Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan Purnima 2026: 27 या 28 अगस्त, कब है सावन पूर्णिमा? दूर करें तारीख का कन्फ्यूजन

Sawan Purnima 2026: 27 या 28 अगस्त, कब है सावन पूर्णिमा? दूर करें तारीख का कन्फ्यूजन

Sawan Purnima 2026: सावन पूर्णिमा व रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 को मनेगा. 27 को भद्रा रहने से 28 अगस्त की सुबह 05:57 से 09:48 बजे तक का भद्रामुक्त समय राखी बांधने और स्नान-दान के लिए सबसे शुभ है.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 19 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Preferred Sources

Sawan Purnima 2026 Date: सावन माह की पूर्णिमा सनातन धर्म में बेहद खास मानी जाती है. इसी दिन भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है और इसी के साथ पवित्र सावन मास का समापन भी होता है.

साल 2026 में पूर्णिमा तिथि को लेकर लोगों के बीच 27 और 28 अगस्त की तारीखों का असमंजस बना हुआ है. आसान शब्दों में समझें कि सावन पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, भद्रा का क्या समय रहेगा और पूजा व राखी बांधने का सबसे सटीक समय कौन सा है.

27 या 28 अगस्त: कब है सावन पूर्णिमा?

पंचांग के अनुसार, सावन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त 2026 की सुबह शुरू होकर 28 अगस्त 2026 की सुबह तक रहेगी.

सनातन परंपरा में व्रत, स्नान-दान और त्योहार उदयातिथि (सूर्य उदय के समय मौजूद तिथि) के अनुसार मनाए जाते हैं. चूंकि 28 अगस्त को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा, इसलिए सावन पूर्णिमा और रक्षाबंधन का मुख्य पर्व शुक्रवार, 28 अगस्त 2026 को ही मनाया जाएगा.

विवरण समय एवं दिन
पूर्णिमा तिथि शुरू 27 अगस्त 2026, सुबह 09:08 बजे
पूर्णिमा तिथि समाप्त 28 अगस्त 2026, सुबह 09:48 बजे
उदयातिथि (मुख्य पर्व) 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार)
स्नान-दान का शुभ समय 28 अगस्त, प्रातः काल (सूर्योदय से पूर्णिमा समाप्ति तक)

भद्रा का साया कब तक रहेगा?

रक्षाबंधन पर भद्रा काल का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भद्रा के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता.

27 अगस्त को भद्रा: 27 अगस्त की सुबह 09:08 बजे से पूर्णिमा के साथ ही भद्रा शुरू होगी और रात लगभग 09:32 बजे तक रहेगी. इस वजह से 27 अगस्त को दिन में राखी बांधना वर्जित रहेगा.

28 अगस्त भद्रा मुक्त: 28 अगस्त की सुबह सूर्योदय से पहले ही भद्रा समाप्त हो जाएगी. इसलिए 28 अगस्त की सुबह का समय पूरी तरह दोषमुक्त और शुभ रहेगा.

राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त

28 अगस्त को सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद से लेकर पूर्णिमा समाप्त होने तक राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ समय है:

  • शुभ मुहूर्त: सुबह 05:57 बजे से सुबह 09:48 बजे तक
  • कुल समय: लगभग 3 घंटे 51 मिनट

सावन पूर्णिमा पर क्या करें?

शिवजी का अंतिम जलाभिषेक: सावन का आखिरी दिन होने के कारण इस दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करने से पूरे महीने की पूजा का पुण्य मिलता है.

गंगा स्नान और दान: सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करें या नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. इसके बाद जरूरतमंदों को अनाज या वस्त्र का दान करें.

सत्यनारायण कथा: घर में सुख-समृद्धि के लिए इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना या सुनना अत्यंत फलदायी माना जाता है.

साफ और सीधा फैसला: सावन पूर्णिमा, व्रत, पवित्र स्नान और रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को ही मनाया जाएगा. सुबह 09:48 बजे से पहले पूजा-पाठ और राखी का कार्य संपन्न करना सबसे उत्तम रहेगा.

राखी बांधने की चरण-दर-चरण विधि

1. दिशा का ध्यान रखें: भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं. भाई का सिर किसी रुमाल या कपड़े से ढका होना चाहिए.

2. तिलक लगाएं: सबसे पहले भाई के माथे पर अनामिका उंगली (Ring finger) से रोली का तिलक लगाएं और उस पर अक्षत लगाएं.

