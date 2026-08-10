मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 10 August 2026: आज सोम प्रदोष और सोमवार व्रत पर पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 10 August 2026: आज सोम प्रदोष और सोमवार व्रत पर पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 9 August 2026: आज सावन कृष्ण त्रयोदशी तिथि और सोमवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 10 Aug 2026 11:32 AM (IST)
Preferred Sources

Hindi Panchang, 10 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि और सोमवार है. आज सोम प्रदोष व्रत और सावन सोमवार का संयोग बन रहा है. 6 साल बाद ये संयोग आया है. ऐसे में शिव जी की पूजा सुबह से प्रदोष काल तक की जाएगी. इस दिन पूजा से मनोकामना पूर्ति, वैवाहिक सुख, संतान सुख और समृद्धि की प्राप्ति की मान्यता है.

आज का व्रत - सावन सोमवार और प्रदोष व्रत के दिन महादेव का रुद्राभिषेक करें और जरुरतमंद को सफेद चीजों का दान दें.

10 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 10 August 2026)

 

  • तिथि – द्वादशी (9 अगस्त 2026, सुबह 11:04 बजे से 10 अगस्त 2026, सुबह 8:00 बजे तक), इसके बाद त्रयोदशी
  • वार – सोमवार
  • नक्षत्र – आर्द्रा (दोपहर 12:19 बजे तक), इसके बाद पुनर्वसु
  • योग – वज्र (रात 10:10 बजे तक), इसके बाद सिद्धि
  • सूर्योदय – सुबह 5:47 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 7:05 बजे
  • चंद्रोदय – रात 2:47 बजे
  • चंद्रास्त – शाम 4:35 बजे
  • चंद्र राशि – मिथुन

 

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 9:07 - 10:46 बजे
  • दोपहर का लाभ चौघड़िया – दोपहर 3:46 - शाम 5:25 बजे
  • शाम का अमृत चौघड़िया – शाम 5:25 - 7:05 बजे
  • सोम प्रदोष पूजा मुहूर्त – शाम 7:05 - रात 9:14 बजे

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – सुबह 7:27 - 9:07 बजे
  • यमगण्ड काल – सुबह 10:46 - दोपहर 12:26 बजे
  • गुलिक काल – दोपहर 2:06 - 3:46 बजे

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar - 10 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – मिथुन
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरुकर्क
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन (वक्री)
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

10 अगस्त का राशिफल

  • मेष: कामकाज में तरक्की और विवाह प्रस्ताव के योग हैं, लेकिन मन को शांत रखें.
  • वृषभ: निवेश में सावधानी बरतें, नौकरी में बॉस की प्रशंसा मिलेगी और रिश्ते मजबूत होंगे.
  • मिथुन: लक्ष्मी योग से सफलता और बिजनेस विस्तार के अवसर मिलेंगे, जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.
  • कर्क: खर्च और नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण रखें, कामकाज में अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है.
  • सिंह: अप्रत्याशित धन लाभ और लोन मिलने के योग हैं, लेकिन ऑफिस की गॉसिप से दूर रहें.
  • कन्या: सरकारी क्षेत्र से लाभ और करियर में उपलब्धियों के योग हैं, उधार देने से बचें.
  • तुला: भाग्य का साथ मिलेगा, बिजनेस में लाभ और विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं.
  • वृश्चिक: दिन की शुरुआत में परेशानी हो सकती है, बड़े फैसलों में जल्दबाजी न करें और विवादों से बचें.
  • धनु: बड़े लाभ वाले सौदे फाइनल होंगे और आय बढ़ेगी, परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.
  • मकर: शत्रुओं पर विजय मिलेगी और काम की उलझनें दूर होंगी, बिजनेस यात्रा टालना बेहतर है.
  • कुंभ: रुका पैसा वापस मिलेगा और धन लाभ के योग हैं, प्रेम संबंधों में सोच-समझकर वादा करें.
  • मीन: मानसिक तनाव से बचें और व्यापारिक योजनाएं गोपनीय रखें, जीवनसाथी की भावनाओं को समझें.

आज का उपाय

शिव जी को धतूरा चढ़ाएं और जल अर्पित करें. मान्यता है इससे समृद्धि के योग बनते हैं. 

आज का लकी कलर

सफेद, सिल्वर

Freedom Sale 2026: स्टूडेंट्स शॉपिंग लिस्ट में जोड़ें ये 8 चीजें, करियर और समृद्धि के माने जाते हैं फायदेमंद

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Panchang Todays Panchang Som Pradosh Vrat 2026 Sawan Somwar Vrat 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Second Sawan Somwar 2026 Live: सावन का दूसरा सोमवार आज, जानें जलाभिषेक की विधि, शुभ मुहूर्त और पूजा नियम
LIVE: सावन का दूसरा सोमवार आज, जानें जलाभिषेक की सही विधि, 4 शुभ मुहूर्त और पूजा नियम
धर्म
Aaj Ka Panchang 10 August 2026: आज सोम प्रदोष और सोमवार व्रत पर पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
आज सोम प्रदोष और सोमवार व्रत पर पूजा का मुहूर्त, योग और पूरा पंचांग देखें
धर्म
Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया, कब चढ़ाएं शिव जी को जल, सही मुहूर्त में ही करें पूजा
सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया, कब चढ़ाएं शिव जी को जल, सही मुहूर्त में ही करें पूजा
धर्म
Second Sawan Somwar 2026: आज दूसरे सावन सोमवार पर 6 साल बाद दुर्लभ संयोग, इस मुहूर्त में शिव पूजा करना न भूलें
आज दूसरे सावन सोमवार पर 6 साल बाद दुर्लभ संयोग, इस मुहूर्त में शिव पूजा करना न भूलें
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWG: मीराबाई चानू से PM बोले, 'ऐसा लग रहा था आंसू के हर बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा'
CWG: मीराबाई चानू से PM बोले, 'ऐसा लग रहा था आंसू के हर बूंद से गोल्ड मेडल टपक रहा'
झारखंड
झारखंड प्रोटेस्ट Exclusive: एंबुलेंस से विधानसभा जा रहे देवेंद्र महतो बोले- सरकार झांसा दे रही
झारखंड प्रोटेस्ट Exclusive: एंबुलेंस से विधानसभा जा रहे देवेंद्र महतो बोले- सरकार झांसा दे रही
बॉलीवुड
17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर बोले-'मैं फोन करता था लेकिन...'
17 फिल्मों के बाद गोविंदा ने क्यों डेविड धवन संग काम करना कर दिया था बंद? एक्टर ने बताई वजह
क्रिकेट
भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?
भुवनेश्वर ने दिया सबसे बड़े सवाल का जवाब, टीम इंडिया का कॉल आया तो क्या करेंगे?
विश्व
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
भारतीय सीमा में घुस आए बांग्लादेशी, चाय किसान किया अपहरण, जानें पूरा मामला
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
शिक्षा
DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान
DU UG की तीसरी मेरिट लिस्ट जारी, सीट अलॉटमेंट के बाद इन तारीखों का रखें ध्यान
हेल्थ
GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?
GLP-1 दवाओं से बदल रहा मोटापे का इलाज, क्या अब सर्जरी की जरूरत कम होगी?
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget