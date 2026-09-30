Vrishchik Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक उन्नति, व्यापार विस्तार और रिश्तों में नई शुरुआत लेकर आ रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य देव आपकी राशि से एकादश भाव में रहेंगे, जिसके उपरांत वे द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे.

आपकी राशि से द्वादश भाव में बुध और शुक्र की युति होने से धन लक्ष्मीनारायण योग बना हुआ है. इसके साथ ही आपकी राशि से नवम भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की शुभ युति रहेगी, पंचम भाव में शनि देव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे, जबकि राहु चौथे भाव में तथा केतु दशम भाव में विराजमान रहेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना खुशियों, मांगलिक आयोजनों और संपत्ति संबंधी सतर्कता का रहेगा.

मांगलिक कार्यक्रमों की योजना: नवम भाव में स्थित गुरु और मंगल की शुभ युति से परिवार में धार्मिक अनुष्ठान या किसी मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बनेगी. घर के सदस्यों में प्रसन्नता रहेगी और पारिवारिक आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

घरेलू खरीदारी: परिवार के सुख-साधनों और दैनिक जरूरत की वस्तुओं की खरीदारी होगी, जिससे घर में सकारात्मकता आएगी.

17 अक्टूबर के बाद संपत्ति विवाद से बचें: 17 अक्टूबर के बाद जब सूर्य द्वादश भाव में जाएंगे, तब परिवार के सदस्यों के साथ अचल संपत्ति (स्थाई संपत्ति या पैतृक जायदाद) को लेकर कहासुनी या तीखी बहस की स्थिति बन सकती है; समझदारी से मामले को शांत रखें.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह महीना पुरानी साख के लाभ, रणनीतिक सफलता और पार्टनरशिप से बचने का रहेगा.

पुरानी साख से बिजनेस ग्रोथ: बिजनेसमैन के लिए अक्टूबर का महीना काफी खास रहने वाला है. ग्राहकों के साथ अपने संबंध प्रगाढ़ रखें; बाजार में आपकी पुरानी साख और पहचान के बल पर व्यापार में जबर्दस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी.

नए व्यापार में सफलता व पार्टनरशिप से परहेज: यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो उसमें शानदार सफलता मिलेगी. हालांकि, इस समय किसी के साथ साझीदारी (Partnership) में व्यापार शुरू करने से पूरी तरह बचें; अकेले काम करना ही हितकर रहेगा.

नौकरी में अनुकूलता व योजनाबद्ध काम: नौकरीपेशा जातकों के लिए भी यह माह विशेष रहेगा. कार्यक्षेत्र में परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाएं और रणनीतियां बनाएं; आपकी बुद्धिमानी आपको सभी ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स में पूर्ण सफलता दिलाएगी.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह माह अनुशासन और अतिरिक्त परिश्रम का रहेगा.

समय का सदुपयोग व अतिरिक्त कक्षाएं: छात्र शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें और समय का सदुपयोग करते हुए अपने परफॉर्मेंस में निखार लाएं. उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी अपने कमजोर विषयों पर अधिक ध्यान दें और जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा क्लास लेने में संकोच न करें.

प्रतियोगी परीक्षा में सफलता: करियर में शुरुआत में कुछ छोटी-मोटी अड़चनें आ सकती हैं; किंतु जो युवा प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मनचाही सफलता मिलने के मजबूत योग हैं. अन्य क्षेत्रों में निरंतर मेहनत से बेहतर परिणाम सामने आएंगे.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम और दांपत्य जीवन के लिहाज से यह माह भावनात्मक प्रगाढ़ता, रोमांस और विवाह के नए प्रस्तावों का रहेगा.

विवाह का प्रस्ताव: नवम भाव में बैठे गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहने से प्रेम संबंध भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यधिक प्रगाढ़ होंगे. मन पूरी तरह प्रसन्न रहेगा और रिश्ते में भरपूर जोश, जुनून व रोमांस देखने को मिलेगा. इस माह आपको पार्टनर की तरफ से विवाह का औपचारिक प्रस्ताव मिल सकता है.

सिंगल जातकों के लिए नए रिश्ते: जो जातक सिंगल हैं, उन्हें किसी खास व्यक्ति की तरफ से नए रिश्ते का आकर्षक ऑफर मिल सकता है.

वैवाहिक जीवन में आनंद: दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बढ़ेगा और एक साथ बाहर घूमने-फिरने का बेहतरीन प्लान बनेगा.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

सेहत के दृष्टिकोण से स्थिति सामान्यतः संतोषजनक रहेगी, किंतु बैठने के तरीके और पेट की समस्याओं को लेकर सजग रहना होगा.

स्वास्थ्य रहेगा सामान्य: नवम भाव में गुरु-मंगल और पंचम में वक्री शनि के प्रभाव से कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी. हालांकि, खान-पान की अनियमितता और अत्यधिक भागदौड़ से शारीरिक थकान रह सकती है.

डेस्क जॉब वाले रखें ध्यान: जो लोग ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, वे लगातार एक ही जगह बैठने से बचें; बीच-बीच में हल्का टहलें ताकि रीढ़ या कमर में खिंचाव न आए.

पेट संबंधी विकार व जल का सेवन: भरपूर मात्रा में पानी पिएं. माह के मध्य से पेट संबंधी विकार (अपच, गैस या एसिडिटी) परेशान कर सकते हैं; इसलिए सुपाच्य और सात्विक भोजन ही ग्रहण करें.

लकी नंबर: 1

1 लकी कलर: गुलाबी (Pink)

उपाय:

प्रत्येक सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित कर भगवान शंकर का विधिवत अभिषेक करें.

नित्य नियम से श्री हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में वृश्चिक राशि के जातकों को बिजनेस और पार्टनरशिप को लेकर क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. पुरानी साख के बल पर बिजनेस में ग्रोथ मिलेगी और नए काम में सफलता होगी, किंतु इस माह साझीदारी (पार्टनरशिप) में कोई भी व्यापार करने से बचें.

Q2. इस माह वृश्चिक राशि के प्रेम संबंधों में विवाह को लेकर क्या ग्रह संकेत हैं?

Ans. पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि के कारण रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी और लव पार्टनर की तरफ से विवाह का औपचारिक प्रस्ताव मिल सकता है.

Q3. 17 अक्टूबर के बाद वृश्चिक राशि के पारिवारिक और स्वास्थ्य जीवन में क्या बदलाव दिखेगा?

Ans. 17 अक्टूबर के बाद स्थाई संपत्ति को लेकर परिजनों से कहासुनी हो सकती है, वहीं स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट से जुड़ी समस्याओं को लेकर सावधान रहना होगा.

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