3. रक्षासूत्र बांधें: भाई की दाहिनी कलाई पर तीन गांठें लगाते हुए राखी बांधें. रक्षासूत्र बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण करें:

येन बद्धो बली राजा दानवेन्द्रो महाबलः.
तेन त्वामपि बध्नामि रक्षे मा चल मा चल॥

4. आरती उतारें: जलते हुए दीपक से भाई की आरती उतारें ताकि उसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से सुरक्षा मिले.

5. मुंह मीठा कराएं व आशीर्वाद लें: भाई को मिठाई खिलाएं. इसके बाद बहनें बड़े भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लें और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन व उपहार (गिफ्ट) दें.

यह भी पढ़े- Kundeshwar Dham: सावन में जानिए इस अनोखे धाम का सच, ओखली से निकले थे भोलेनाथ, हर साल चावल बराबर बढ़ जाता है कद!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
Read More
Published at : 19 Aug 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Raksha Bandhan 2026 Rakhi 2026 Sawan Purnima 2026 Sawan 2026 Date Shravan Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Sawan Purnima 2026: 27 या 28 अगस्त, कब है सावन पूर्णिमा? दूर करें तारीख का कन्फ्यूजन
रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख क्या है? जानें 27 और 28 अगस्त को लेकर पंचांग क्या कहता है
धर्म
Bhadra: 20 अगस्त को भद्रा का साया! सुबह 8 बजे तक भूलकर भी न करें ये शुभ काम
20 अगस्त को भद्रा का साया! सुबह 8 बजे तक भूलकर भी न करें ये शुभ काम
धर्म
Aaj Ka Panchang 19 August 2026: आज बुधवार गणेश जी की पूजा में बन रहे खास योग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज बुधवार गणेश जी की पूजा में बन रहे खास योग, देखें मुहूर्त और पूरा पंचांग
धर्म
Raksha Bandhan 2026: राखी से पहले कब लगेगी पूर्णिमा, भद्रा और शुभ मुहूर्त को लेकर क्या रहेगा गणित?
Raksha Bandhan 2026: राखी से पहले कब लगेगी पूर्णिमा, भद्रा और शुभ मुहूर्त को लेकर क्या रहेगा गणित?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महुआ मोइत्रा होंगी गिरफ्तार? हेट स्पीच केस में वारंट जारी
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
महाराष्ट्र SIR की प्रक्रिया पर बड़ा अपडेट, EC ने बढ़ाई तारीख
क्रिकेट
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
श्रीलंका से जीतकर भारत को WTC पॉइंट्स टेबल में मिला बंपर फायदा, देखें तालिका में क्या हुआ बदलाव
बॉलीवुड
Box Office: 6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
6ठे दिन 4 बजे तक 102 करोड़ के पार 'आवारापन 2', जानें- 'बंटवारा 1947' का हाल
विश्व
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
फिर गिड़गिड़ाया बांग्लादेश, तारिक रहमान सरकार ने भारत से मांगी ये मदद
बिजनेस
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
क्रेडिट कार्ड के 46 पैसे नहीं चुकाए, HDFC बैंक ने BJP नेता पर ठोका 1200 का जुर्माना
ट्रेंडिंग
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
डॉक्टर खेलते रहे पब्जी, चली गई पिता की जान- रुला देगा वायरल वीडियो
साउथ सिनेमा
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल, इन फिल्ममेकर्स संग करेंगे काम
7 फिल्ममेकर, 7 फिल्में...66 की उम्र में बवाल मचाने जा रहे हैं मोहनलाल
ENT LIVE
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
Nirahua संग रिश्ते पर Aamrapali Dubey का बड़ा बयान, Akshara Singh को लेकर हुईं Emotional
ENT LIVE
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
Bigg Boss House में ‘भूत’? Himanshi Khurana का दावा- रात में कोई गला दबा रहा था
ENT LIVE
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
Sunita Ahuja विवाद के बीच Thailand में Govinda का डांस वीडियो वायरल, फैंस बोले- Hero No. 1
ENT LIVE
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
Ramayana के ₹4000 करोड़ Budget पर Yash ने दिया Clarification, बताया रकम का पूरा गणित
ENT LIVE
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Toxic के Intimate Scenes पर Yash का खुलासा, Radhika Pandit के Reaction पर बोले- ‘She Understands’
Embed widget