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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: सावन में घर ले आएं ये 7 चीजें, रातों-रात चमकेगी किस्मत और बरसेगी भोलेनाथ की कृपा!

Sawan 2026: सावन में घर ले आएं ये 7 चीजें, रातों-रात चमकेगी किस्मत और बरसेगी भोलेनाथ की कृपा!

Sawan 2026: क्या आप जानते हैं सावन में घर लाना क्या शुभ होता है? ज्योतिषाचार्य संजीत मिश्रा से जानें उन 7 चीजों के बारे में, जिनसे महादेव की कृपा से घर में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 30 Jul 2026 12:11 PM (IST)
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Sawan 2026: हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है. इस वर्ष सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है. इस पूरे महीने शिवभक्त व्रत, रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना कर महादेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन में किए गए शुभ कार्य और शिव आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार, यदि इस पावन महीने में कुछ विशेष शुभ वस्तुएं घर लाई जाएं, तो इसे सकारात्मक ऊर्जा और भगवान शिव की असीम कृपा का प्रतीक माना जाता है.

आइए जानते हैं सावन में कौन-सी चीजें घर लाना बेहद शुभ होता है.

सावन में घर लाएं ये शुभ चीजें

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के पवित्र महीने में इन विशेष वस्तुओं को घर लाने से शिव जी की कृपा बरसती है:

पारद शिवलिंग: (ध्यान रहे, इसे तभी लाएं जब विधि-विधान से पूजा कर सकें)

नंदी की प्रतिमा: शिव जी के प्रिय वाहन नंदी की मूर्ति शुभता लाती है.

रुद्राक्ष: महादेव का आशीर्वाद स्वरूप.

बेलपत्र का पौधा: इसे घर में लगाना अत्यंत फलदायी है.

चांदी का त्रिशूल या डमरू: नकारात्मकता दूर करने के लिए.

गंगाजल: घर की शुद्धि और पवित्रता के लिए.

शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र: पारिवारिक शांति और क्लेश दूर करने के लिए.

इन वस्तुओं को घर में श्रद्धापूर्वक स्थापित कर नियमित पूजा करने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है.

बेलपत्र और रुद्राक्ष का है विशेष महत्व

भगवान शिव की पूजा बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है. यदि सावन में घर के भीतर बेल का पौधा लगाया जाए और उसकी नियमित देखभाल की जाए, तो इसे बेहद शुभ माना जाता है.

वहीं, रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से मानी गई है. मान्यता है कि सावन में असली रुद्राक्ष धारण करने या घर के पूजा स्थल में स्थापित करने से मानसिक शांति मिलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का तेजी से संचार होता है.

चीजें घर लाते समय रखें इन बातों का ध्यान

केवल शुभ वस्तुएं खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं है. महादेव की कृपा पाने के लिए सही विधि और श्रद्धा का होना भी बहुत जरूरी है:

पवित्रता: शुभ वस्तु हमेशा किसी स्वच्छ और पवित्र स्थान से ही खरीदें.

शुद्धिकरण: घर लाने के तुरंत बाद इन वस्तुओं को गंगाजल से शुद्ध अवश्य करें.

स्थापना: पूजा स्थान में पूरे विधि-विधान के साथ इन्हें स्थापित करें.

नियमित पूजा: स्थापना के बाद नियमित रूप से दीपक जलाकर भोलेनाथ का स्मरण करें.

श्रद्धा भाव: इन पवित्र वस्तुओं को केवल 'सजावट' का सामान न मानें, बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ इनकी पूजा करें.

सिर्फ वस्तुएं नहीं, अच्छे कर्म भी लाते हैं सुख-समृद्धि

ज्योतिषाचार्य के अनुसार, सावन में शुभ वस्तुएं घर लाना मंगलकारी जरूर है, लेकिन भगवान शिव की असली कृपा केवल वस्तुएं रखने से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, सदाचार और सेवा भाव से प्राप्त होती है.

इसलिए इस सावन में शिव पूजा के साथ-साथ:

  • जरूरतमंदों की सहायता करें.
  • सात्विक जीवनशैली अपनाएं.
  • क्रोध, लोभ और अहंकार से खुद को दूर रखें.
  • नियमित रूप से "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

मान्यता है कि श्रद्धा, संयम और सकारात्मक कर्मों के साथ की गई शिव आराधना से आपके घर में सुख-समृद्धि, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग हमेशा के लिए प्रशस्त होता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 30 Jul 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
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