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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKumbh Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: बिजनेस में नया प्रोडक्ट दिलाएगा बढ़त, नौकरी की तलाश होगी पूरी, क्या मिलेगी सफलता?

Kumbh Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: बिजनेस में नया प्रोडक्ट दिलाएगा बढ़त, नौकरी की तलाश होगी पूरी, क्या मिलेगी सफलता?

Aquarius Weekly Horoscope 12- 18 July 2026: क्या इस सप्ताह कुंभ राशि वालों को नई नौकरी मिलेगी? बिजनेस, सरकारी नौकरी, परिवार और सेहत में क्या रहेगा खास? जानें साप्ताहिक राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 13 Jul 2026 07:50 AM (IST)
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Kumbh Weekly Rashifal 12- 18 July 2026: कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नए अवसरों, मेहनत और महत्वपूर्ण फैसलों का समय रहेगा. व्यापार में नई रणनीति अपनाने से लाभ मिलने की संभावना है, जबकि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए सप्ताह के अंत तक अच्छी खबर मिल सकती है.

विद्यार्थियों को अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देना होगा. परिवार में शुभ कार्यों की चर्चा हो सकती है और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी.

व्यापार और नौकरी राशिफल(Business & Job Rashifal)
व्यापारियों के लिए यह सप्ताह विस्तार और प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. अगर आप बाजार में अपनी पहचान मजबूत करना चाहते हैं तो नया प्रोडक्ट या नई सेवा लॉन्च करना लाभदायक साबित हो सकता है. अपने ब्रांड की पहुंच बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रभावी प्रचार-प्रसार पर ध्यान दें. सही मार्केटिंग रणनीति और योजनाबद्ध निवेश से ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा और व्यापार को नई गति मिलेगी.

नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सप्ताह की शुरुआत में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. मनचाही नौकरी मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धैर्य बनाए रखें. सप्ताह के अंत तक किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार की मदद से अच्छा रोजगार मिलने की संभावना बन रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण रहेगा. लंबे समय से की गई मेहनत का परिणाम सरकारी नौकरी में चयन के रूप में मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा. लेकिन कुछ विद्यार्थियों को मामूली अंतर से सफलता हाथ से निकलने का भी अनुभव हो सकता है. ऐसे में निराश होने के बजाय अपनी तैयारी जारी रखना बेहतर रहेगा.

आर्थिक राशिफल(Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह योजनाबद्ध निवेश का संकेत देता है. व्यापार के प्रचार-प्रसार और नए प्रोडक्ट पर किया गया खर्च भविष्य में अच्छे लाभ का आधार बन सकता है. लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी योजना और बजट तैयार करें. अनावश्यक खर्चों से बचें और आय-व्यय का संतुलन बनाए रखें. सोच-समझकर लिए गए आर्थिक निर्णय लंबे समय में लाभदायक साबित होंगे.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल(Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में सकारात्मक माहौल रहने की संभावना है. अगर आप संतान के विवाह की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो किसी करीबी रिश्तेदार का सहयोग आपके लिए काफी मददगार साबित होगा. लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाकर या अनावश्यक दखल देकर रिश्ते में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. ऐसे में केवल भरोसेमंद लोगों की सलाह पर ही निर्णय लें. अविवाहित लोगों को भी नए रिश्तों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए. परिवार के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में विश्वास और मजबूती बनी रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल(Health Rashifal)
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. अचानक कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी सामने आने से डॉक्टर या विशेषज्ञ से परामर्श लेने की आवश्यकता पड़ सकती है. जरूरत पड़ने पर इलाज के लिए यात्रा का भी योग बन सकता है. समय पर जांच, सही दवा और संतुलित दिनचर्या अपनाने से स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होगा. पर्याप्त आराम, पौष्टिक भोजन और तनाव से दूरी बनाए रखने पर सप्ताह के अंत तक आप पहले से अधिक स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Jul 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Aquarius Horoscope 2026 Kumbh Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
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