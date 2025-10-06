Sharad Purnima Ki Hardik Shubhkamnaye In Hindi Live: शरद पूर्णिमा आज 6 अक्टूबर 2025 को है. इसे हर साल आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है. शरद पूर्णिमा को कोजागिरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद आसमान के नीचे चंद्रमा की प्रकाश में खीर रखने की परंपरा है.

शरद पूर्णिमा को लेकर ऐसी मान्यता है कि, इस पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और पृथ्वी पर अमृतवर्षा करता है. इसलिए इस रात चंद्रमा परिपूर्ण रोशनी और शीतलता से भरा होता है.

शरद पूर्णिमा पर स्नान, दान, पूजन, खीर बनाने के साथ ही लक्ष्मी पूजन का भी महत्व है. ऐसा कहा जाता है कि, शरद पूर्णिमा पर मां लक्ष्मी रात के समय पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं. इसलिए इस दिन लोग रात्रि में निशिता काल में भी मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं. शरद पूर्णिमा पर आज मां लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें खीर का भोग भी लगाएं.

शरद पूर्णिमा पर भद्रा और पंचक का अशुभ साया

शरद पूर्णिमा 2025 पर आज सोमवार, 6 अक्टूबर को भद्रा और पंचक का साया रहने वाला है. पंचक और भद्रा दोनों को ही बहुत अशुभ माना जाता है. भद्रा आज दोपहर 12:23 से रात 10:53 तक रहेगी. वहीं पंचक का प्रभाव पूरे दिन रहेगा. अगर आप भद्रा समाप्त होने के बाद खुले आकाश में खीर रखें, तो बेहतर होगा.

शरद पूर्णिमा का दिन हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है और लोग इसे पर्व की तरह मनाते हैं. इसलिए आज इस शुभ दिन पर आप अपनों को इन खूबसूरत मैसेज और संदेशों के जरिए शुभकमानएं भेज शरद पूर्णिमा की बधाई दे सकते हैं. यहां देखिए शरद पूर्णिमा लिए स्पेशल मैसेज, कोट्स, फोटो और शुभकामनाएं संदेश. इन संदेशों को आप वाट्सअप और फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं.

