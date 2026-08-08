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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026: सावन के बाद इन 4 राशियों की किस्मत लेगी बड़ा मोड़

Sawan 2026: सावन के बाद इन 4 राशियों की किस्मत लेगी बड़ा मोड़

सावन 2026 के बाद ग्रहों की चाल में बदलाव से वृषभ, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लोगों को धन लाभ, रुका पैसा मिलने, नई आय और कारोबार में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 08 Aug 2026 03:55 PM (IST)
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Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए विशेष माना जाता है. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि के बाद ग्रहों की चाल में होने वाले बदलाव का असर व्यक्ति के करियर, व्यापार, धन और आर्थिक स्थिति पर भी देखने को मिल सकता है. कुछ राशि के लोगों के लिए सावन के बाद का समय आर्थिक रूप से राहत देने वाला साबित हो सकता है.

वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति, राशि और भावों को धन-संपत्ति और करियर से जोड़कर देखा जाता है. इसी आधार पर वृषभ, सिंह, तुला और कुंभ राशि के लोगों के लिए सावन के बाद आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिस्थितियां बनने की संभावना जताई जा रही है.

लेकिन, ज्योतिषीय फलादेश सामान्य राशि आधारित अनुमान होते हैं. किसी व्यक्ति की वास्तविक स्थिति उसकी जन्मकुंडली, दशा-अंतर्दशा और ग्रहों की व्यक्तिगत स्थिति के आधार पर अलग हो सकती है.

वृषभ राशि: आय के नए रास्ते खुल सकते हैं

सावन के बाद वृषभ राशि के लोगों के लिए आर्थिक मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं. जिन लोगों को लंबे समय से अपनी आय बढ़ाने के लिए किसी नए माध्यम की तलाश थी, उन्हें इस दिशा में अच्छी खबर मिल सकती है.

नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है. प्रमोशन, वेतन वृद्धि या जिम्मेदारी बढ़ने जैसे अवसर सामने आ सकते हैं. वहीं व्यापार से जुड़े लोगों को नए ग्राहक या नए प्रोजेक्ट मिलने से कारोबार में सुधार देखने को मिल सकता है.

पुराने निवेश से जुड़े लोगों के लिए भी समय महत्वपूर्ण हो सकता है. पहले किए गए किसी निवेश से अपेक्षा से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बन सकती है. लेकिन, केवल राशि देखकर किसी निवेश का निर्णय लेना उचित नहीं है. वित्तीय फैसले लेते समय जोखिम, बाजार की स्थिति और विशेषज्ञ की सलाह को जरूर ध्यान में रखना चाहिए.

सिंह राशि: अचानक धन लाभ के बन सकते हैं योग

सिंह राशि के लोगों के लिए सावन के बाद आर्थिक स्थिति में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. व्यापार करने वाले लोगों को किसी पुराने संपर्क, नए सौदे या रुके हुए प्रोजेक्ट से फायदा हो सकता है.

सबसे खास बात यह है कि लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है. अगर किसी भुगतान का इंतजार चल रहा है तो उससे जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है. लेकिन, पैसों के लेन-देन में जल्दबाजी करने से बचना जरूरी रहेगा.

नौकरीपेशा लोगों के लिए भी यह समय करियर में आगे बढ़ने के अवसर लेकर आ सकता है. कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने या पद में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. अपनी नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की योग्यता का सही इस्तेमाल करने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकता है.

तुला राशि: आर्थिक रुकावटें होंगी दूर

तुला राशि के लोगों के लिए सावन के बाद का समय आर्थिक दृष्टि से राहत देने वाला हो सकता है. पिछले कुछ समय से यदि धन से जुड़े मामलों में रुकावट या तनाव चल रहा है तो परिस्थितियों में धीरे-धीरे सुधार आने की संभावना है.

पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ मिलने के संकेत बन सकते हैं. जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई मामला आगे बढ़ सकता है या संपत्ति से आर्थिक फायदा मिलने की स्थिति बन सकती है.

तुला राशि के कुछ लोग इस दौरान नया वाहन, मकान या प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बना सकते हैं. लेकिन बड़ी खरीदारी करने से पहले बजट और भविष्य की आर्थिक जिम्मेदारियों का आकलन करना जरूरी होगा.

