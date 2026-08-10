Aaj Ka Panchang 10 August 2026: आज सोम प्रदोष और सोमवार व्रत पर पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
Aaj Ka Panchang 9 August 2026: आज सावन कृष्ण त्रयोदशी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.
Hindi Panchang, 10 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि और सोमवार है. आज सोम प्रदोष व्रत और सावन सोमवार का संयोग बन रहा है. 6 साल बाद ये संयोग आया है. ऐसे में शिव जी की पूजा सुबह से प्रदोष काल तक की जाएगी. इस दिन पूजा से मनोकामना पूर्ति, वैवाहिक सुख, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति की मान्यता है.
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10 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 August 2026)
- तिथि – द्वादशी (9 अगस्त 2026, सुबह 11:04 बजे से 10 अगस्त 2026, सुबह 8:00 बजे तक), इसके बाद त्रयोदशी
- वार – सोमवार
- नक्षत्र – आर्द्रा (दोपहर 12:19 बजे तक), इसके बाद पुनर्वसु
- योग – वज्र (रात 10:10 बजे तक), इसके बाद सिद्धि
- सूर्योदय – सुबह 5:47 बजे
- सूर्यास्त – शाम 7:05 बजे
- चंद्रोदय – रात 2:47 बजे
- चंद्रास्त – शाम 4:35 बजे
- चंद्र राशि – मिथुन
चौघड़िया पूजा मुहूर्त
- सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 9:07 - 10:46 बजे
- दोपहर का लाभ चौघड़िया – दोपहर 3:46 - शाम 5:25 बजे
- शाम का अमृत चौघड़िया – शाम 5:25 - 7:05 बजे
- सोम प्रदोष पूजा मुहूर्त – शाम 7:05 - रात 9:14 बजे
राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)
- राहुकाल – सुबह 7:27 - 9:07 बजे
- यमगण्ड काल – सुबह 10:46 - दोपहर 12:26 बजे
- गुलिक काल – दोपहर 2:06 - 3:46 बजे
ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar - 10 August 2026)
- सूर्य – कर्क
- चंद्रमा – मिथुन
- मंगल – मिथुन
- बुध – कर्क
- गुरु – कर्क
- शुक्र – कन्या
- शनि – मीन (वक्री)
- राहु – कुंभ
- केतु – सिंह
10 अगस्त का राशिफल
- मेष: कामकाज में तरक्की और विवाह प्रस्ताव के योग हैं, लेकिन मन को शांत रखें.
- वृषभ: निवेश में सावधानी बरतें, नौकरी में बॉस की प्रशंसा मिलेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.
- मिथुन: लक्ष्मी योग से सफलता और बिजनेस विस्तार के अवसर मिलेंगे, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
- कर्क: खर्च और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें, कामकाज में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.
- सिंह: अप्रत्याशित धन लाभ और लोन मिलने के योग हैं, लेकिन ऑफिस की गॉसिप से दूर रहें.
- कन्या: सरकारी क्षेत्र से लाभ और करियर में उपलब्धियों के योग हैं, उधार देने से बचें.
- तुला: भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में लाभ और विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.
- वृश्चिक: दिन की शुरुआत में परेशानी हो सकती है, बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें और विवादों से बचें.
- धनु: बड़े लाभ वाले सौदे फाइनल होंगे और आय बढ़ेगी, परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.
- मकर: शत्रुओं पर विजय मिलेगी और काम की उलझनें दूर होंगी, बिजनेस यात्रा टालना बेहतर है.
- कुंभ: रुका पैसा वापस मिलेगा और धन लाभ के योग हैं, प्रेम संबंधों में सोच-समझकर वादा करें.
- मीन: मानसिक तनाव से बचें और व्यापारिक योजनाएं गोपनीय रखें, जीवनसाथी की भावनाओं को समझें.
सफेद, सिल्वर
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