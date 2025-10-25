Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Sharda Sinha Chhath Songs 2025: छठ महापर्व की बात की जाए और शारदा सिन्हा के छठ गीतों का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. उनकी आवाज में एक ऐसी आत्मीयता है, जो हर किसी के दिल को छू जाती है. नहाए खाए से लेकर उषा अर्घ्य तक शारदा सिन्हा के गाने पूरे भारतवर्ष में गूंजते हैं.

शारदा सिन्हा के गानों में लोकभावना के साथ आस्था की झलक भी साफ दिखाई देती है. आइए जानते हैं उनके 5 ऐसे छठ गीत, जिसे आप जितनी बार भी सुन लें, आपका मन नहीं भरेगा.

उनके गानों की महिमा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय शारदा सिन्हा के गानों को शेयर किया है.

4 दिन के महापर्व की तिथि नोट कर लें

इस साल छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर, शनिवार यानी की आज से हो चुकी है. 26 अक्टूबर खरना, 27 अक्टूबर सजिया घाट (संध्या) और 28 अक्टूबर 2025 को भोरवा घाट है.

दुखवा मिटाईं छठी मैया

पिछले साल शारदा सिन्हा ने छठ के लिए 'दुखवा मिटाईं छठी मैया' गीत गया था. ये छठ गीत उनके द्वारा गाया हुआ आखिरी गीत भी. उनकी बेटी ने बताया कि, जब मां बीमार थी, तब उन्होंने ये गीत गया था. इस गाने पर अभी तक 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

पहिले पहिले छठी मैया

शारदा सिन्हा की आवाज में गाया गया दूसरा सबसे प्रसिद्ध छठ गीत 'पहिले पहिले छठी मैया' है. इस गाने को उन्होंने आज से 8 साल पहले गाया था, जिस पर अभी तक 65 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

इस गाने की महिमा आप इस बात से लगा सकते हैं कि, इसे खुद प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर शेयर किया है.

छठ के बरतिया

शारदा सिन्हा का तीसरा छठ गीत, 'छठ के बरतिया' है. ये गाना उन्होंने आज से 3 साल पहले गाया था. छठ के दौरान ये गाना हर घर, हर गली और तमाम घाटों पर बजाया जाता है.

शारदा सिन्हा जी ने इस गाने दिल से गाया है. जब आप ये सुनेंगे तो कहीं न कहीं ये छठ गीत आपके मन को भी छू जाएगा.

हो दीनानाथ

छठ के मौके पर शारदा सिन्हा द्वारा गया गया 'हो दीनानाथ' छठ गीत भी घाटों की शान बढ़ाता है. ये गाना तो काफी पुराना है, लेकिन आज भी ये लोग के बीच काफी प्रसिद्ध है. इस गाने पर अभी तक 54 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

उठु सुरुज भइले बिहान

भोरवा घाट की शान बढ़ाता ये छठ गीत 'उठु सुरुज भइले बिहान' आज भी लोगों की पहली पसंद बना हुआ. जिन जिन घरों में छठ महापर्व मनाया जाता है, वहां पर ये गीत सुबह शाम बजता ही है. इस छठ आप भी एक बार इन गानों को जरूर सुनें.

