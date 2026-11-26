Aaj Ka Dhanu Rashifal 26 November 2026: आज गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली और दृक पंचांग की गणना के अनुसार, आज सुबह 07:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव (मिथुन राशि) में संचरण करेंगे. साझेदारी और दांपत्य के इस भाव में चंद्रमा की शुभ उपस्थिति से आप अपने हर कार्य को बेहद सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध ढंग से पूरा करेंगे.

इसके साथ ही, आज ग्रहों के विशेष संयोग से वाशि, आनन्दादि, सुनफा, परिजात, सिद्ध और साध्य योग जैसे कई शक्तिशाली शुभ योग बन रहे हैं. इन शुभ योगों के प्रभाव से कारोबार में धन का प्रवाह बढ़ेगा, विदेश से जुड़े व्यापार में बड़ा मुनाफा होगा और समाज में आपकी रचनात्मकता की सराहना होगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 November 2026)

दिनांक: 26 नवंबर 2026, गुरुवार (दृक पंचांग गणना आधारित)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि (दोपहर 01:16 बजे तक, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ)

नक्षत्र: मृगशिरा नक्षत्र (शाम 05:47 बजे तक, इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र)

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, परिजात योग, सिद्ध योग और साध्य योग

चंद्र व ग्रह गोचर: चंद्रमा सुबह 07:11 बजे के बाद मिथुन राशि (आपकी राशि से सप्तम भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त: सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस और आर्थिक स्थिति (Increased Cash Flow & Overseas Gains)

कारोबारियों के लिए आज का दिन आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है. सिद्ध और साध्य योग के प्रभाव से व्यापार में पैसों की आवक तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी. आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा और ग्राहक व सहयोगी आपके व्यवहार से प्रसन्न रहेंगे. आज आप किसी बड़े बिजनेस ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करने पर भी विचार कर सकते हैं.

अगर आप विदेश में व्यापार कर रहे हैं या आयात-निर्यात से जुड़े हैं, तो आज का दिन आपके लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी क्रिएटिविटी की जमकर तारीफ करेंगे.

करियर और नौकरी (Focus on Work & Career Relief)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दिन ढलते-ढलते किसी सहकर्मी की अनुपस्थिति या व्यस्तता के कारण उसका कार्य भी आपको सौंपे जाने की संभावना है. ऐसे में अतिरिक्त सोच-विचार करने के बजाय अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें—जल्द ही परिस्थितियां पूरी तरह आपके पक्ष में हो जाएंगी.

वहीं, नई नौकरी के लिए प्रयासरत युवाओं को करियर से जुड़ी किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने से बड़ी राहत और सुकून महसूस होगा.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Peaceful Family & Couple Caution)

पारिवारिक जीवन में सामान्य रूप से शांति बनी रहेगी, लेकिन जीवनसाथी के साथ संवाद करते समय संयम बरतें, क्योंकि दंपतियों के बीच किसी बात को लेकर हल्का तनाव उत्पन्न हो सकता है.

खिलाड़ियों और कलाकारों को आज बीच-बीच में अपनी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में कुछ कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त विश्राम लें और खान-पान का ध्यान रखें.

लकी कलर: रेड (लाल)

लकी नंबर: 5

अनलकी नंबर: 8

गुरुवार विशेष अचूक उपाय

बृहत् पराशर होरा शास्त्र के अनुसार, आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं उनकी विशेष कृपा और कार्यसिद्धि के लिए आज गुरुवार के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान श्रीहरि विष्णु और केले के वृक्ष की विधि-विधान से पूजा करें. भगवान विष्णु को पीले पुष्प, चने की दाल, गुड़ और हल्दी की गांठ अर्पित करें तथा 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

इसके अलावा, आज माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाने और किसी मंदिर या जरूरतमंद को पीले वस्त्र, चने की दाल या पीले फलों का दान करने से दांपत्य जीवन में मधुरता आती है और आर्थिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है.

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