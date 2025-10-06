Sharad Purnima 2025 Moon Time: शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत, रोचक और शुभ रात्रि मानी जाती है. शरद पूर्णिमा सालभर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठतम भी होती है. इसका कारण यह है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि आसमान से अमृत की वर्षा होती है. साथ ही इस पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण भी होता है. शरद पूर्णिमा आज सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को है.

शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा होती है. इसलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा (Kojagiri Purnima) कहा जाता है. इसी पूर्णिमा पर श्रीकृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था, जिस कारण इसे रास पूर्णिमा (Ras Purnima 2025) भी कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि, शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा दिव्य अमृत बरसाता है. इसलिए इस दिन लोग खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में उसे रखते हैं.

माना जाता है कि इससे खीर में अमृत्व का गुण आ जाता है. इस खीर को ग्रहण करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. इसलिए आज सभी को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में कितने बजे होगा चंद्रोदय.

द्रिक पंचांग और स्थानीय खगोलीय चार्ट के मुताबिक, आज सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को भारत के विभिन्न शहरों में चंद्रोदय का अनुमानित समय कुछ इस प्रकार है (Today Moonrise Time)-

शहर अनुसार आज चंद्रदोय का समय (Today City-wise Moonrise Time)

शहर (City Name) चांद निकलने का समय (Moon Time) नई दिल्ली (New Delhi) शाम 5:27 बजे नोएडा (Noida) शाम 5:26 बजे लखनऊ (Lucknow) शाम 5:31 बजे मुंबई (Mumbai) शाम 5:49 बजे नासिक (Nasik) शाम 5:43 बजे हैदराबाद (Hydrabad) शाम 5:36 बजे कोलकाता (Kolkata) शाम 5:24 बजे अहमदाबाद (Ahmedabad) शाम 5:44 बजे वाराणसी (Varanasi) शाम 5:04 बजे चंडीगढ़ (Chandigarh) शाम 5:27 बजे बेंगलुरु (Bengaluru) शाम 5:42 बजे चेन्नई (Chennai)

शाम 5:39 बजे

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.