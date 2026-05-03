यह साप्ताहिक राशिफल 3 मई से 9 मई 2026 तक की अवधि को कवर करता है।
Weekly Rashifal 3-9 May 2026: इस हफ्ते 5 राशियों के लिए खुशखबरी, कुछ के लिए चुनौती, जानें 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल
vWeekly Rashifal 2026: 3 से 9 मई तक का नया सप्ताह आपके करियर, धन, प्यार, परिवार और सेहत के लिए कैसा रहने वाला है? जानिए मेष से मीन राशियों का भविष्यफल
Weekly Rashifal 3-9 May 2026: यह सप्ताह आपके राशि के लिए कितना अनुकूल रहेगा इसका जानकारी ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव के देखकर गणना करके इसका सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते है सभी लोग यह जानना चाहते है यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा परिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन , व्यापार, शिक्षा तथा प्रेम सम्बन्ध.
इस सप्ताह को अनुकूल बनाने किए कौन से रंग का उपयोग करे, तथा कौन से अंक का उपयोग करके अपने दैनिक जीवन को सुदृढ़ करे आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से यह सप्ताह कैसा रहेगा मेष से मीन राशि के लोगों के लिए.
- करियर तथा व्यापार - व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य और स्थिरता वाला रहेगा. किसी बड़े लाभ या हानि की संभावना नहीं है, लेकिन कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम में आसानी होगी. हालांकि, कार्यभार थोड़ा अधिक रह सकता है,
- पारिवारिक राशिफल - पारिवारिक जीवन इस सप्ताह सामान्य लेकिन संतुलित रहेगा. घर में किसी छोटी बात को लेकर हल्का तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन बातचीत और समझदारी से स्थिति जल्दी ही सामान्य हो जाएगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा और आपसी संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. सप्ताह के मध्य में किसी पारिवारिक निर्णय या चर्चा में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. घर में कुछ खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाएगी. माता-पिता के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और संतोष मिलेगा.
- लव राशिफल - प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. कुछ जातकों के लिए पुराने रिश्तों के समाप्त होने के बाद नए संबंधों की शुरुआत के योग बन रहे हैं. आप किसी नए व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जिससे जीवन में नई ऊर्जा आएगी. हालांकि, भावनाओं में बहकर कोई भी जल्दबाजी का निर्णय न लें.
- सावधानी - अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें, विशेषकर आर्थिक और भावनात्मक मामलों में.
- उपाय: किसी कन्या को वस्त्र या आवश्यक सामग्री का दान करें और माता दुर्गा का ध्यान करें.
- शुभ अंक: 5, 9
- शुभ रंग: हरा, लाल
वृषभ राशि के जातकों के लिए 3 मई से 9 मई 2026 का यह सप्ताह स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और करियर के संतुलन के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. ग्रहों की स्थिति यह दर्शाती है कि इस सप्ताह आपको अपने शरीर और मन दोनों का विशेष ध्यान रखना होगा. हल्की थकान, मौसम परिवर्तन या अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है, लेकिन यह समस्या गंभीर नहीं होगी.
- पारिवारिक जीवन - वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह पारिवारिक जीवन में स्थिरता और शांति लेकर आएगा. घर का वातावरण सामान्यतः सुखद और सहयोगपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर हल्की चिंता रह सकती है.
- करियर तथा व्यापार - करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह स्थिर लेकिन धीरे-धीरे प्रगति देने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रखनी होगी. काम का दबाव सामान्य रहेगा, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिलेंगे. धैर्य के साथ किया गया कार्य भविष्य में अच्छे परिणाम देगा. व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह समय सामान्य रहेगा. कोई बड़ा लाभ या नुकसान नहीं दिख रहा है.
- लव लाइफ - प्रेम जीवन में यह सप्ताह सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. रिश्तों में पुरानी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. किसी खास व्यक्ति से सुखद सरप्राइज या भावनात्मक समर्थन मिलने की संभावना है. अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के संकेत भी बन रहे हैं.
- सावधानी - स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बिल्कुल न करें. बाहर के भोजन से बचें और दिनचर्या को नियमित रखें. किसी भी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें.
