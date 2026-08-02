Pushkar: पुष्करराज को चढ़ी 1800 मीटर लहरिया पगड़ी, गूंजे जयकारे

Pushkar: राजस्थान के अजमेर जिले स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में शनिवार को श्रद्धा, आस्था और सनातन परंपरा का अद्भुत दृश्य देखने को मिला. यहां पुष्करराज को 1800 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी अर्पित की गई. वैदिक मंत्रोच्चार, शंखनाद और "पुष्करराज की जय" के जयघोष के बीच निकली इस भव्य यात्रा ने पूरे तीर्थ क्षेत्र को भक्तिमय वातावरण से भर दिया.

हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं की झलक भी प्रस्तुत करता नजर आया.

ब्रह्म घाट से शुरू हुई भव्य पगड़ी यात्रा:

इस विशेष धार्मिक आयोजन की शुरुआत ब्रह्म घाट से हुई. 1800 मीटर लंबी पारंपरिक लहरिया पगड़ी को श्रद्धालुओं ने अपने हाथों में थाम रखा था. यात्रा पुष्कर सरोवर के सभी 52 पवित्र घाटों से होकर निकली. जैसे-जैसे यात्रा आगे बढ़ी, पूरा क्षेत्र भक्ति, उत्साह और धार्मिक ऊर्जा से सराबोर होता गया.

मार्ग में श्रद्धालु लगातार "पुष्करराज की जय" के जयघोष करते रहे. वैदिक मंत्रों के उच्चारण, पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच हर घाट पर श्रद्धालुओं ने पुष्करराज के प्रति अपनी गहरी आस्था व्यक्त की. इस दौरान स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूर-दराज से पहुंचे श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए.

श्रद्धालुओं ने अपने हाथों से थामी 1800 मीटर लंबी पगड़ी:

इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि विशाल लहरिया पगड़ी को किसी वाहन या विशेष व्यवस्था से नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं ने स्वयं अपने हाथों से संभालकर पूरी यात्रा पूरी की. महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और संत-महात्माओं की सहभागिता ने आयोजन को और अधिक भव्य बना दिया.

पूरे रास्ते भक्तों के चेहरों पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था. कई श्रद्धालु इसे अपने जीवन का सौभाग्य मानते हुए यात्रा में शामिल हुए. धार्मिक गीतों, भजनों और जयघोषों के कारण पूरे पुष्कर का वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया.

सरोवर पर हुई विशेष पूजा-अर्चना:

यात्रा के दौरान पुष्कर सरोवर की विशेष पूजा-अर्चना भी की गई. धार्मिक विधि-विधान के साथ प्रदेश और देश की सुख-समृद्धि, शांति, अच्छी वर्षा और जनकल्याण की कामना की गई.

आयोजन में शामिल संतों और तीर्थ पुरोहितों ने सनातन परंपराओं के संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रम नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बनते हैं. उन्होंने बताया कि पुष्कर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से आस्था और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र रहा है.

सनातन परंपरा को जीवंत रखने का प्रयास:

आयोजन में शामिल कथावाचक बृजेश महाराज ने अपने संबोधन में कहा कि धार्मिक परंपराएं केवल अनुष्ठान नहीं होतीं, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने का माध्यम भी बनती हैं. उन्होंने श्रद्धालुओं से सनातन संस्कृति के संरक्षण और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय भागीदारी की अपील की.

वहीं, तीर्थ पुरोहित सुभाष पाराशर ने बताया कि पुष्करराज की यह विशेष पगड़ी यात्रा वर्षों से चली आ रही धार्मिक आस्था का प्रतीक है. उनका कहना था कि जब हजारों श्रद्धालु एक साथ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वह दृश्य अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराता है.

क्यों खास है पुष्करराज की लहरिया पगड़ी?

राजस्थान की पहचान मानी जाने वाली लहरिया पगड़ी सम्मान, गौरव और शुभता का प्रतीक मानी जाती है. धार्मिक आयोजनों में इसे विशेष महत्व दिया जाता है. पुष्करराज को 1800 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी अर्पित करना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान के प्रति सामूहिक श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक माना जाता है.

इस तरह के आयोजन पुष्कर की धार्मिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करते हैं. साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे स्थानीय संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ पहुंचता है.

आस्था, संस्कृति और एकता का अनूठा संगम:

शनिवार का यह आयोजन केवल एक धार्मिक यात्रा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समाज में एकता, सांस्कृतिक गौरव और आध्यात्मिक चेतना का संदेश भी देता नजर आया. हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी, वैदिक मंत्रोच्चार, संतों का आशीर्वाद और पुष्कर सरोवर के चारों ओर गूंजते जयघोषों ने इस आयोजन को यादगार बना दिया.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीर्थराज पुष्कर में श्रद्धा के साथ किया गया पूजन और सेवा विशेष पुण्यदायी मानी जाती है. ऐसे आयोजन न केवल सनातन संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं. यही कारण है कि 1800 मीटर लंबी लहरिया पगड़ी यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी रही और पुष्कर एक बार फिर भक्ति, संस्कृति और आस्था के रंग में रंगा दिखाई दिया.

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