए, जो आपकी आत्मा को छू लेगी.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 25 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sharda Sinha Chhath Songs 2025: छठ महापर्व की बात की जाए और शारदा सिन्हा के छठ गीतों का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. उनकी आवाज में एक ऐसी आत्मीयता है, जो हर किसी के दिल को छू जाती है. नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक शारदा सिन्हा के गाने पूरे भारतवर्ष में गूंजते हैं. 

शारदा सिन्हा के गानों में लोकभावना के साथ आस्था की झलक भी साफ दिखाई देती है. आइए जानते हैं उनके 5 ऐसे छठ गीत, जिसे आप जितनी बार भी सुन लें, आपका मन नहीं भरेगा.

उनके गानों की महिमा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय शारदा सिन्हा के गानों को शेयर किया है.

4 दिन के महापर्व की तिथि नोट कर लें

इस साल छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर, शनिवार यानी की आज से हो चुकी है. 26 अक्टूबर खरना, 27 अक्टूबर सजिया घाट (संध्या) और 28 अक्टूबर 2025 को भोरवा घाट है. 

दुखवा मिटाईं छठी मैया

पिछले साल शारदा सिन्हा ने छठ के लिए 'दुखवा मिटाईं छठी मैया' गीत गया था. ये छठ गीत उनके द्वारा गाया हुआ आखिरी गीत भी. उनकी बेटी ने बताया कि, जब मां बीमार थी, तब उन्होंने ये गीत गया था. इस गाने पर अभी तक 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. 

पहिले पहिले छठी मैया

शारदा सिन्हा की आवाज में गाया गया दूसरा सबसे प्रसिद्ध छठ गीत 'पहिले पहिले छठी मैया' है. इस गाने को उन्होंने आज से 8 साल पहले गाया था, जिस पर अभी तक 65 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

इस गाने की महिमा आप इस बात से लगा सकते हैं कि, इसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शेयर किया है.

छठ के बरतिया

शारदा सिन्हा का तीसरा छठ गीत, 'छठ के बरतिया' है. ये गाना उन्होंने आज से 3 साल पहले गाया था. छठ के दौरान ये गाना हर घर, हर गली और तमाम घाटों पर बजाया जाता है.

शारदा सिन्हा जी ने इस गाने दिल से गाया है. जब आप ये सुनेंगे तो कहीं न कहीं ये छठ गीत आपके मन को भी छू जाएगा.

हो दीनानाथ

छठ के मौके पर शारदा सिन्हा द्वारा गया गया 'हो दीनानाथ' छठ गीत भी घाटों की शान बढ़ाता है. ये गाना तो काफी पुराना है, लेकिन आज भी ये लोग के बीच काफी प्रसिद्ध है. इस गाने पर अभी तक 54 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं. 

उठु सुरुज भइले बिहान

भोरवा घाट की शान बढ़ाता ये छठ गीत 'उठु सुरुज भइले बिहान' आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ. जिन जिन घरों में छठ महापर्व मनाया जाता है, वहां पर ये गीत सुबह शाम बजता ही है. इस छठ आप भी एक बार इन गानों को जरूर सुनें.  

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 25 Oct 2025 11:38 AM (IST)
Sharda Sinha PM Modi Chhath Puja 2025 Chhath 2025

शारदा सिन्हा के कौन से छठ गीत घाटों की शान बढ़ाते हैं?

शारदा सिन्हा के 'हो दीनानाथ' और 'उठु सुरुज भइले बिहान' जैसे गीत घाटों की शान बढ़ाते हैं। ये गाने पुराने होने के बावजूद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं।

