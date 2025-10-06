हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sharad Purnima 2025 Wishes Live: चांद की शीतलता और शुभता, शरद पूर्णिमा पर आज अपनों को भेंजे ये शुभकामनाएं

Happy Sharad Purnima Wishes, Images, Messages, Quotes, Status Live: शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा भी कहा जाता है. 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा पर आज आप इन संदेशों से शुभकामनाएं दे सकते हैं.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 06 Oct 2025 12:04 PM (IST)

LIVE

Key Events
Source : abp live

Background

Sharad Purnima Ki Hardik Shubhkamnaye In Hindi Live: शरद पूर्णिमा आज 6 अक्टूबर 2025 को है. इसे हर साल आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है. शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद आसमान के नीचे चंद्रमा की प्रकाश में खीर रखने की परंपरा है.

शरद पूर्णिमा को लेकर ऐसी मान्यता है कि, इस पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और पृथ्वी पर अमृतवर्षा करता है. इसलिए इस रात चंद्रमा परिपूर्ण रोशनी और शीतलता से भरा होता है.

शरद पूर्णिमा पर स्नान, दान, पूजन, खीर बनाने के साथ ही लक्ष्मी पूजन का भी महत्व है. ऐसा कहा जाता है कि, शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी रात के समय पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं. इसलिए इस दिन लोग रात्रि में निशिता काल में भी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं. शरद पूर्णिमा पर आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर का भोग भी लगाएं.

शरद पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक का अशुभ साया

शरद पूर्णिमा 2025 पर आज सोमवार, 6 अक्टूबर को भद्रा और पंचक का साया रहने वाला है. पंचक और भद्रा दोनों को ही बहुत अशुभ माना जाता है. भद्रा आज दोपहर 12:23 से रात 10:53 तक रहेगी. वहीं पंचक का प्रभाव पूरे दिन रहेगा. अगर आप भद्रा समाप्त होने के बाद खुले आकाश में खीर रखें, तो बेहतर होगा.

शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और लोग इसे पर्व की तरह मनाते हैं. इसलिए आज इस शुभ दिन पर आप अपनों को इन खूबसूरत मैसेज और संदेशों के जरिए शुभकमानएं भेज शरद पूर्णिमा की बधाई दे सकते हैं. यहां देखिए शरद पूर्णिमा लिए स्पेशल मैसेज, कोट्स, फोटो और शुभकामनाएं संदेश. इन संदेशों को आप वाट्सअप और फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें: Kojagiri Purnima 6 October: कोजागिरी पूर्णिमा 6 अक्टूबर को, नोट करें पूजा विधि, मुहूर्त और उपाय
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

12:04 PM (IST)  •  06 Oct 2025

Happy Sharad Purnima 2025 Wishes Live


11:51 AM (IST)  •  06 Oct 2025

Happy Sharad Purnima 2025 Wishes: शरद पूर्णिमा शुभकामना

शरद पूर्णिमा की रात्रि का दिलकश है निखार
इसमें बरसे सिर्फ देवताओं का प्यार-दुलार
बनें चंद्रमा की चांदनी आपके लिए खुशगवार
शुभ हो आपके लिए शरद पूर्णिमा का त्योहार

इंडिया
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, 14 अक्टूबर को सुनवाई
बिहार
Bihar Election Dates: बिहार में इस दिन हो सकते हैं मतदान, जानें- कितने चरणों में चुनाव के आसार?
बिहार में इस दिन हो सकते हैं मतदान, जानें- कितने चरणों में चुनाव के आसार?
इंडिया
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
बिहार में कितने सही साबित हुए थे ओपिनियन पोल, इस बार के सर्वे किसकी बना रहे सरकार? ये रहे चौंकाने वाले आंकड़े   
स्पोर्ट्स
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
भारत से नफरत लेकिन गानों से मोहब्बत! रिजवान और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बेशर्मी का एक और वीडियो वायरल
Unclaimed Deposits पर सरकार की नयी पहल: अब अपने पैसों को वापस कैसे लें?| Paisa Live
RBI की नई नीति: EMI मिस होने पर Smartphone और laptop हो सकते हैं lock!| Paisa Live
Copper में बंपर तेजी! जानिए क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह और कहाँ करें निवेश?| Paisa Live
भारत-अमेरिका रिश्तों में तेल और Gas की deal से नया संतुलन, रूस से तेल की खरीद कम| Paisa Live
MTNL default कर गई! लेकिन क्या आपके पैसे सुरक्षित हैं? जानिए पूरा सच| Paisa Live
फोटो गैलरी

Embed widget