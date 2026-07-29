#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मGuru Purnima 2026: श्रीकृष्ण और चाणक्य की ये 5 सीख Gen Z को दिला सकती है हर मोर्चे पर जीत

Guru Purnima 2026: श्रीकृष्ण और चाणक्य की ये 5 सीख Gen Z को दिला सकती है हर मोर्चे पर जीत

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा गुरुओं को समर्पित त्योहार है. गुरुओं में श्रीकृष्ण और चाणक्य को खास मेंटर माना जाता है. Gen Z के लिए इनके विचार और सीख सफलता की कुंजी साबित हो सकते हैं देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 29 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Preferred Sources

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा केवल गुरु का सम्मान करने का पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीख को अपनाने का अवसर भी है. श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कर्म, धैर्य और आत्मसंयम का संदेश दिया.

वहीं आचार्य चाणक्य ने सही संगति, समय का सदुपयोग और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को सफलता का मूल मंत्र बताया. जानिए, गुरु पूर्णिमा पर श्रीकृष्ण और चाणक्य की कौन-सी शिक्षाएं आज की Gen Z को बेहतर जीवन और सफल भविष्य की राह दिखा सकती हैं.

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन."

अर्थात - गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता पर नहीं. आज की पीढ़ी यानी Gen Z हर काम को करने का शॉर्टफॉर्म ढ़ूंढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताते हैं. सोशल मीडिया जरुर फायदेमंद है लेकिन इसके नुकसान भी हैं.

Gen Z के लिए सीख - ऐसे में श्रीकृष्ण का ये श्लोक उनके लिए सीख है कि सोशल मीडिया की तुलना और मेहनत, अपने काम पर ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें. यहीं आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है.

"तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्..."

अर्थात - ज्ञान पाने के लिए हर व्यक्ति के पास एक योग्य गुरु जरुर होना चाहिए. मुण्डकोपनिषद का ये श्लोक गुरु-शिष्य परंपरा का आधार माना जाता है

Gen Z के लिए सीख - इंटरनेट जानकारी दे सकता है, लेकिन सही दिशा अक्सर एक अनुभवी गुरु या मेंटर से मिलती है.

यः कालं न विजानाति स सर्वत्र विहन्यते.

अर्थात - चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति समय की पहचान नहीं करता, उसे हर क्षेत्र में कठिनाइयों और असफलता का सामना करना पड़ता है.

Gen Z के लिए सीख - जीवन में सही अवसर को पहचानना और उसका लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है.

त्यज दुर्जनसंसर्गं भज साधुसमागमम्. कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्॥

अर्थात - चाणक्य के अनुसार दुष्ट लोगों की संगति छोड़ो, सज्जनों का साथ अपनाओ, दिन-रात अच्छे कर्म करो और जीवन की नश्वरता को हमेशा याद रखो. चाणक्य का मानना है कि अच्छी संगति व्यक्ति के विचार, व्यवहार और भविष्य को श्रेष्ठ बनाती है, जबकि बुरी संगति धीरे-धीरे उसके पतन का कारण बनती है.

चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति की उन्नति या पतन में संगति का बड़ा योगदान होता है.

Gen Z के लिए सीख: ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें.

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः. स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥

अर्थात - गीता के इस श्लोक के अनुसार क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है. भ्रम से स्मरण शक्ति नष्ट होने लगती है, स्मृति के नष्ट होने पर विवेक समाप्त हो जाता है और विवेक नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है.

भगवान कृष्ण बताते हैं कि भावनाओं, विशेषकर क्रोध और आवेश पर नियंत्रण न रखने से व्यक्ति सही-गलत का निर्णय नहीं कर पाता. इसलिए सफलता, रिश्तों और मानसिक शांति के लिए भावनात्मक संतुलन आवश्यक है.

Gen Z के लिए सीख: तनाव, असफलता और आलोचना के समय जल्दबाजी में निर्णय न लें. धैर्य से काम लें, क्रोध से नहीं.

(FAQ)

Q 1. गुरु पूर्णिमा पर श्रीकृष्ण की कौन-सी सीख Gen Z के लिए सबसे महत्वपूर्ण है?
भगवद्गीता के अनुसार कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें. यह सीख आज की पीढ़ी को मेहनत, धैर्य और लक्ष्य पर फोकस करना सिखाती है.

Q 2. चाणक्य के अनुसार सफलता के लिए सबसे जरूरी बात क्या है?
चाणक्य नीति के अनुसार समय का सदुपयोग, अच्छी संगति और सही निर्णय ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं.

Q 3. गुरु पूर्णिमा पर गुरु का महत्व क्यों बताया गया है?
मुण्डकोपनिषद के अनुसार सच्चे ज्ञान और सही मार्गदर्शन के लिए योग्य गुरु का होना आवश्यक है. गुरु ही जीवन को सही दिशा देते हैं.

Q 4. श्रीकृष्ण के अनुसार क्रोध पर नियंत्रण क्यों जरूरी है?
भगवद्गीता के अनुसार क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और व्यक्ति सही-गलत का निर्णय नहीं कर पाता. इसलिए सफलता और मानसिक शांति के लिए भावनात्मक संतुलन जरूरी है.

Happy Guru Purnima 2026 Wishes: गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु, मेंटर को भेजें ये 10 शुभकामनाएं संदेश

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Chanakya Niti Motivational Quotes Shri Krishna Purnima 2026 Guru Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Guru Purnima 2026: श्रीकृष्ण और चाणक्य की ये 5 सीख Gen Z को दिला सकती है हर मोर्चे पर जीत
श्रीकृष्ण और चाणक्य की ये 5 सीख Gen Z को दिला सकती है हर मोर्चे पर जीत
धर्म
Sawan 2026 First Day: सावन 30 जुलाई से शुरू, पहले दिन बेहद दुर्लभ संयोग, शिव पूजा के लिए ये है श्रेष्ठ समय
सावन 30 जुलाई से शुरू, पहले दिन बेहद दुर्लभ संयोग, शिव पूजा के लिए ये है श्रेष्ठ समय
धर्म
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी से पहले घर में दिखे सांप तो हो जाएं सावधान, जानें इसका अर्थ
Nag Panchami 2026: नाग पंचमी से पहले घर में दिखे सांप तो हो जाएं सावधान, जानें इसका अर्थ
धर्म
Aaj Ka Panchang 29 July 2026: आज गुरु पूर्णिमा पर पूजा मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
आज गुरु पूर्णिमा पर पूजा मुहूर्त, योग, राशिफल और पूरा पंचांग देखें
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
मिडिल-ईस्ट जंग में नए प्लेयर्स, यूक्रेन के अलावा हूती विद्रोहियों का भी हमला, समझें पूरी कहानी
इंडिया
कौन हैं प्रो कामकोटी? जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा 'गोमूत्र एक्सपर्ट'
कौन हैं प्रो कामकोटी? जिन्हें प्रियंका गांधी ने कहा 'गोमूत्र एक्सपर्ट'
दिल्ली NCR
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
अभिजीत दीपके ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी, सरकार पर भड़के
बