#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मPushkar: पुष्करराज को चढ़ी 1800 मीटर लहरिया पगड़ी, गूंजे जयकारे

Pushkar: पुष्करराज को चढ़ी 1800 मीटर लहरिया पगड़ी, गूंजे जयकारे

Pushkar: राजस्थान के पुष्कर में पुष्करराज को 1800 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी अर्पित की गई. ब्रह्म घाट से निकली यात्रा 52 घाटों से होकर गुजरी और वैदिक मंत्रोच्चार व जयघोष से पूरा तीर्थ गूंज उठा.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 02 Aug 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

Pushkar: राजस्थान के अजमेर जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में शनिवार को श्रद्धा, आस्था और सनातन परंपरा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला. यहां पुष्करराज को 1800 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी अर्पित की गई. वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और "पुष्करराज की जय" के जयघोष के बीच निकली इस भव्य यात्रा ने पूरे तीर्थ क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से भर दिया. 

हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं की झलक भी प्रस्तुत करता नजर आया.

ब्रह्म घाट से शुरू हुई भव्य पगड़ी यात्रा:

इस विशेष धार्मिक आयोजन की शुरुआत ब्रह्म घाट से हुई. 1800 मीटर लंबी पारंपरिक लहरिया पगड़ी को श्रद्धालुओं ने अपने हाथों में थाम रखा था. यात्रा पुष्कर सरोवर के सभी 52 पवित्र घाटों से होकर निकली. जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ी, पूरा क्षेत्र भक्ति, उत्साह और धार्मिक ऊर्जा से सराबोर होता गया.

मार्ग में श्रद्धालु लगातार "पुष्करराज की जय" के जयघोष करते रहे. वैदिक मंत्रों के उच्चारण, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हर घाट पर श्रद्धालुओं ने पुष्करराज के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की. इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए.

श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से थामी 1800 मीटर लंबी पगड़ी:

इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि विशाल लहरिया पगड़ी को किसी वाहन या विशेष व्यवस्था से नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं ने स्वयं अपने हाथों से संभालकर पूरी यात्रा पूरी की. महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और संत-महात्माओं की सहभागिता ने आयोजन को और अधिक भव्य बना दिया.

पूरे रास्ते भक्तों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था. कई श्रद्धालु इसे अपने जीवन का सौभाग्य मानते हुए यात्रा में शामिल हुए. धार्मिक गीतों, भजनों और जयघोषों के कारण पूरे पुष्कर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया.

सरोवर पर हुई विशेष पूजा-अर्चना:

यात्रा के दौरान पुष्कर सरोवर की विशेष पूजा-अर्चना भी की गई. धार्मिक विधि-विधान के साथ प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, शांति, अच्छी वर्षा और जनकल्याण की कामना की गई.

आयोजन में शामिल संतों और तीर्थ पुरोहितों ने सनातन परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं. उन्होंने बताया कि पुष्कर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से आस्था और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है.

सनातन परंपरा को जीवंत रखने का प्रयास:

आयोजन में शामिल कथावाचक बृजेश महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि धार्मिक परंपराएं केवल अनुष्ठान नहीं होतीं, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने का माध्यम भी बनती हैं. उन्होंने श्रद्धालुओं से सनातन संस्कृति के संरक्षण और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की अपील की.

वहीं, तीर्थ पुरोहित सुभाष पाराशर ने बताया कि पुष्करराज की यह विशेष पगड़ी यात्रा वर्षों से चली आ रही धार्मिक आस्था का प्रतीक है. उनका कहना था कि जब हजारों श्रद्धालु एक साथ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वह दृश्य अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है.

क्यों खास है पुष्करराज की लहरिया पगड़ी?

राजस्थान की पहचान मानी जाने वाली लहरिया पगड़ी सम्मान, गौरव और शुभता का प्रतीक मानी जाती है. धार्मिक आयोजनों में इसे विशेष महत्व दिया जाता है. पुष्करराज को 1800 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के प्रति सामूहिक श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है.

इस तरह के आयोजन पुष्कर की धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करते हैं. साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ पहुंचता है.

आस्था, संस्कृति और एकता का अनूठा संगम:

शनिवार का यह आयोजन केवल एक धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज में एकता, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक चेतना का संदेश भी देता नजर आया. हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, वैदिक मंत्रोच्चार, संतों का आशीर्वाद और पुष्कर सरोवर के चारों ओर गूंजते जयघोषों ने इस आयोजन को यादगार बना दिया.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धा के साथ किया गया पूजन और सेवा विशेष पुण्यदायी मानी जाती है. ऐसे आयोजन न केवल सनातन संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. यही कारण है कि 1800 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही और पुष्कर एक बार फिर भक्ति, संस्कृति और आस्था के रंग में रंगा दिखाई दिया.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
Read More
Published at : 02 Aug 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Pushkarraj Pushkar Rajasthan Pushkar Sarovar Brahma Ghat
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
First Sawan Somwar 2026 LIVE: सावन सोमवार में शिव पूजा से पहले जरूर जान लें ये बातें, वरना अधूरा रह सकता है व्रत का फल!
First Sawan Somwar 2026 LIVE: सावन सोमवार में शिव पूजा से पहले जरूर जान लें ये बातें, वरना अधूरा रह सकता है व्रत का फल!
धर्म
Pushkar: पुष्करराज को चढ़ी 1800 मीटर लहरिया पगड़ी, गूंजे जयकारे
पुष्करराज को चढ़ी 1800 मीटर लहरिया पगड़ी, गूंजे जयकारे
धर्म
Gajanan Sankashti Chaturthi 2026: गजानन संकष्टी चतुर्थी पर न करें ये गलती, बप्पा की पूजा कैसे करें, नियम और विधि देखें
गजानन संकष्टी चतुर्थी पर न करें ये गलती, बप्पा की पूजा कैसे करें, नियम और विधि देखें
धर्म
Weekly Love Horoscope 2-8 August 2026: वृषभ सहित 5 राशियों को मिलेगा पार्टनर से सरप्राइज, प्यार या धोखा ? देखें साप्ताहिक लव राशिफल
वृषभ सहित 5 राशियों को मिलेगा पार्टनर से सरप्राइज, प्यार या धोखा ? देखें साप्ताहिक लव राशिफल
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला
खत्म हो जाएगा US-ईरान युद्ध? समझौते में हॉर्मुज को लेकर क्या हुआ फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलने की चेतावनी
क्रिकेट
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
IPL ट्रेड की खबरों के बीच नए लुक में दिखे हार्दिक पांड्या, GF भी थी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
सलमान खान से रणदीप हुड्डा तक, असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए ये सितारे
इंडिया
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
केरल में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत, 6 लापता, CM ने क्या कहा?
इंडिया
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
UKSSSC पेपर लीक केस, ED का बड़ा एक्शन, हाकम सिंह की 63 लाख की संपत्ति अटैच
लाइफस्टाइल
Kunal Khemu Kashmir House Tour: कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
कुनाल खेमू के कश्मीर वाले घर का टूर, देखें कैसा है इंटीरियर?
एग्रीकल्चर
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
गौमूत्र और गुड़ से बनाएं फसल का टॉनिक, खेत में लौट आएगी जान
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget