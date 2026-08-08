मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मTula Saptahik Rashifa 9-15 August 2026: तुला वालों का एक फैसला पलट सकता है किस्मत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifa 9-15 August 2026: तुला वालों का एक फैसला पलट सकता है किस्मत, देखें साप्ताहिक राशिफल

Tula Saptahik Rashifal 2026: तुला राशि के लिए जुलाई का नया सप्ताह यानी 9 से 15 अगस्त करियर, बिजनेस, फैमली और लव आदि के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़ें मेष राशि का साप्ताहिक राशिफल.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Updated at : 08 Aug 2026 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आया है. इस सप्ताह घर और बाहर दोनों जगह आपको सुख और शांति का अनुभव होगा. सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी नई योजना अथवा कारोबार से जुड़ने पर आपके मन में उत्साह का संचार होगा. इस दौरान आप पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ अपने करियर और व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे. 

करियर और कारोबार

व्यापारियों के लिए नए ग्राहक, नए प्रोजेक्ट और लाभदायक समझौते मिलने के संकेत हैं. यदि आप साझेदारी में कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो समय अनुकूल रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यशैली और व्यवहार से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. सप्ताह के उत्तरार्ध में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी या नेतृत्व का अवसर मिल सकता है. लंबे समय से रुकी हुई योजनाएं गति पकड़ेंगी और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. जो लोग नया व्यवसाय शुरू करने या करियर में बदलाव की योजना बना रहे हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति

आर्थिक दृष्टि से पूरा सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा. भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख प्राप्त होने के योग बनेंगे और आय के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं. संचित धन में वृद्धि होगी तथा पहले किए गए निवेश से भी लाभ मिलने की संभावना रहेगी. यदि किसी संपत्ति से जुड़ा मामला लंबे समय से लंबित है तो उसका निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो बचत भी बढ़ेगी. भविष्य के लिए बनाई गई आर्थिक योजनाएं सफल होती दिखाई देंगी.

शिक्षा

विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उत्साहवर्धक रहेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और कठिन विषयों को समझने में आसानी होगी. प्रतियोगी परीक्षाओं, इंटरव्यू और उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. रचनात्मक, कला, डिजाइन, फैशन और मीडिया क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए विशेष अवसर बन सकते हैं. शिक्षकों का मार्गदर्शन और परिवार का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

पारिवारिक और प्रेम जीवन

रिश्तों की दृष्टि से सप्ताह अत्यंत सुखद रहेगा. परिवार में प्रेम, सामंजस्य और सहयोग का वातावरण बना रहेगा. पति-पत्नी के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ेगा. एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से रिश्ते और मजबूत होंगे. सिंगल लोगों को मनचाहा साथी मिलने की संभावना है, वहीं पहले से चल रहे प्रेम संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. परिवार के साथ किसी धार्मिक, सामाजिक या मनोरंजक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सामान्य से अच्छा रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच के कारण आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. हालांकि काम की अधिकता के कारण थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखें. नियमित योग, प्राणायाम और हल्का व्यायाम आपको पूरे सप्ताह सक्रिय बनाए रखेगा. खानपान में लापरवाही से बचें और पर्याप्त पानी पीते रहें.

उपाय

शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें तथा किसी जरूरतमंद को सफेद वस्त्र, चावल या मिठाई का दान करें. इससे सुख-समृद्धि, आर्थिक उन्नति और पारिवारिक खुशहाली के योग मजबूत होंगे.

Second Sawan Somwar 2026: दूसरे सावन सोमवार पर 6 साल बाद दुर्लभ संयोग, शिव पूजा का मिलेगा दोगुना फल!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read More
Published at : 08 Aug 2026 07:55 AM (IST)
Tags :
Saptahik Rashifal 2026 Weekly Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Tula Saptahik Rashifa 9-15 August 2026: तुला वालों का एक फैसला पलट सकता है किस्मत, देखें साप्ताहिक राशिफल
तुला वालों का एक फैसला पलट सकता है किस्मत, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Vrishchik Saptahik Rashifal 9-15 August 2026: वृश्चिक वालों की इस सप्ताह एक गलती विरोधियों को दे सकती है मौका, देखें साप्ताहिक राशिफल
वृश्चिक वालों की इस सप्ताह एक गलती विरोधियों को दे सकती है मौका, देखें साप्ताहिक राशिफल
धर्म
Mithun Saptahik Rashifal 9 to 15 August 2026: मिथुन वालों का बड़ी डील, नई पहचान और सरप्राइज से भरा रहेगा सप्ताह
मिथुन वालों का बड़ी डील, नई पहचान और सरप्राइज से भरा रहेगा सप्ताह
धर्म
Kark Saptahik Horoscope 9 to 15 August 2026: कर्क राशि वालों के लिए चेतावनी! एक छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है तनाव और खर्च
कर्क राशि वालों के लिए चेतावनी! एक छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है तनाव और खर्च
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Bhojpuri Bawaal में Pawan Singh ने छोड़ा शो, Amrapali Dubey और Kajal Raghwani में बड़ी बहस
Bollywood News: उल्टा पड़ा दांव! 'आवारापन 2' के मेकर्स का ही दांव पड़ा उन पर भारी, घिरे विवादों में! (07.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पंजाब-दिल्ली को दहलाने का पाकिस्तानी प्लान फेल! NIA ने की बड़ी कार्रवाई
पंजाब-दिल्ली को दहलाने का पाकिस्तानी प्लान फेल! NIA ने की बड़ी कार्रवाई
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट का 15वां दिन: देवेंद्र नाथ महतो गुट की सरकार से आज होगी बात
रांची प्रोटेस्ट का 15वां दिन: देवेंद्र नाथ महतो गुट की सरकार से आज होगी बात
बॉलीवुड
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
क्रिकेट
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 भारतीय गेंदबाज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 63 जिलों में बारिश का अलर्ट
यूपी में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, 63 जिलों में बारिश का अलर्ट
विश्व
US का नया बिल, रूस से तेल-गैस खरीदा तो लगेगा 100% टैरिफ! भारत समेत किस पर होगा असर
US का नया बिल, रूस से तेल-गैस खरीदा तो लगेगा 100% टैरिफ! भारत समेत किस पर होगा असर
हेल्थ
AIIMS Delhi: AIIMS के डॉक्टरों का चमत्कार, 209 kg के मरीज को दी नई जिंदगी
AIIMS के डॉक्टरों का चमत्कार, 209 kg के मरीज को दी नई जिंदगी
शिक्षा
देश में सिर्फ 5.67% स्कूलों में पहली से 12वीं तक की पढ़ाई, सरकार ने दी जानकारी
देश में सिर्फ 5.67% स्कूलों में पहली से 12वीं तक की पढ़ाई, सरकार ने दी जानकारी
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
ENT LIVE
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
Brand Value में Shah Rukh Khan बने नंबर 1, Virat Kohli और Ranveer Singh को छोड़ा पीछे
ENT LIVE
Prince Narula के
Prince Narula के "निब्बा निब्बी वाला प्यार" कमेंट पर हंसी से गूंजा Lock Upp 2 का फिनाले
Embed widget