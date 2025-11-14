एक्सप्लोरर
शुक्रवार के दिन क्यों किया जाता है मां लक्ष्मी की पूजा? जानिए धन, वैभव और सुख-समृद्धि प्राप्ति का सरल उपाय
Goddess Lakshmi: शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है. जिससे आर्थिक संपन्नता और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.
शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है.
Published at : 14 Nov 2025 06:30 AM (IST)
शुक्रवार के दिन क्यों किया जाता है मां लक्ष्मी की पूजा? जानिए धन, वैभव और सुख-समृद्धि प्राप्ति का सरल उपाय
शुक्रवार के दिन क्यों किया जाता है मां लक्ष्मी की पूजा? जानिए धन, वैभव और सुख-समृद्धि प्राप्ति का सरल उपाय
