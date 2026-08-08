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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKanwar Yatra 2026: सावन में दिखी सबसे अनोखी कांवड़, हनुमान जी की भव्य प्रतिमा देख थमे लोगों के कदम; वायरल हुआ वीडियो

Kanwar Yatra 2026: सावन में दिखी सबसे अनोखी कांवड़, हनुमान जी की भव्य प्रतिमा देख थमे लोगों के कदम; वायरल हुआ वीडियो

Kanwar Yatra 2026: सावन में शिवभक्तों ने निकाली भगवान हनुमान जी की रोशनी से जगमगाती अनोखी कांवड़, सड़क पर थमे राहगीरों के कदम. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अद्भुत नजारा, जयकारों से गूंजा इंटरनेट.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 08 Aug 2026 01:41 PM (IST)
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Kanwar Yatra 2026, Viral Video: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार एक अनोखी कांवड़ लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो में भगवान हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के साथ कांवड़ यात्रा का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में श्रद्धालु भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को कांवड़ के रूप में लेकर जाते नजर आ रहे हैं. 

रात के अंधेरे में चमकी पवनपुत्र की भव्य प्रतिमा

वायरल हो रहे इस वीडियो में श्रद्धालु भगवान हनुमान जी की एक विशाल और बेहद आकर्षक प्रतिमा को कांवड़ के रूप में ले जाते नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
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रात के समय निकाली जा रही इस कांवड़ में हनुमान जी की प्रतिमा को रंग-बिरंगी और तेज रोशनी से सजाया गया है, जो बेहद भव्य दिख रही है. भगवा ध्वज और उत्साह: प्रतिमा के साथ चल रहे कांवड़िए हाथों में भगवा झंडे लहराते हुए पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं. सड़क से गुजर रहे राहगीर इस अद्भुत नजारे को देखने और अपने फोन में कैद करने के लिए रुकते हुए दिखाई दिए.

सोशल मीडिया पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त अलग-अलग तरीकों से अपनी भक्ति जाहिर करते हैं, लेकिन हनुमान जी की इस प्रतिमा वाली कांवड़ ने सबका ध्यान खींच लिया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

कमेंट सेक्शन में यूजर लगातार 'जय श्री राम', 'जय बजरंगबली' और 'हर हर महादेव' के जयकारे लगा रहे हैं. कई लोगों ने इसे इस साल की सबसे सुंदर और अनोखी कांवड़ बताया है.

यह भी पढ़े- Vastu Tips: दूसरों की 3 चीजों का इस्तेमाल करने से पहले हो जाएं सावधान, वास्तु शास्त्र में माना गया है अशुभ

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 08 Aug 2026 11:05 AM (IST)
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