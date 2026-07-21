Rashifal 22 July 2026: कर्क सहित 4 राशियों को बिजनेस में मुनाफा, तुला-वृषभ विवाद से बचें, मेष से मीन राशि तक देखें राशिफल
Rashifal 22 July 2026: आज का दैनिक राशिफल, कैसा रहेगा मेष से मीन राशि का भाग्य और ग्रहों का गोचर? जानिए ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से आज बुधवार का पूरा भविष्यफल, व्यापार, सेहत और नौकरी का हाल.
Rashifal 22 July 2026: आज 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्लपक्ष अष्टमी तिथि सुबह 07 बजकर 36 मिनट तक रहेगा, उपरांत नवमी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन में राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल वृषभ राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और सूर्य कर्क राशि में बुध मिथुन राशि में रहेगे केतु और शुक्र सिंह राशि में संचरण करेगे
चंद्रमा तुला राशि में संचरण करेगे,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा,रहेगा,आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष
- आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के सप्तम भाव में संचरण करेंगे, आपको अपने उग्र स्वभाव, क्रोध और जिद पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. धैर्य और समझदारी से काम करने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में बन सकती हैं. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सामान्य वातावरण बना रहेगा, लेकिन संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर मन चिंतित रह सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखें और छोटी-छोटी बातों को विवाद का कारण न बनने दें. बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों को आज मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है. अपेक्षित लाभ न मिलने से कुछ निराशा महसूस हो सकती है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. नौकरीपेशा लोगों के लिए सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है. कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समय का सदुपयोग करना चाहिए. करियर से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें. थकान, सिरदर्द या मौसमी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. पर्याप्त आराम, संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. आय बनी रहेगी, लेकिन मेहनत के अनुरूप परिणाम न मिलने से असंतोष हो सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश सोच-समझकर करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संयम और समझदारी बनाए रखें. भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: आसमानी नीला
- उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
वृषभ
- आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे, आपके अंदर ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिसके कारण कई महत्वपूर्ण कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं. सरकारी मामलों में सफलता मिलने की संभावना है. हालांकि संपत्ति से जुड़े किसी भी दस्तावेजी कार्य को आज टालना बेहतर रहेगा. सोच-समझकर निर्णय लेने से लाभ प्राप्त होगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. संतान से जुड़ी जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है, लेकिन यह खर्च भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नए संपर्क और योजनाएं लाभदायक साबित हो सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में उनकी मेहनत की सराहना हो सकती है. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी और वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन विशेष रूप से शुभ है. वे अपने कौशल और प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन कर सकेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से भी आप मजबूत और उत्साहित महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार बनाए रखना लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी. आय के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. हालांकि संपत्ति या जमीन से जुड़े निवेश और दस्तावेजी कार्यों में सावधानी बरतें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. इससे सौभाग्य में वृद्धि होगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
मिथुन
- आज का दिन नई योजनाओं और नए कार्यों की शुरुआत के लिए अनुकूल रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे आपके अंदर उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे कई महत्वपूर्ण कार्य सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं. सरकारी कार्यों में लाभ मिलने के योग हैं और अधिकारियों से आपके काम की सराहना या उचित पुरस्कार भी प्राप्त हो सकता है. हालांकि विचारों में बार-बार परिवर्तन होने के कारण निर्णय लेने में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है. ऐसे में धैर्य और विवेक से काम लेना आवश्यक रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक माहौल सामान्य से बेहतर रहेगा. भाई-बंधुओं के साथ चल रहा कोई पुराना विवाद या मनमुटाव समाप्त हो सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए नई योजनाओं पर काम शुरू करने का अच्छा समय है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और उनके कार्यों की प्रशंसा हो सकती है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों को अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है. नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी. करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन लापरवाही या अनियमित दिनचर्या स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का कारण बन सकती है. खान-पान और आराम का विशेष ध्यान रखें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. जल्दबाजी में किया गया निवेश भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है. किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में समझदारी और विश्वास बनाए रखें. साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे. बातचीत के माध्यम से आपसी समझ और मजबूत होगी.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: पीला
- उपाय: आज भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता के मार्ग प्रशस्त होंगे.
