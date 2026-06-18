Camphor Vastu Tips: घर में रहती है कलह और मानसिक तनाव? कपूर का यह आसान उपाय दिलाएगा मुक्ति
Camphor Vastu Tips: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कपूर के ये आसान उपाय घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर कर सुख-समृद्धि और धन लाभ लाते हैं. नियमित कपूर जलाने से मानसिक शांति मिलती है और भाग्य मजबूत होता है.
Camphor Benefits for Wealth: हिंदू धर्म में कपूर (Camphor) को बेहद पवित्र और शुद्ध माना जाता है. आमतौर पर इसका उपयोग पूजा-पाठ और आरती के लिए किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में कपूर के कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताए गए हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं?
मान्यता है कि कपूर के सही इस्तेमाल से न केवल घर की नकारात्मक ऊर्जा (Negative Energy) दूर होती है, बल्कि धन, सुख-समृद्धि और मानसिक शांति का भी आगमन होता है. आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा के अनुसार कपूर के कुछ बेहद सरल और असरदार उपाय.
रात को कपूर जलाने से दूर होगी डिप्रेशन और निगेटिविटी
अगर आपके घर में बिना वजह कलह रहती है या परिवार के सदस्यों में तनाव रहता है, तो रोज रात को सोने से पहले घर के किसी साफ स्थान या बेडरूम में कपूर जरूर जलाएं. वास्तु शास्त्र के अनुसार, ऐसा करने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं, मानसिक तनाव कम होता है और घर में सुख-शांति का माहौल बनता है.
शुक्रवार को कपूर और लौंग का यह उपाय चमकाएगा भाग्य
शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है. यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो शुक्रवार के दिन चांदी की कटोरी में कपूर के साथ कुछ लौंग (Cloves) जलाएं और मां लक्ष्मी का ध्यान करें. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस उपाय को नियमित रूप से करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और आय के नए स्रोत बनते हैं.
नहाने के पानी में मिलाएं कपूर, जागेगा सोया हुआ भाग्य
यदि आपको लगता है कि आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं या भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो पानी में कपूर के कुछ कण या कपूर का तेल (Camphor Oil) मिलाकर स्नान करें. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इस उपाय से शरीर और मन की शुद्धि होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति की कुंडली में सोए हुए शुभ ग्रह एक्टिव होते हैं.
इन दो जगहों पर कपूर रखना माना जाता है बेहद शुभ
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मनी प्लांट के पास रखें कपूर: वास्तु में मनी प्लांट को धन को आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है. यदि आप मनी प्लांट के गमले के पास कपूर का एक टुकड़ा रखते हैं, तो इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है और घर में धन की स्थिरता बनी रहती है.
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शनिवार को कपूर से करें आरती: शनिवार के दिन घर में कपूर जलाकर आरती करने से शनि, राहु और केतु जैसे क्रूर ग्रहों के दोष (Grah Dosh) कम होते हैं. यह उपाय जीवन में आने वाली अचानक बाधाओं से मुक्ति दिलाता है.
आर्थिक उन्नति के लिए करें इस महामंत्र का जाप
यदि आप कर्ज से मुक्ति और व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो शाम के समय कपूर जलाकर नीचे दिए गए लक्ष्मी मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें:
"ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः"
माना जाता है कि इस मंत्र के प्रभाव और कपूर की सुगंध से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं होती.
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