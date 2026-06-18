हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोवास्तु शास्त्रCamphor Vastu Tips: घर में रहती है कलह और मानसिक तनाव? कपूर का यह आसान उपाय दिलाएगा मुक्ति

Camphor Vastu Tips: घर में रहती है कलह और मानसिक तनाव? कपूर का यह आसान उपाय दिलाएगा मुक्ति

Camphor Vastu Tips: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कपूर के ये आसान उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सुख-समृद्धि और धन लाभ लाते हैं. नियमित कपूर जलाने से मानसिक शांति मिलती है और भाग्य मजबूत होता है.

Reported By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 18 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Preferred Sources

Camphor Benefits for Wealth: हिंदू धर्म में कपूर (Camphor) को बेहद पवित्र और शुद्ध माना जाता है. आमतौर पर इसका उपयोग पूजा-पाठ और आरती के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कपूर के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं?

मान्यता है कि कपूर के सही इस्तेमाल से न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) दूर होती है, बल्कि धन, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति का भी आगमन होता है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार कपूर के कुछ बेहद सरल और असरदार उपाय.

रात को कपूर जलाने से दूर होगी डिप्रेशन और निगेटिविटी

अगर आपके घर में बिना वजह कलह रहती है या परिवार के सदस्यों में तनाव रहता है, तो रोज रात को सोने से पहले घर के किसी साफ स्थान या बेडरूम में कपूर जरूर जलाएं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं, मानसिक तनाव कम होता है और घर में सुख-शांति का माहौल बनता है.

शुक्रवार को कपूर और लौंग का यह उपाय चमकाएगा भाग्य

शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन चांदी की कटोरी में कपूर के साथ कुछ लौंग (Cloves) जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय को नियमित रूप से करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और आय के नए स्रोत बनते हैं.

नहाने के पानी में मिलाएं कपूर, जागेगा सोया हुआ भाग्य

यदि आपको लगता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो पानी में कपूर के कुछ कण या कपूर का तेल (Camphor Oil) मिलाकर स्नान करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस उपाय से शरीर और मन की शुद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति की कुंडली में सोए हुए शुभ ग्रह एक्टिव होते हैं.

इन दो जगहों पर कपूर रखना माना जाता है बेहद शुभ

  • मनी प्लांट के पास रखें कपूर: वास्तु में मनी प्लांट को धन को आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है. यदि आप मनी प्लांट के गमले के पास कपूर का एक टुकड़ा रखते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और घर में धन की स्थिरता बनी रहती है.

  • शनिवार को कपूर से करें आरती: शनिवार के दिन घर में कपूर जलाकर आरती करने से शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों के दोष (Grah Dosh) कम होते हैं. यह उपाय जीवन में आने वाली अचानक बाधाओं से मुक्ति दिलाता है.

आर्थिक उन्नति के लिए करें इस महामंत्र का जाप

यदि आप कर्ज से मुक्ति और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो शाम के समय कपूर जलाकर नीचे दिए गए लक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें:

"ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः"

माना जाता है कि इस मंत्र के प्रभाव और कपूर की सुगंध से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती.

Libra Horoscope: कम उम्र में अमीर बनने की चाहत? जानें तुला राशि और तुला लग्न वालों का सबसे बड़ा रहस्य

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read More
Published at : 18 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Vastu Tips For Home Money Vastu Tips Astrology Remedies Camphor Vastu Tips Kapoor Upay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

