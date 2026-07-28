Sawan 2026: घर की इस 1 गलती से रूठ सकते हैं भोलेनाथ! जानें मान्यता

Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दौरान भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ घर में भी पूजा-पाठ और धार्मिक नियमों का पालन करते हैं. मान्यता है कि सावन में घर का वातावरण साफ-सुथरा और सात्विक रखना चाहिए.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन में घर की एक खास गलती से बचना चाहिए, क्योंकि इसे भगवान शिव की पूजा में अशुद्धता से जोड़कर देखा जाता है. आखिर वह गलती क्या है और सावन में घर को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं.

घर को गंदा छोड़ना मानी जाती है बड़ी गलती

धार्मिक मान्यताओं में सावन के दौरान घर को गंदा और अस्त-व्यस्त रखना शुभ नहीं माना जाता. खासकर पूजा स्थान और उसके आसपास गंदगी रहने से बचने की सलाह दी जाती है.

मान्यता है कि भगवान शिव को स्वच्छता, सादगी और सात्विकता प्रिय है. इसलिए सावन में सुबह घर की साफ-सफाई करने के बाद ही पूजा-पाठ करना शुभ माना जाता है.

पूजा घर की सफाई का रखें खास ध्यान

सावन में घर के मंदिर की नियमित सफाई करना चाहिए. पूजा स्थल पर बासी फूल, पुराने दीपक की बची सामग्री और लंबे समय से रखी पूजा सामग्री को जमा करके नहीं रखना चाहिए.

शिवलिंग पर चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र को भी समय-समय पर हटाकर पूजा स्थान को साफ रखना चाहिए.

घर में इन बातों का भी रखें ध्यान

सावन में धार्मिक मान्यता के अनुसार घर का वातावरण सकारात्मक और शांत रखना शुभ माना जाता है. इसके लिए इन बातों का ध्यान रखा जा सकता है.

पूजा स्थान को साफ रखें.

शिवलिंग पर चढ़े पुराने फूल समय पर हटाएं.

घर में झगड़ा और अपशब्द बोलने से बचें.

पूजा के समय साफ कपड़े पहनें.

भगवान शिव का स्मरण और मंत्र जाप करें.

क्या कहती हैं धार्मिक मान्यताएं?

धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए महंगे भोग या दिखावे की जरूरत नहीं होती. साफ मन, श्रद्धा और संयम को अधिक महत्व दिया जाता है.

सावन में भक्त जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करके भगवान शिव की पूजा करते हैं. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप भी भगवान शिव की आराधना का प्रमुख तरीका माना जाता है.

सावन में घर में क्या करें?

सावन में सुबह स्नान के बाद घर के पूजा स्थान की सफाई करके दीपक जला सकते हैं. इसके बाद भगवान शिव का ध्यान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करें. अपनी श्रद्धा के अनुसार बेलपत्र चढ़ाएं और 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें.

अगर संभव हो तो सोमवार के दिन शिव मंदिर जाकर पूजा-अर्चना और जलाभिषेक भी किया जा सकता है.

एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा के अनुसार, सावन में घर की साफ-सफाई को केवल बाहरी स्वच्छता से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इसे मन और वातावरण की सकारात्मकता से भी जोड़कर देखा जाता है.

उनके अनुसार, पूजा स्थान पर गंदगी या बासी पूजा सामग्री जमा करके रखने से बचना चाहिए. सावन में घर को साफ रखना, भगवान शिव का स्मरण करना और सात्विक वातावरण बनाए रखना धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है.

नीतिका शर्मा के मुताबिक, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे जरूरी श्रद्धा और अच्छे कर्म हैं. इसलिए केवल किसी एक गलती को भगवान के रूठने का निश्चित कारण मानने के बजाय इसे धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए.

FAQ

सावन में घर की कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए?

धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में घर और खासकर पूजा स्थान को गंदा या अस्त-व्यस्त नहीं रखना चाहिए.

क्या सावन में रोज पूजा घर साफ करना चाहिए?

पूजा स्थान को नियमित रूप से साफ रखना शुभ माना जाता है. वहां बासी फूल और पुरानी पूजा सामग्री जमा करने से बचना चाहिए.

सावन में भगवान शिव को क्या चढ़ाएं?

भगवान शिव को जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करने की परंपरा है. श्रद्धा के अनुसार 'ॐ नमः शिवाय' का जाप भी किया जाता है.

क्या सावन में घर में झगड़ा करना अशुभ माना जाता है?

धार्मिक मान्यताओं में सावन के दौरान शांत और सात्विक वातावरण बनाए रखने की सलाह दी जाती है. इसलिए घर में अनावश्यक विवाद और कटु वचन से बचना अच्छा माना जाता है.

सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या करें?

श्रद्धा से शिव पूजा, जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित करना और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करना धार्मिक रूप से शुभ माना जाता है.

Camphor Vastu Tips: घर में रहती है कलह और मानसिक तनाव? कपूर का यह आसान उपाय दिलाएगा मुक्ति

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.