कर्क
- आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे नकारात्मक विचारों के कारण मन अशांत रह सकता है और मानसिक रूप से पूरी तरह संतुष्टि का अनुभव नहीं होगा. निराशा और असंतोष की भावना के चलते दैनिक कार्यों में मन कम लगेगा. कई जिम्मेदारियां बोझ जैसी महसूस हो सकती हैं. ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना और सकारात्मक सोच अपनाना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को भावनाओं में बहकर लेने से बचें.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी विषय को लेकर मतभेद या वाद-विवाद होने की संभावना है. अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. शांत रहकर बातचीत करने से स्थिति को संभाला जा सकता है. परिवार के बुजुर्गों की सलाह लाभदायक साबित होगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर मन कम लग सकता है, जिससे काम की गति प्रभावित हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपनी जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देना होगा. व्यापारियों को भी किसी नए जोखिम से बचना चाहिए और कानूनी नियमों का पूरी तरह पालन करना चाहिए.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को मेहनत के अनुसार परिणाम मिलने में देरी हो सकती है. इससे निराश होने के बजाय अपनी तैयारी जारी रखें. एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करें और समय का सदुपयोग करें.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. बाहर का भोजन करने से बचें और खान-पान में सावधानी रखें. पर्याप्त आराम और ध्यान-योग से मानसिक शांति प्राप्त होगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी भी संदिग्ध या गैरकानूनी गतिविधि से दूर रहें. निवेश करने से पहले सोच-विचार अवश्य करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव रह सकता है. साथी के साथ खुलकर संवाद करें और गलतफहमियों को बढ़ने न दें. धैर्य और समझदारी रिश्तों को मजबूत बनाएगी.
- लकी अंक: 4
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
सिंह
- आज का दिन आपके लिए शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता, मेहनत और प्रतिभा की प्रशंसा होगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने या किसी सरकारी स्रोत से लाभ प्राप्त होने के संकेत हैं. हालांकि किसी छोटी बात पर क्रोध आ सकता है, इसलिए संयम बनाए रखना आवश्यक होगा. दोपहर के बाद का समय विशेष रूप से सुखद और आनंददायक रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा. पिता, बड़े भाई या परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन मिलेगा. पारिवारिक रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक रह सकता है. नए संपर्क और योजनाएं भविष्य में फायदा पहुंचा सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों के लिए प्रशंसा मिल सकती है. हालांकि ऑफिस में किसी भी कार्य को जल्दबाजी में करने से बचें, क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है.
- करियर और शिक्षा: छात्रों का पढ़ाई में मन लगेगा और वे अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर ढंग से आगे बढ़ पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. खान-पान में सावधानी रखें और अधिक मसालेदार या बाहर का भोजन करने से बचें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल रहेगा. सरकारी कार्यों या पुराने प्रयासों से लाभ मिलने के योग हैं. आय में स्थिरता बनी रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्तों में मजबूती आएगी.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: केसरिया
- उपाय: आज भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का जाप करें. इससे आत्मविश्वास, सम्मान और सफलता में वृद्धि होगी.
कन्या
- आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे अहंकार या जिद के कारण किसी व्यक्ति के साथ तकरार होने की संभावना है. इसलिए बातचीत करते समय संयम और विनम्रता बनाए रखना बेहद आवश्यक होगा. मानसिक और शारीरिक रूप से कुछ तनाव महसूस हो सकता है, जिससे कार्यों में एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. स्वभाव में बढ़ी हुई उत्तेजना के कारण कुछ काम बिगड़ने की आशंका है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लें. धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर मिलेगा, जिससे मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें और रिश्तों में मधुरता बनाए रखने का प्रयास करें. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे सामान्य हो जाएंगी.
- व्यापार और नौकरी: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा. व्यापारियों को भी साझेदारी और लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी से बचें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी. मन में चल रही चिंताओं के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. करियर से जुड़े मामलों में धैर्य और निरंतर प्रयास सफलता दिलाएंगे.
- स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और योग-ध्यान को दिनचर्या में शामिल करें. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.
- आर्थिक स्थिति: अचानक कुछ खर्च सामने आ सकते हैं, जिससे बजट प्रभावित हो सकता है. निवेश की किसी बड़ी योजना पर अमल करने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में विशेष सावधानी बरतें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में अहंकार और गुस्से से बचें. साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. शांत और सकारात्मक संवाद रिश्तों को मजबूत बनाएगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: बैंगनी
- उपाय: आज भगवान शिव का अभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और विवादों से राहत प्राप्त होगी.
तुला
- आज का दिन आपके लिए शुभ और लाभदायक रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे भाग्य का साथ मिलने से कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. मित्रों के साथ मुलाकात या किसी सुंदर स्थान पर घूमने जाने की योजना बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. दिनभर उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. सामाजिक संबंध मजबूत होंगे और लोगों के साथ आपका तालमेल बेहतर रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: गृहस्थ जीवन सुखद रहेगा. परिवार के सदस्यों, विशेषकर जीवनसाथी और संतान से खुशी और संतोष की प्राप्ति होगी. घर का वातावरण आनंदमय रहेगा तथा परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों को और मजबूत बनाएगा. किसी पारिवारिक आयोजन में शामिल होने का अवसर भी मिल सकता है.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी साबित हो सकता है. नए सौदे, ग्राहक या व्यावसायिक अवसर लाभ दिला सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को भी अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा. कार्यस्थल पर आपकी छवि मजबूत होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की प्रेरणा मिलेगी. करियर से जुड़े प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छे संकेत मिल सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी. मनोरंजनात्मक गतिविधियों में भाग लेने से तनाव दूर होगा और मन को ताजगी मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: धन प्राप्ति के अच्छे योग बन रहे हैं. आय में वृद्धि हो सकती है और पुराने निवेशों से लाभ मिलने की संभावना है. मित्रों या परिचितों के माध्यम से भी आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. अविवाहित लोगों को भी सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: हरा
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें. इससे सुख-समृद्धि, धन लाभ और पारिवारिक खुशियों में वृद्धि होगी.
