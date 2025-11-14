हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शुक्रवार के दिन क्यों किया जाता है मां लक्ष्मी की पूजा? जानिए धन, वैभव और सुख-समृद्धि प्राप्ति का सरल उपाय

शुक्रवार के दिन क्यों किया जाता है मां लक्ष्मी की पूजा? जानिए धन, वैभव और सुख-समृद्धि प्राप्ति का सरल उपाय

Goddess Lakshmi: शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है. जिससे आर्थिक संपन्नता और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

By : निशात अंजुम  | Updated at : 14 Nov 2025 06:30 AM (IST)
Goddess Lakshmi: शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है. जिससे आर्थिक संपन्नता और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है.

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा धन, वैभव और सुख-समृद्धि के लिए की जाती है क्योंकि यह दिन विशेष रूप से धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और उनकी कृपा से आर्थिक संपन्नता और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा धन, वैभव और सुख-समृद्धि के लिए की जाती है क्योंकि यह दिन विशेष रूप से धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और उनकी कृपा से आर्थिक संपन्नता और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
शुक्रवार के दिन अपने घर को साफ-सुथरा रखें, विशेष रूप से मुख्य द्वार और पूजा स्थल को, क्योंकि जहां सफाई और शांति होती है, वहीं मां लक्ष्मी वास करती हैं.
शुक्रवार के दिन अपने घर को साफ-सुथरा रखें, विशेष रूप से मुख्य द्वार और पूजा स्थल को, क्योंकि जहां सफाई और शांति होती है, वहीं मां लक्ष्मी वास करती हैं.
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इत्र, चंदन और गुलाब जल जैसी सुगंधित वस्तुओं को दान कर सकते हैं. साथ ही सफेद चंदन का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है.
मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप इत्र, चंदन और गुलाब जल जैसी सुगंधित वस्तुओं को दान कर सकते हैं. साथ ही सफेद चंदन का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है.
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र को धारण करें. इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रख लें.
शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठें, नहा धोकर लाल रंग के वस्त्र को धारण करें. इसके बाद एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर मां लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रख लें.
शुक्रवार के दिन धन, सुख और समृद्धि पाने के लिए ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा मंत्र का जाप करें.
शुक्रवार के दिन धन, सुख और समृद्धि पाने के लिए ॐ ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पूरये, धन पूरये, चिंताएं दूरये-दूरये स्वाहा मंत्र का जाप करें.
मिट्टी के कलश में चावल, एक रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ रखकर इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें और बाद में दान कर दें, यह उपाय शुक्रवार के दिन करने से धन की कमी दूर होती है.
मिट्टी के कलश में चावल, एक रुपये का सिक्का और हल्दी की गांठ रखकर इसे किसी पवित्र स्थान पर रखें और बाद में दान कर दें, यह उपाय शुक्रवार के दिन करने से धन की कमी दूर होती है.
Published at : 14 Nov 2025 06:30 AM (IST)
