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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSehore: सोमवती अमावस्या पर आंवली घाट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, लचर ट्रैफिक व्यवस्था से लगा किलोमीटर लंबा जाम

Sehore: सोमवती अमावस्या पर आंवली घाट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, लचर ट्रैफिक व्यवस्था से लगा किलोमीटर लंबा जाम

Sehore: सोमवती अमावस्या 2026 पर सीहोर के आंवली घाट पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब. लचर ट्रैफिक व्यवस्था के कारण लगा भीषण जाम, घंटों फंसे रहे लोग. घाट पर सुरक्षा सख्त, पुलिस जाम खुलवाने में जुटी.

By : धर्मेंद्र यादव, सीहोर | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:27 PM (IST)
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Sehore Aonli Ghat Traffic Jam: सोमवती अमावस्या के पावन पर्व पर आज सीहोर जिले के प्रसिद्ध नर्मदा तट आंवली घाट पर श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ पड़ा. सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं.

हालांकि, भारी भीड़ और लचर यातायात व्यवस्था के कारण आंवली घाट मार्ग पर पिछले कई घंटों से भीषण जाम लगा हुआ है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

तपती धूप और उमस के बीच फंसे बच्चे और महिलाएं

आंवली घाट को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. चिलचिलाती धूप और उमस के बीच श्रद्धालु, महिलाएं और बच्चे घंटों से वाहनों में फंसे हुए हैं. जाम का आलम यह है कि दोपहिया वाहनों को भी निकलने की जगह नहीं मिल पा रही है.

जाम में फंसे एक श्रद्धालु ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा:

"हम सुबह 6 बजे से परिवार के साथ जाम में फंसे हैं. बच्चे गर्मी से बेहाल और परेशान हो रहे हैं. हर साल अमावस्या पर भीड़ होती है, लेकिन इस बार प्रशासन की ओर से रूट डायवर्जन या पार्किंग की कोई सही व्यवस्था नहीं की गई. यहाँ पीने के पानी और धूप से बचने के भी कोई इंतजाम नहीं हैं."

पुण्य की डुबकी के बीच जाम की आफत

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवती अमावस्या पर नर्मदा स्नान और दान-पुण्य का विशेष महत्व है. इसी वजह से सीहोर सहित आसपास के कई जिलों से बड़ी संख्या में लोग तड़के ही आंवली घाट के लिए रवाना हो गए थे. लेकिन घाट तक पहुंचने वाले मुख्य मार्ग पर वाहनों का दबाव अचानक बेहद बढ़ गया, जिससे कई किलोमीटर लंबा वाहनों का काफिला लग गया.

यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात तो है, लेकिन वाहनों की बेतहाशा संख्या के आगे सारे इंतजाम बौने साबित हो रहे हैं.

तालिका: आंवली घाट की वर्तमान स्थिति पर एक नज़र

क्षेत्र वर्तमान स्थिति प्रशासनिक इंतजाम
मुख्य मार्ग (हाईवे) भीषण जाम, वाहन रेंग रहे हैं पुलिसकर्मी मशक्कत में जुटे
आंवली घाट (नर्मदा तट) सुचारू व्यवस्था, भारी भीड़ होमगार्ड, बैरिकेडिंग, नाविक अलर्ट पर
श्रद्धालुओं की समस्याएं धूप, उमस, पीने के पानी की कमी रूट डायवर्जन और पार्किंग फेल

क्यों खास है आज की सोमवती अमावस्या?

सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है, जिसे बेहद दुर्लभ और फलदायी माना जाता है.

  • पितृदोष से मुक्ति: आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान और पितरों के निमित्त तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है.
  • अखंड सौभाग्य का व्रत: महिलाएं आज के दिन पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा करती हैं.
  • महादान का महत्व: शास्त्रों के अनुसार, आज के दिन किए गए दान का पुण्य कभी समाप्त नहीं होता.

घाट पर सुरक्षा पुख्ता, सड़कों पर परीक्षा

एक तरफ जहाँ सड़कों पर लगा लंबा जाम श्रद्धालुओं की आस्था की परीक्षा ले रहा है, वहीं दूसरी ओर नर्मदा घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा रहे हैं. घाट पर होमगार्ड और स्थानीय पुलिस की टीम मुस्तैद है. श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पुख्ता बैरिकेडिंग की गई है और नाविकों को भी अलर्ट पर रखा गया है. फिलहाल पुलिसकर्मी लगातार मशक्कत कर सड़कों पर लगे इस लंबे जाम को खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

Published at : 15 Jun 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Sehore News Somvati Amavasya 2026 Aonli Ghat Sehore Narmada Snan Sehore Sehore Traffic Jam
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