वृश्चिक
- आज का दिन आपके लिए शुभ और फलदायी रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे घर-परिवार में आनंद और उत्साह का वातावरण बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. आपके अधिकांश कार्य बिना किसी बड़ी बाधा के पूरे हो सकते हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ने के योग हैं और आपकी कार्यकुशलता की सराहना भी हो सकती है. उच्च अधिकारियों तथा बड़े-बुजुर्गों का सहयोग मिलने से महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. व्यापार और नौकरी दोनों क्षेत्रों में प्रगति के संकेत हैं. दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.
- पारिवारिक जीवन: गृहस्थ जीवन सुखद और संतोषजनक रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. परिवार में किसी शुभ समाचार के मिलने की भी संभावना है. मित्रों और रिश्तेदारों से मुलाकात आनंददायक रहेगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक साबित हो सकता है. किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ व्यापारिक बैठक होने के योग हैं, जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और कार्यक्षेत्र में उनकी छवि मजबूत होगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में अच्छे प्रयास होंगे. करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अच्छा है.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक संतुलन बना रहेगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको अधिक लाभ देंगे.
- आर्थिक स्थिति: धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं. आय में वृद्धि हो सकती है और पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित लोगों को भी रिश्तों के मामले में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. इससे सुख, समृद्धि और सफलता में वृद्धि होगी.
धनु
- आज का दिन आपके लिए सामान्य से थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे किसी भी प्रकार की यात्रा को फिलहाल टालना आपके हित में रहेगा, क्योंकि परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं. कार्यों में अपेक्षित गति नहीं मिलेगी और भाग्य का साथ कम महसूस हो सकता है. ऐसे में निराश होने के बजाय धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखना आवश्यक होगा. सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. जोखिम भरे निर्णयों और जल्दबाजी से बचना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- पारिवारिक जीवन: पारिवारिक मामलों में कुछ चिंता बनी रह सकती है. विशेष रूप से संतान से जुड़ी किसी बात को लेकर मन व्याकुल हो सकता है. परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार बनाए रखें और अनावश्यक बहस से दूर रहें. धैर्य और समझदारी से रिश्तों में संतुलन बना रहेगा.
- व्यापार और नौकरी: व्यापार में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. महत्वपूर्ण योजनाओं में देरी संभव है, इसलिए जल्दबाजी न करें. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों के साथ बातचीत में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है. अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखना बेहतर रहेगा.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है. करियर से जुड़े मामलों में धैर्य रखें और किसी भी निर्णय को सोच-समझकर लें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य कुछ नरम-गरम रह सकता है. शरीर में थकान, कमजोरी और मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और संतुलित भोजन लें. योग और ध्यान मानसिक शांति प्रदान करेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है. बड़े निवेश या जोखिम भरे वित्तीय फैसलों से बचें. खर्चों पर नियंत्रण रखने से स्थिति संतुलित बनी रहेगी.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी. साथी की भावनाओं का सम्मान करें और अनावश्यक विवादों से दूर रहें.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हल्का नीला
- उपाय: आज भगवान हनुमान की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, आत्मबल बढ़ेगा और कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
मकर
- आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है. आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे अचानक कुछ ऐसे खर्च सामने आ सकते हैं, जिनकी आपने पहले से योजना नहीं बनाई होगी. स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी धन खर्च होने की संभावना है, इसलिए अपनी दिनचर्या और खान-पान पर विशेष ध्यान दें. सामाजिक या व्यावहारिक कार्यों के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है. आज क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा. शांत रहकर अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से दिन बेहतर तरीके से व्यतीत होगा.
- पारिवारिक जीवन: परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार में मधुरता बनाए रखें. किसी छोटी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. परिवार के लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. सकारात्मक रवैया रिश्तों को मजबूत बनाएगा.
- व्यापार और नौकरी: नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती हैं. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं. हालांकि साझेदारी से जुड़े कार्यों में आंतरिक मतभेद उभर सकते हैं. किसी भी निर्णय को भावनाओं के बजाय व्यावहारिक सोच के साथ लें.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखने की आवश्यकता है. एकाग्रता बनाए रखने से पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. करियर से जुड़े मामलों में धैर्य और निरंतर प्रयास सफलता की राह खोलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. पेट संबंधी परेशानी, थकान या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है. बाहर का भोजन कम करें और पर्याप्त पानी का सेवन करें.
