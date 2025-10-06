हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sharad Purnima 2025 Moon Time: शरद पूर्णिमा पर आज कितने बजे होगा चंद्रोदय, जानें आपके शहर में चांद निकलने का समय

Sharad Purnima 2025 Moon Time: शरद पूर्णिमा पर आज कितने बजे होगा चंद्रोदय, जानें आपके शहर में चांद निकलने का समय

Sharad Purnima 2025 Moon Time: शरद पूर्णिमा सोमवार 6 अक्टूबर को है. इस दिन सभी को चांद निकलने का इंतजार रहता है. क्योंकि आज चंद्रमा के प्रकाश के नीचे खीर रखने की परंपरा है. जानें चंद्रोदय का समय.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Preferred Sources

Sharad Purnima 2025 Moon Time: शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे अद्भुत, रोचक और शुभ रात्रि मानी जाती है. शरद पूर्णिमा सालभर में पड़ने वाली सभी पूर्णिमा में सबसे श्रेष्ठतम भी होती है. इसका कारण यह है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात्रि आसमान से अमृत की वर्षा होती है. साथ ही इस पूर्णिमा पर चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण भी होता है. शरद पूर्णिमा आज सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को है.

शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी की पूजा होती है. इसलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा (Kojagiri Purnima) कहा जाता है. इसी पूर्णिमा पर श्रीकृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था, जिस कारण इसे रास पूर्णिमा (Ras Purnima 2025) भी कहा जाता है. ऐसी मान्यता है कि, शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा दिव्य अमृत बरसाता है. इसलिए इस दिन लोग खीर बनाकर चंद्रमा की चांदनी में उसे रखते हैं.

माना जाता है कि इससे खीर में अमृत्व का गुण आ जाता है. इस खीर को ग्रहण करना स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है. इसलिए आज सभी को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है. आइए जानते हैं आज आपके शहर में कितने बजे होगा चंद्रोदय.

द्रिक पंचांग और स्थानीय खगोलीय चार्ट के मुताबिक, आज सोमवार 6 अक्टूबर 2025 को भारत के विभिन्न शहरों में चंद्रोदय का अनुमानित समय कुछ इस प्रकार है (Today Moonrise Time)-

शहर अनुसार आज चंद्रदोय का समय (Today City-wise Moonrise Time)
शहर (City Name) चांद निकलने का समय (Moon Time)
नई दिल्ली (New Delhi)  शाम 5:27 बजे
नोएडा (Noida)  शाम 5:26 बजे
लखनऊ (Lucknow)  शाम 5:31 बजे
मुंबई (Mumbai)  शाम 5:49 बजे
नासिक (Nasik) शाम 5:43 बजे
हैदराबाद (Hydrabad)  शाम 5:36 बजे
कोलकाता (Kolkata)  शाम 5:24 बजे
अहमदाबाद (Ahmedabad)  शाम 5:44 बजे
वाराणसी (Varanasi)  शाम 5:04 बजे
चंडीगढ़ (Chandigarh)  शाम 5:27 बजे
बेंगलुरु (Bengaluru)  शाम 5:42 बजे
चेन्नई (Chennai) 
  शाम 5:39 बजे

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 06 Oct 2025 01:32 PM (IST)
Tags :
Maa Laxmi Sharad Purnima 2025 Kojagiri Purnima 2025 Amrit Kheer Sharad Purnima 2025 Moon Time Sharad Purnima 2025 Moonrise Time