- उपाय - जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करें.
- शुभ अंक: 2, 7
- शुभ रंग: नीला, सफेद
मिथुन राशि (Gemini Weekly Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों के लिए 3 मई से 9 मई 2026 का यह सप्ताह कार्यभार, जिम्मेदारियों और मानसिक दबाव से भरा रह सकता है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि इस सप्ताह आपको अपने पेशेवर और निजी जीवन दोनों में संतुलन बनाकर चलना होगा. कार्यों की अधिकता के कारण व्यस्तता बढ़ सकती है.
- पारिवारिक राशिफल - पारिवारिक जीवन इस सप्ताह थोड़ा व्यस्त और जिम्मेदारियों से भरा रहेगा. घर में जीवनसाथी और बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा. घरेलू कार्यों में आपकी भूमिका बढ़ सकती है, जिससे थकान महसूस हो सकती है. हालांकि, ससुराल पक्ष से आर्थिक या भावनात्मक सहयोग मिलने के योग बन रहे हैं, जिससे कुछ राहत मिलेगी. सप्ताह के अंत में परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा.
- करियर तथा व्यापार - करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह जिम्मेदारियों और दबाव से भरा रहेगा. नौकरीपेशा लोगों पर बॉस की ओर से अतिरिक्त कार्य का दबाव बढ़ सकता है, जिससे व्यस्तता अधिक रहेगी. हालांकि, आपकी मेहनत और कुशलता से आप सभी कार्य समय पर पूरा करने में सक्षम रहेंगे. व्यापार से जुड़े जातकों को इस सप्ताह विशेष सावधानी बरतनी होगी.
- लव राशिफल - प्रेम संबंधों में इस सप्ताह तनाव और गलतफहमियों की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ने की संभावना है, इसलिए संवाद में संयम और स्पष्टता बनाए रखें. अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और किसी भी स्थिति में कठोर शब्दों से बचें.
- सावधानी - किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, विशेषकर आर्थिक मामलों में. जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं.
- उपाय - मंदिर में फल और फूल दान करें तथा भगवान विष्णु का ध्यान करें.
- शुभ अंक: 6, 9
- शुभ रंग: पीला, हरा
कर्क राशि (Cancer Weekly Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए 3 मई से 9 मई 2026 का यह सप्ताह आध्यात्मिकता, भावनात्मक गहराई और आत्म-चिंतन से जुड़ा रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि इस सप्ताह आपका मन अधिकतर धार्मिक कार्यों, पूजा-पाठ, व्रत-उपवास और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित रहेगा. मानसिक रूप से आप भीतर से शांति और स्थिरता की तलाश करेंगे.
- पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन इस सप्ताह भावनाओं और संबंधों की गहराई से जुड़ा रहेगा. घर में धार्मिक माहौल बनने के योग हैं, जैसे पूजा-पाठ या किसी शुभ आयोजन का होना. इससे परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आपसी समझ बेहतर होगी.
- करियर तथा व्यापार - करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह स्थिरता और संतुलन देने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में संतोष का अनुभव होगा, हालांकि कार्यभार थोड़ा अधिक रह सकता है. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने से कार्यों में गति आएगी और लंबित कार्य पूरे होने के योग बनेंगे. यह समय नए प्रयोग या बड़े बदलाव के लिए उपयुक्त नहीं है.
- लव राशिफल - प्रेम संबंधों में इस सप्ताह थोड़ी भावनात्मक दूरी या गलतफहमी की स्थिति बन सकती है. पार्टनर के साथ संवाद में कमी से हल्का तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए खुलकर बातचीत करना आवश्यक होगा.
- सावधानी - भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय न लें. रिश्तों में स्पष्ट संवाद बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें.
- उपाय - मिठाई का दान करें, जरूरतमंदों को भोजन कराएं और देवी दुर्गा की उपासना करें.
- शुभ अंक: 1, 3
- शुभ रंग: गुलाबी, ला
सिंह राशि (Leo Weekly Horoscope)
सिंह राशि के जातकों के लिए 3 मई से 9 मई 2026 का यह सप्ताह मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि जीवन के कुछ क्षेत्रों में प्रगति होगी तो कुछ जगहों पर सतर्कता की आवश्यकता रहेगी. स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी.
- पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन इस सप्ताह उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है. घर में छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समय रहते सुलझ जाएंगे. घर में बदलाव या खरीदारी के योग बन सकते हैं.
- करियर तथा व्यापार - करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह स्थिरता और अवसर दोनों लेकर आएगा. नौकरीपेशा लोगों को पहचान मिलेगी. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं.
- लव राशिफल - प्रेम जीवन में थोड़ी नीरसता रह सकती है. पार्टनर के साथ समय बिताना जरूरी होगा.
- सावधानी - खानपान का ध्यान रखें और दिनचर्या व्यवस्थित रखें.
- उपाय - पूजा में शहद का प्रयोग करें और शहद का दान करें.
- शुभ अंक: 4, 7
- शुभ रंग: हरा, क्रीम
कन्या राशि (Virgo Weekly Horoscope)
कन्या राशि के जातकों के लिए 3 मई से 9 मई 2026 का यह सप्ताह भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील और आत्मविश्लेषण से जुड़ा रहने वाला है. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि इस सप्ताह आप अपनी भावनाओं और रिश्तों को लेकर अधिक गंभीर रहेंगे. किसी अपने द्वारा नजरअंदाज किए जाने या अपेक्षा पूरी न होने से मन में हल्की निराशा या दुख की भावना उत्पन्न हो सकती है.
- पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन इस सप्ताह भावनात्मक उतार-चढ़ाव के साथ आगे बढ़ेगा. घर में किसी सदस्य की उपेक्षा या गलतफहमी के कारण मन थोड़ा दुखी रह सकता है, लेकिन बच्चों या छोटे सदस्यों के साथ समय बिताने से खुशी और सुकून मिलेगा. घर का वातावरण सामान्य और शांत बना रहेगा, लेकिन संवाद में सावधानी बरतना आवश्यक होगा.
- करियर तथा व्यापार - करियर के दृष्टिकोण से यह सप्ताह स्थिरता देने वाला रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपने कौशल, मेहनत और अनुशासन के कारण पहचान मिलेगी. हालांकि, किसी सहकर्मी के कारण हल्की रुकावट या भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय सामान्य रहेगा, लेकिन नए अवसर सामने आ सकते हैं.
- शिक्षा - विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत अनुकूल है. पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग मजबूत होंगे.
- लव लाइफ - प्रेम जीवन में यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ सकता है. विशेष रूप से जो जातक अकेले हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना है. पुराने रिश्तों में सुधार के संकेत भी मिल सकते हैं.
- सावधानी - भावनात्मक निर्णयों से बचें और जल्दबाजी न करें.
- उपाय - नारियल को मंदिर में अर्पित करें और देवी दुर्गा का ध्यान करें.
- शुभ अंक: 3, 8
- शुभ रंग: आसमानी, नारंगी
तुला राशि (Libra Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन - पारिवारिक जीवन की शुरुआत थोड़ी अस्थिर रह सकती है. गलतफहमी या मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संवाद से सुलझ जाएंगे. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे.
- करियर तथा व्यापार - करियर के लिए यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को सहयोग मिलेगा और रुके हुए कार्य पूरे होंगे. आय में वृद्धि और रुका हुआ धन मिलने के योग हैं. व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं.
- लव राशिफल - प्रेम संबंधों में गलतफहमियां और झगड़े हो सकते हैं. संवाद बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें.
- सावधानी - भावनाओं में बहकर निर्णय न लें.
- उपाय - मंदिर में घी का दान करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें.
- शुभ अंक: 5, 2
- शुभ रंग: पीला, पर्पल
वृश्चिक राशि (Scorpio Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन - परिवार में सहयोग और समझ बढ़ेगी. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा. किसी आयोजन या यात्रा की योजना बन सकती है.
- करियर तथा व्यापार - करियर के लिए यह सप्ताह अत्यंत अनुकूल है. नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और कार्यों में सफलता मिलेगी. व्यापार में लाभ और विस्तार के योग हैं.
- लव राशिफल - प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकता है. बातचीत और धैर्य जरूरी होगा.
