Kanwar Yatra 2026, Viral Video: सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. लेकिन इस बार एक अनोखी कांवड़ लोगों का ध्यान खींच रही है. वीडियो में भगवान हनुमान जी की भव्य प्रतिमा के साथ कांवड़ यात्रा का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में श्रद्धालु भगवान हनुमान जी की प्रतिमा को कांवड़ के रूप में लेकर जाते नजर आ रहे हैं.

रात के अंधेरे में चमकी पवनपुत्र की भव्य प्रतिमा

वायरल हो रहे इस वीडियो में श्रद्धालु भगवान हनुमान जी की एक विशाल और बेहद आकर्षक प्रतिमा को कांवड़ के रूप में ले जाते नजर आ रहे हैं.

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रात के समय निकाली जा रही इस कांवड़ में हनुमान जी की प्रतिमा को रंग-बिरंगी और तेज रोशनी से सजाया गया है, जो बेहद भव्य दिख रही है. भगवा ध्वज और उत्साह: प्रतिमा के साथ चल रहे कांवड़िए हाथों में भगवा झंडे लहराते हुए पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं. सड़क से गुजर रहे राहगीर इस अद्भुत नजारे को देखने और अपने फोन में कैद करने के लिए रुकते हुए दिखाई दिए.

सोशल मीडिया पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त अलग-अलग तरीकों से अपनी भक्ति जाहिर करते हैं, लेकिन हनुमान जी की इस प्रतिमा वाली कांवड़ ने सबका ध्यान खींच लिया है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

कमेंट सेक्शन में यूजर लगातार 'जय श्री राम', 'जय बजरंगबली' और 'हर हर महादेव' के जयकारे लगा रहे हैं. कई लोगों ने इसे इस साल की सबसे सुंदर और अनोखी कांवड़ बताया है.

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