व्यापारियों के लिए भी नए समझौते और साझेदारी के अवसर सामने आ सकते हैं. सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर कारोबार का विस्तार संभव है.

कुंभ राशि: बढ़ सकती है कमाई, मजबूत होगा कारोबार

कुंभ राशि के लोगों के लिए सावन के बाद आर्थिक मोर्चे पर अच्छे बदलाव की संभावना जताई जा रही है. आय में वृद्धि के साथ-साथ कमाई के नए साधन भी बन सकते हैं.

बिजनेस करने वाले लोगों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण रह सकता है. कारोबार का दायरा बढ़ाने, नए बाजार में प्रवेश करने या नए ग्राहकों से जुड़ने के अवसर मिल सकते हैं. यदि लंबे समय से व्यापार के विस्तार की योजना बना रहे हैं तो उस पर काम शुरू करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं.

जिन लोगों पर कर्ज या पुरानी आर्थिक देनदारी का दबाव है, उन्हें भी राहत मिलने की संभावना बन सकती है. नियमित आय और बेहतर वित्तीय प्रबंधन की मदद से कर्ज का बोझ कम करने में सफलता मिल सकती है.

लेकिन, अधिक आमदनी के साथ खर्च बढ़ाना समझदारी नहीं होगी. इस दौरान बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाना कुंभ राशि के लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा.

सावन के बाद ग्रहों की चाल में बदलाव का क्या असर पड़ेगा?

वैदिक ज्योतिष में गुरु, शुक्र, बुध और शनि जैसे ग्रहों को आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों से जोड़कर देखा जाता है. गुरु को विस्तार, ज्ञान और समृद्धि का कारक माना जाता है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं और वैभव से संबंधित माना जाता है. बुध व्यापार, बुद्धि और लेन-देन से जुड़ा ग्रह माना जाता है.

इसी तरह शनि को कर्म, अनुशासन और लंबे समय में मिलने वाले परिणामों का कारक माना जाता है. इसलिए ग्रहों की चाल में बदलाव होने पर अलग-अलग राशियों के लिए परिस्थितियां अलग तरह से बन सकती हैं.

यही वजह है कि सावन के बाद का समय कुछ लोगों के लिए धन लाभ, करियर ग्रोथ, बिजनेस विस्तार और आर्थिक स्थिरता के अवसर लेकर आ सकता है.

आर्थिक मामलों में किन बातों का ध्यान रखें?

ज्योतिषीय संकेत पॉजिटिव होने के बावजूद आर्थिक मामलों में केवल भाग्य के भरोसे रहना सही नहीं है. अगर आय बढ़ती है तो उसका एक हिस्सा बचत में रखना, अनावश्यक खर्च से बचना और कर्ज को प्राथमिकता से कम करना बेहतर रणनीति हो सकती है.

निवेश से जुड़े फैसले लेते समय अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिम क्षमता को जरूर समझें. बड़े वित्तीय निर्णयों के लिए योग्य वित्तीय सलाहकार की सलाह लेना भी उपयोगी हो सकता है.

FAQs

1. क्या सावन के बाद ग्रहों की चाल में बदलाव होता है?
सावन की अवधि के दौरान और इसके बाद विभिन्न ग्रह अलग-अलग राशियों में गोचर करते हैं. ज्योतिष में इन ग्रहों की स्थिति को राशि फलादेश से जोड़कर देखा जाता है.

2. वैदिक ज्योतिष में धन का कारक किस ग्रह को माना जाता है?
वैदिक ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, विस्तार और समृद्धि से जोड़ा जाता है, जबकि शुक्र को भौतिक सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है.

3. क्या केवल राशि देखकर भविष्य की आर्थिक स्थिति बताई जा सकती है?
नहीं. राशि आधारित फलादेश सामान्य संकेत देते हैं. व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति का ज्योतिषीय आकलन जन्मकुंडली, ग्रहों की स्थिति और दशा-अंतर्दशा के आधार पर अधिक विस्तार से किया जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

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Published at : 08 Aug 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
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