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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMakar Weekly Rashifal 12-18 July 2026: बिजनेस में रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार, नौकरी में बढ़ेगा दबाव, क्या मिलेगी बड़ी सफलता?

Makar Weekly Rashifal 12-18 July 2026: बिजनेस में रुके काम पकड़ेंगे रफ्तार, नौकरी में बढ़ेगा दबाव, क्या मिलेगी बड़ी सफलता?

Capricorn Weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह मकर राशि वालों को करियर और बिजनेस में बड़ी सफलता मिलेगी? नौकरी, परिवार, प्रेम और सेहत में क्या रहेगा खास? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:45 AM (IST)
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Makar Weekly Rashifal 12-18 July 2026: मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रगति, पारिवारिक खुशियों और नई जिम्मेदारियों का संतुलित मिश्रण लेकर आ सकता है. व्यापार में रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं, जबकि नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ सकता है. 

विद्यार्थियों के लिए मेहनत रंग लाने के संकेत हैं. सप्ताह के मध्य के बाद पारिवारिक और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, जिससे मानसिक संतोष बना रहेगा.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह रणनीतिक फैसलों और प्रगति का समय रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में आपसी विश्वास और बेहतर तालमेल के कारण लंबे समय से अटके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से गति पकड़ सकते हैं. पैतृक संपत्ति या पारिवारिक कारोबार से जुड़े लोगों को पुरानी डील पूरी होने या फंसा हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. यह समय नए व्यावसायिक अवसरों को पहचानने और योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल माना जा सकता है.

नौकरीपेशा लोगों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. आपकी टीम का कोई अनुभवी और कुशल कर्मचारी नौकरी छोड़ सकता है, जिससे काम का दबाव बढ़ सकता है. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों, जूनियर और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट समय पर पूरे करने में सफलता मिलेगी. दूसरी ओर, प्रतिस्पर्धी आपकी राह में कुछ बाधाएं खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं. 

ऐसे समय में धैर्य, सकारात्मक सोच और अपने काम की गुणवत्ता बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण है. लंबे समय से की गई मेहनत का फल सरकारी नौकरी में चयन के रूप में मिल सकता है.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह लाभदायक रहने की संभावना है. पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिलने और रुका हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. व्यापार में पुराने प्रोजेक्ट दोबारा शुरू होने से आय के नए स्रोत भी बन सकते हैं. लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी योजना बनाना और जोखिम का आकलन करना जरूरी होगा. खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखने से आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन इस सप्ताह सुखद रहने के संकेत दे रहा है. किसी मांगलिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए यात्रा का योग बन सकता है, जिससे परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. सप्ताह के मध्य के बाद प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ बेहतर तालमेल आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर या उपलब्धि पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है और घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में यह सप्ताह सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन बढ़ती व्यस्तता और काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. समय पर आराम करना, संतुलित भोजन लेना और पर्याप्त नींद पूरी करना आपके लिए जरूरी रहेगा. यात्रा के दौरान खान-पान और दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और तनाव से दूरी बनाए रखने पर सप्ताह के अंत तक आप स्वयं को पहले से अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
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