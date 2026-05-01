Kurma Jayanti 2026: कूर्म जयंती पर शाम 4 बजे के बाद पूजा का मुहूर्त शुरू, जानें पूजा की विधि

आज 1 मई को वैशाख पूर्णिमा पर कूर्म जयंती का त्योहार मनाया जा रहा है. यह पर्व भगवान विष्णु कच्छप अवतार को समर्पित है. शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था. इसलिए आज भगवान श्रीहरि के कूर्म अवतार की पूजा होती है.