वास्तु शास्त्र
Camphor Vastu Tips: घर में रहती है कलह और मानसिक तनाव? कपूर का यह आसान उपाय दिलाएगा मुक्ति
कपूर के चमत्कारी उपाय: धन, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा के लिए आजमाएं ये आसान उपाय
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही नौकरी-बिजनेस में सफलता? आज ही अपनाएं ये 5 आसान वास्तु उपाय
सावधान! घर या ऑफिस में रखी ये बेकार चीजें छीन सकती हैं आपका सुख-चैन, आज ही निकालें बाहर
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips: सूखी तुलसी को फेंकने की भूल न करें! जानिए इससे जुड़े 5 खास चमत्कारी उपाय
सूखी तुलसी को फेंकने की भूल न करें! जानिए इससे जुड़े 5 खास चमत्कारी उपाय
वास्तु शास्त्र
Vastu Tips For Sun: आर्थिक तंगी से चाहिए छुटकारा? सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए करें ये अचूक वास्तु उपाय
घर की इस दिशा में है भारी दोष? कमजोर सूर्य ला सकता है कंगाली, आज ही बदलें ये 4 चीजें
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: नकली दुल्हन की फैक्ट्री ! | UP News
India Ship Attacks | PM Modi Trump Meet | Janhit: ट्रंप के बदले सुर और भारत का दबदबा!
Shiv Sena UBT Crisis | TMC | Bharat Ki Baat: पार्टियों के टूटने की नई और रहस्यमयी स्क्रिप्ट!
Shiv Sena UBT Crisis | BJP | Breakdown | Sandeep Chaudhary:राजनीति की मंडी में कैसे बिक रहे हैं MP?
PM Modi- Trump Meeting News : 16 महीने बाद आमने-सामने, बैठक से पहले अमेरिका ने दे दिया बड़ा हिंट |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
G7 समिट का नहीं मिला न्योता तो बौखलाया चीन, कर दिया अलग ग्रुप बनाने का ऐलान, जानें किन देशों को साथ जोड़ेंगे जिनपिंग
G7 समिट का नहीं मिला न्योता तो बौखलाया चीन, अलग ग्रुप बनाने का ऐलान, किन देशों को साथ जोड़ेंगे जिनपिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP चुनाव 2027 से पहले सपा का ब्राह्मण कार्ड वाला दांव, 5 अगस्त को लखनऊ में 'शक्ति प्रदर्शन'
UP चुनाव 2027 से पहले सपा का ब्राह्मण कार्ड वाला दांव, 5 अगस्त को लखनऊ में 'शक्ति प्रदर्शन'
विश्व
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
भारत को अपने एयरस्पेस में एंट्री देने पर पाकिस्तान का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगाई थी रोक
फ़ुटबॉल
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
FIFA पर चढ़ा MS Dhoni का खुमार? मेसी की हैट्रिक के बाद किया ऐसा पोस्ट, CSK भी हैरान
बॉलीवुड
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
'इतना गंदा....' कपूर खानदान और बॉलीवुड हीरो का डर्टी किचन देख लोग हैरान, फराह खान ने कराया रेनोवेट
विश्व
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
उन्हें पाकिस्तानी मुस्लिम रेपिस्ट गिरोह कहो....ब्रिटेन के सांसद ने इस्लामाबाद को किया एक्सपोज
झारखंड
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
झारखंड राज्यसभा चुनाव कल: 2 सीटों पर 3 उम्मीदवार, JMM की जीत तय, दूसरी सीट पर कड़ा मुकाबला
इंडिया
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
‘तुम लोग परजीवी हो, जेल में बंद...’, कॉकरोच वाली टिप्पणी पर बवाल के बाद CJI सूर्यकांत ने फिर किसे सुनाई खरी खोटी?
ENT LIVE
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
Imtiaz Ali की फिल्म Tamasha देखकर छोड़ दी नौकरी! Laksh Maheshwari ने सुनाई संघर्ष से सफलता तक की कहानी
ENT LIVE
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
Alpha Trailer Review: आलिया भट्ट का दमदार एक्शन, बॉबी देओल का खौफ और ऋतिक का सरप्राइज
ABP NEWS
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
Viral News: अनंत अंबानी ने किसको देखकर झुकाया सिर और किया प्रणाम?
ABP NEWS
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
Viral News: मंच पर शिवराज सिंह चौहान को कौन सी बात लग गई बुरी?
ABP NEWS
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
महाकाल के दर पर पहुंचीं हरियाणवी सिंगर प्रांजल दहिया, किए बाबा के दर्शन
Embed widget