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Kurma Jayanti 2026: कूर्म जयंती पर शाम 4 बजे के बाद पूजा का मुहूर्त शुरू, जानें पूजा की विधि
Kurma Jayanti 2026: वैशाख पूर्णिमा पर आज 1 मई को कूर्म जयंती है. यह पर्व भगवान विष्णु (Lord Vishnu) के कच्छप अवतार को समर्पित है. जानें कूर्म जयंती की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण विधि.
कूर्म जयंती 2026 पूजा
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Published at : 01 May 2026 11:03 AM (IST)
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