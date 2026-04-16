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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मShani Dev: नौकरी, पैसा और पारिवारिक समस्या..कहीं शनि आपसे नाराज तो नहीं, न करें ये गलती

Shani Dev: नौकरी, पैसा और पारिवारिक समस्या..कहीं शनि आपसे नाराज तो नहीं, न करें ये गलती

Shani Dev: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाइफ में जब पैसों, नौकरी और परिवार में समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो तब समझ जाना चाहिए कि शनि आपसे नाराज हो सकते हैं ऐसे में कौन से काम हैं जो न करें जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 16 Apr 2026 08:00 AM (IST)
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Shani Dev: शनि कर्म प्रधान देवता है. उनका न्याय किसी व्यक्ति के पक्ष या विरोध में नहीं, बल्कि उसके कर्मों के आधार पर होता है. आज के दौर में लोग दूसरों के आगे निकलने की होड़ में कुछ ऐसी छोटी गलतिया कर जात हैं जो उनके तमाम सुखों पर ग्रहण लगा देते हैं.

मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं बचता, आए दिन किसी बीमारी के शिकार रहते हैं, मानसिक तौर पर समस्याएं कम होने का नाम नहीं लेती. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा तब होता है जब शनि आपसे नाराज हों. कौन से ऐसे लोग हैं जिसने शनि नाराज रहते हैं. क्या है शनि को प्रसन्न करने के उपाय जान लें.

 

शनि देव किन लोगों से नाराज रहते हैं

अन्याय और धोखा करने वाले लोग

जो लोग दूसरों के साथ छल, कपट या बेईमानी करते हैं, शनि देव उन्हें सबक सिखाते हैं.

  • क्या सजा देते हैं - धोखा देने पर शनि वित्तीय नुकसान, कानूनी परेशानी या प्रतिष्ठा गिरने के रूप में दंड देता है.

गरीब और कमजोरों को सताने वाले

शनि देव को “श्रमिकों और निम्न वर्ग का कारक” माना जाता है. जरूरतमंदों, बुजुर्गों, या मजदूर वर्ग का अपमान करने वालों पर शनि की विशेष दृष्टि कठोर मानी जाती है.

क्या सजा देते है - हंसती खेलते जीवन में अचानक कष्ट आना, बीमारी, नौकरी में समस्या या सामाजिक अपमान होना.

अहंकारी और घमंडी व्यक्ति

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग अपनी सफलता पर घमंड करते हैं और दूसरों को नीचा दिखाते हैं, वे शनि के अप्रसन्न होते हैं. अक्सर व्यक्ति पैसे और पद के मद में चूर होकर दूसरों को तन या मन से कष्ट पहुंचाता है.

  • क्या सजा देते हैं - शनि देव व्यक्ति को विनम्रता सिखाते हैं, इन अप्रिय कार्य करने पर शनि व्यक्ति को अर्श से फर्श पर ले आते हैं. इसलिए कई बार अचानक सफलता के बाद गिरावट भी शनि का ही खेल माना जाता है.

बुजुर्गों और गुरुओं का अनादर

बड़ों, माता-पिता या गुरु का अपमान करना शनि की दृष्टि में गंभीर दोष माना जाता है.

  • क्या सजा देते हैं - बेरोजार रहना, मानसिक प्रताड़ना, परिवार में क्लेश, तलाक तक की नौबत आ जाती है.

मेहनत से बचने वाले (आलसी लोग)

शनि देव कर्म और परिश्रम के प्रतीक हैं, इसलिए कामचोरी करने वालों को कष्ट झेलना पड़ सकता है. शनि देव बताते हैं बिना मेहनत के स्थायी सफलता नहीं मिलती.

  • क्या सजा देते हैं - काम में रुकावट, प्रमोशन में देरी, बार-बार असफलता

गलत आदतों और बुरे कर्मों में लिप्त लोग

नशा, गलत संगति, अनैतिक कार्य - ये सब शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ाते हैं. आज के दौर में व्यक्ति किसी न किसी तरह के नशे में डूबा है.ज्योतिष में यही उसकी असंतुष्टी और तनाव का कारण माना गया है.

  • क्या सजा देते हैं - आर्थिक नुकसान, स्वास्थ्य समस्या, मानसिक अशांति

सच्चे न्यायाधीश कहलाए

शनि देव का न्याय डराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सही दिशा में ले जाने के लिए होता है.शनि देव अमीर-गरीब, बड़ा-छोटा नहीं देखते. हर किसी के साथ समान और निष्पक्ष व्यवहार करते हैं इसलिए इन्हें सच्चा न्यायाधीश कहा जाता है. वे हमें सिखाते हैं कि जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 16 Apr 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Shani Dev

Frequently Asked Questions

शनि देव किन लोगों से नाराज रहते हैं?

शनि देव अन्याय, धोखा, गरीबों और कमजोरों को सताने वाले, अहंकारी, बुजुर्गों का अनादर करने वाले, आलसी और गलत आदतों में लिप्त लोगों से नाराज रहते हैं।

शनि देव गुस्सा होने पर क्या दंड देते हैं?

शनि देव वित्तीय नुकसान, कानूनी परेशानी, प्रतिष्ठा गिरना, कष्ट, बीमारी, नौकरी में समस्या, सामाजिक अपमान, और अर्श से फर्श पर ले आने जैसा दंड दे सकते हैं।

शनि देव को 'सच्चा न्यायाधीश' क्यों कहा जाता है?

शनि देव अमीर-गरीब या बड़े-छोटे का भेद नहीं करते, बल्कि कर्मों के आधार पर निष्पक्ष न्याय करते हैं। वे सिखाते हैं कि जैसा कर्म करेंगे, वैसा ही फल मिलेगा।

मेहनत से बचने वाले या आलसी लोगों पर शनि देव का क्या प्रभाव होता है?

शनि देव कर्म और परिश्रम के प्रतीक हैं। आलसी लोगों को काम में रुकावट, प्रमोशन में देरी और बार-बार असफलता का सामना करना पड़ सकता है।

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