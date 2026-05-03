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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 3 May 2026: आज रविवार संग त्रिपुष्कर योग, सूर्य पूजन का महत्व बढ़ा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 3 May 2026: आज रविवार संग त्रिपुष्कर योग, सूर्य पूजन का महत्व बढ़ा, जानें मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 3 May 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 03 May 2026 05:10 AM (IST)
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Hindi Panchang, 3 मई 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार है. इस दिन सूर्य देव की पूजा का ज्योतिषीय महत्व है. ज्योतिष में सूर्य आत्मा, आत्मविश्वास, पिता, सरकार और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह है. कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत हो तो व्यक्ति को मान-सम्मान, नेतृत्व और सफलता मिलती है.

 

3 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 3 May 2026)

तिथि

द्वितीया (3 मई 2026, सुबह 12.59 - 4 मई 2026, सुबह 3.01)
वार रविवार
नक्षत्र विशाखा
योग वरीयान, त्रिपुष्कर
सूर्योदय सुबह 5.41
सूर्यास्त
 शाम 6.56
चंद्रोदय
 रात 8.47
चंद्रोस्त
 सुबह 6.10
चंद्र राशि
 वृश्चिक
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 5.41 - सुबह 10.39
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 9.37 - रात 10.38
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) शाम 5.18 - शाम 6.57
यमगण्ड काल दोपहर 12.18 - दोपहर 1.58
गुलिक काल
 दोपहर 3.38 - शाम 5.18
आडल योग सुबह 7.10 - सुबह 5.38, 4 मई
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 3 May 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा वृश्चिक
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

3 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

मेष राशि (Aries)
आज का दिन सामान्य रहेगा, यात्रा के योग बन रहे हैं, वाहन चलाते समय सावधानी रखें.
व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार संतुलित और सेहत अच्छी रहेगी.

वृषभ राशि (Taurus)
आज व्यर्थ भागदौड़ और मानसिक अशांति रह सकती है, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
व्यापार में अवसर छूट सकता है, धन मध्यम रहेगा, परिवार में दुखद समाचार मिल सकता है.

मिथुन राशि (Gemini)
आज का दिन सकारात्मक रहेगा, पुराने कर्ज से राहत मिलने के योग बनेंगे.
व्यवसाय मजबूत होगा, परिवार में मांगलिक कार्य संभव, सेहत में हल्का उतार-चढ़ाव रहेगा.

कर्क राशि (Cancer)
आज का दिन बेहद शुभ रहेगा, रुके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी.
साझेदारी से लाभ होगा, परिवार में खुशियां आएंगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

सिंह राशि (Leo)
आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विवादों से दूर रहें.
धन मामलों में सावधानी रखें, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, कमजोरी महसूस होगी.

कन्या राशि (Virgo)
आज किसी करीबी के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, सतर्क रहें.
साझेदारी में धोखे की आशंका है, रिश्तों में विवाद और स्वास्थ्य में गिरावट संभव है.

तुला राशि (Libra)
आज का दिन खुशियों भरा रहेगा, खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है.
व्यापार में लाभ होगा, परिवार में मधुरता बढ़ेगी और सेहत में सुधार होगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज सफलता मिलने के योग हैं, करियर में प्रगति होगी.
नई नौकरी या संपत्ति के योग हैं, परिवार और स्वास्थ्य दोनों में सुधार रहेगा.

धनु राशि (Sagittarius)
आज का दिन प्रतिकूल रह सकता है, स्वास्थ्य और परिवार को लेकर चिंता रहेगी.
व्यापार में नुकसान संभव है, पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है, सतर्क रहना जरूरी है.

मकर राशि (Capricorn)
आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा, मन दुखी हो सकता है.
व्यापार में हानि के योग हैं, विवाद से बचें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का दिन शानदार रहेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे.
कानूनी मामलों में सफलता, धन लाभ और स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

मीन राशि (Pisces)
आज का दिन बेहद शुभ रहेगा, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी.
नए कार्य और संपत्ति के योग बनेंगे, परिवार का सहयोग और सेहत उत्तम रहेगी.

आज का उपाय 

रात में पीतल की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं. इसका धुआं पूरे घर में करें, ये नेगेटिविटी को दूर करता है.

आज का लकी कलर 

लाल रंग शुभ है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 03 May 2026 05:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang

Frequently Asked Questions

3 मई 2026 को पंचांग के अनुसार क्या तिथि और वार है?

3 मई 2026 को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और रविवार है।

3 मई 2026 को सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या है?

3 मई 2026 को सूर्योदय सुबह 5:41 बजे और सूर्यास्त शाम 6:56 बजे होगा।

3 मई 2026 को राहुकाल कितने बजे से कितने बजे तक है?

3 मई 2026 को राहुकाल शाम 5:18 बजे से शाम 6:57 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य न करें।

3 मई 2026 को ग्रहों की मुख्य स्थिति क्या है?

इस दिन सूर्य मेष, चंद्रमा वृश्चिक, मंगल मीन, बुध मेष, गुरु मिथुन, शुक्र वृषभ, शनि मीन, राहु कुंभ और केतु सिंह राशि में रहेंगे।

3 मई 2026 को कौन सा उपाय करना चाहिए?

रात में पीतल की कटोरी में कपूर और लौंग जलाकर उसका धुआं पूरे घर में करने से नकारात्मकता दूर होती है।

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