- आर्थिक स्थिति: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें. अनावश्यक खर्चों से बचना लाभदायक रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी और संतुलन बनाए रखें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में संयम और समझदारी जरूरी होगी. साथी के साथ खुलकर बातचीत करें और किसी भी गलतफहमी को बढ़ने न दें. रिश्तों में विश्वास बनाए रखना महत्वपूर्ण रहेगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: सफेद
- उपाय: आज चंद्र देव को जल अर्पित करें और "ॐ सोमाय नमः" मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक विचारों से मुक्ति प्राप्त होगी.
कुंभ
- आज का दिन आपके लिए उत्साह, आत्मविश्वास और खुशियों से भरपूर रहने वाला है. आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे आप अपने दृढ़ मनोबल और सकारात्मक सोच के बल पर महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे. लंबे समय से रुके हुए कार्यों में भी प्रगति देखने को मिलेगी. कहीं घूमने या यात्रा पर जाने का अवसर बन सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. स्वादिष्ट भोजन, नई वस्तुओं की खरीदारी और आरामदायक समय बिताने के योग बन रहे हैं. दिनभर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
- पारिवारिक जीवन: परिवार में सुख-शांति और आनंद का वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. परिवार के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशी मिल सकती है. रिश्तों में प्रेम और सहयोग की भावना मजबूत होगी.
- व्यापार और नौकरी: व्यापारियों के लिए दिन लाभकारी रहेगा. साझेदारी में किए गए कार्यों से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों की कार्यकुशलता की सराहना होगी. कार्यस्थल पर आपकी स्किल और अनुभव के कारण लंबे समय से अधूरा पड़ा कोई महत्वपूर्ण काम पूरा हो सकता है, जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी.
- करियर और शिक्षा: छात्रों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नए विषयों को समझने में सफलता मिलेगी. करियर से जुड़े मामलों में भी सकारात्मक अवसर प्राप्त हो सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप संतुष्ट और प्रसन्न महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या बनाए रखना लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. व्यापार और अन्य स्रोतों से लाभ मिलने के योग हैं. किसी महत्वपूर्ण कार्य में निवेश का सकारात्मक परिणाम मिल सकता है. वाहन सुख या किसी सुविधा से जुड़ा लाभ भी प्राप्त हो सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए दिन बेहद खास रहेगा. अपने प्रिय के साथ लंबे समय बाद अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. रिश्तों में नजदीकियां और विश्वास बढ़ेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन भी सुखद रहेगा.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: आज माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें और "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का जाप करें. इससे सुख, समृद्धि और प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी.
मीन
- आज का दिन आपके लिए शुभ और सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा. आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में संचरण करेंगे, आपके आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कार्यों को पूरी लगन और उत्साह के साथ पूरा कर पाएंगे. शारीरिक रूप से भी आप स्वयं को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे. हालांकि स्वभाव और वाणी में थोड़ी उग्रता रह सकती है, इसलिए बातचीत के दौरान संयम बनाए रखना आवश्यक होगा. दिनभर सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे.
- पारिवारिक जीवन: घर-परिवार में सुख, शांति और सौहार्द का वातावरण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. महिलाओं के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा रहेगा और वे परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय व्यतीत करेंगी. किसी पुराने पारिवारिक मतभेद का समाधान भी संभव है.
- व्यापार और नौकरी: नौकरीपेशा लोगों को सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. अधिकारी आपके कार्यों से संतुष्ट रहेंगे और आपकी मेहनत की सराहना कर सकते हैं. व्यापारियों के लिए भी दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नए संपर्क भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.
- करियर और शिक्षा: विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और नई चीजें सीखने की इच्छा बढ़ेगी. करियर से जुड़े मामलों में सकारात्मक अवसर प्राप्त हो सकते हैं. मेहनत का उचित परिणाम मिलने के संकेत हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी. मानसिक रूप से भी आप संतुलित और प्रसन्न महसूस करेंगे. नियमित दिनचर्या और संतुलित आहार आपको अधिक लाभ देंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में दिन संतोषजनक रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा. किसी पुराने प्रयास से लाभ मिलने की संभावना है. अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर रहेगा.
- प्रेम जीवन: प्रेम और दांपत्य जीवन के लिए दिन शुभ है. जीवनसाथी के साथ पुराना मतभेद दूर हो सकता है. रोमांटिक भावनाएं प्रबल रहेंगी और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: आज भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें तथा पीले फूल अर्पित करें. इससे वैवाहिक सुख, मानसिक शांति और समृद्धि में वृद्धि होगी.
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