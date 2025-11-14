शुक्रवार के दिन क्यों किया जाता है मां लक्ष्मी की पूजा? जानिए धन, वैभव और सुख-समृद्धि प्राप्ति का सरल उपाय

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा धन, वैभव और सुख-समृद्धि के लिए की जाती है क्योंकि यह दिन विशेष रूप से धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. इस दिन पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है, और उनकी कृपा से आर्थिक संपन्नता और जीवन में सुख-समृद्धि आती है.