- सावधानी - गुस्से पर नियंत्रण रखें और जल्दबाजी से बचें.
- उपाय - भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं और मंत्र जप करें.
- शुभ अंक: 2, 3
- शुभ रंग: पर्पल, गुलाबी
धनु राशि (Sagittarius Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन - परिवार में शांति रहेगी, लेकिन जीवनसाथी से हल्की अनबन हो सकती है. बातचीत से समाधान होगा.
- करियर तथा व्यापार - करियर में स्थिरता रहेगी. मेहनत से कार्य पूरे होंगे. व्यापार में धैर्य रखना जरूरी होगा.
- लव राशिफल - प्रेम संबंधों में सकारात्मक संकेत हैं. रिश्ते मजबूत होंगे.
- सावधानी - वाहन चलाते समय सावधानी रखें.
- उपाय - मां दुर्गा की पूजा करें और वस्त्र दान करें.
- शुभ अंक: 2, 8
- शुभ रंग: आसमानी, सफेद
मकर राशि (Capricorn Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन - परिवार में शांति और सहयोग रहेगा. जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे.
- करियर तथा व्यापार - कार्यस्थल पर चुनौतियां आएंगी, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में होगी. व्यापार में लाभ मिलेगा.
- लव राशिफल - प्रेम जीवन अच्छा रहेगा. रिश्तों में समझदारी बढ़ेगी.
- सावधानी - नकारात्मक सोच से बचें.
- उपाय - सुहाग सामग्री दान करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करें.
- शुभ अंक: 2, 5
- शुभ रंग: ऑरेंज, ग्रे
कुंभ राशि (Aquarius Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन - परिवार में खुशी और सकारात्मक माहौल रहेगा. शुभ समाचार मिल सकता है.
- करियर तथा व्यापार - करियर में उन्नति, प्रमोशन और धन लाभ के योग हैं. व्यापार में नए अवसर मिलेंगे.
- लव राशिफल - प्रेम जीवन बहुत अच्छा रहेगा. नए रिश्ते बनने के योग हैं.
- सावधानी - अहंकार से बचें.
- उपाय - मां काली का ध्यान करें और मंत्र जप करें.
- शुभ अंक: 1, 8
- शुभ रंग: नीला, पर्पल
मीन राशि (Pisces Weekly Horoscope)
- पारिवारिक जीवन - परिवार में धार्मिक माहौल रहेगा. रिश्तों में मजबूती आएगी.
- करियर तथा व्यापार - व्यापार से जुड़े जातकों के लिए यह सप्ताह सामान्य और स्थिरता वाला रहेगा. किसी बड़े लाभ या हानि की संभावना नहीं है, लेकिन कामकाज में निरंतरता बनी रहेगी. नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा.
- पारिवारिक राशिफल - पारिवारिक जीवन सामान्य लेकिन संतुलित रहेगा. छोटी बातों पर तनाव हो सकता है, लेकिन सुलझ जाएगा. परिवार का सहयोग मिलेगा.
- लव राशिफल - प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण रहेगा. नए रिश्तों की शुरुआत हो सकती है.
- सावधानी - अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- उपाय - किसी कन्या को वस्त्र दान करें और माता दुर्गा का ध्यान करें.
- शुभ अंक: 5, 9
- शुभ रंग: हरा, लाल
Frequently Asked Questions
यह साप्ताहिक राशिफल 2026 में किस अवधि को कवर करता है?
यह राशिफल किन ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव पर आधारित है?
यह राशिफल ग्रहों तथा नक्षत्रों के प्रभाव के आधार पर गणना करके तैयार किया गया है।
क्या यह राशिफल पारिवारिक, आर्थिक, व्यापार, शिक्षा और प्रेम संबंधों के बारे में जानकारी देता है?
हाँ, यह राशिफल परिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, व्यापार, शिक्षा तथा प्रेम सम्बन्धों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।
यह राशिफल किन राशियों के लिए है?
यह राशिफल मेष से मीन राशि तक के सभी जातकों के लिए है।
यह राशिफल अनुकूल बनाने के लिए किन रंगों और अंकों का सुझाव देता है?
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