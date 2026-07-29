Sawan 2026: सावन में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, शिव की कृपा पाने का ये है सही तरीका

Sawan 2026 Food Rules: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. वर्ष 2026 में सावन की शुरुआत 30 जुलाई 2026 से हो रही है. इस पूरे महीने में श्रद्धालु व्रत, पूजा-पाठ, रुद्राभिषेक और शिव मंत्रों का जाप करते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान सात्विक जीवनशैली अपनाने से मन और शरीर दोनों शुद्ध रहते हैं तथा भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इसलिए सावन में कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करने की परंपरा भी है.

मांस, मछली और अंडे से करें दूरी

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए. यह महीना तप, संयम और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है. भगवान शिव को सात्विकता प्रिय है, इसलिए इस दौरान मांस, मछली और अंडे का त्याग करने से पूजा का पूर्ण फल मिलने की मान्यता है.

प्याज और लहसुन से भी बचें

सावन में कई लोग प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करते. धार्मिक दृष्टि से इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है, जो मन में आलस्य, क्रोध और नकारात्मक विचारों को बढ़ा सकता है. शिव भक्ति के समय सात्विक भोजन ग्रहण करना अधिक शुभ माना गया है.

शराब और नशे का सेवन है वर्जित

सावन में शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने की सलाह दी जाती है. धार्मिक मान्यता है कि नशा व्यक्ति की एकाग्रता और आत्मसंयम को प्रभावित करता है. भगवान शिव की आराधना के दौरान शुद्ध मन और पवित्र आचरण का विशेष महत्व बताया गया है.

अधिक तला-भुना और बासी भोजन न करें

धार्मिक परंपरा के अनुसार सावन में ताजा, हल्का और सात्विक भोजन करना श्रेष्ठ माना जाता है. बासी भोजन तथा अत्यधिक तला-भुना भोजन शरीर में भारीपन और आलस्य बढ़ा सकता है, जिससे पूजा-पाठ और साधना में मन कम लगता है.

सात्विक भोजन से बढ़ती है सकारात्मक ऊर्जा

सावन में फल, दूध, दही, मौसमी सब्जियां, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू, मखाना और सूखे मेवे जैसे सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि ऐसा भोजन मन को शांत रखता है और भगवान शिव की उपासना में एकाग्रता बढ़ाने में सहायक होता है.

धार्मिक मान्यता

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में खानपान में संयम रखना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मअनुशासन और आध्यात्मिक साधना का हिस्सा भी माना जाता है. सात्विक भोजन, नियमित पूजा और शिव नाम का स्मरण करने से जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और सुख-समृद्धि आने की मान्यता है. हालांकि, ये मान्यताएं आस्था पर आधारित हैं और इनका पालन व्यक्ति अपनी श्रद्धा एवं परंपरा के अनुसार कर सकता है.

(FAQ)

Q 1. सावन में मांस, मछली और अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन तप, संयम और भगवान शिव की आराधना का महीना है. इस दौरान मांसाहार का त्याग करने से सात्विकता बनी रहती है और शिव पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होने की मान्यता है.

Q 2. क्या सावन में प्याज और लहसुन खाना वर्जित माना जाता है?

हां, कई धार्मिक परंपराओं में सावन के दौरान प्याज और लहसुन से परहेज करने की सलाह दी जाती है. इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है, जबकि शिव भक्ति में सात्विक भोजन को अधिक महत्व दिया गया है.

Q 3. सावन में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए क्या खाना चाहिए?

सावन में फल, दूध, दही, मौसमी सब्जियां, मखाना, साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सूखे मेवे जैसे सात्विक खाद्य पदार्थों का सेवन शुभ माना जाता है. इससे मन शांत रहता है और पूजा में एकाग्रता बढ़ती है.

Q 4. क्या सावन में खानपान के ये नियम सभी के लिए अनिवार्य हैं?

नहीं. ये नियम धार्मिक आस्था और परंपराओं पर आधारित हैं. इन्हें मानना या न मानना व्यक्ति की श्रद्धा, पारिवारिक परंपरा और व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है.

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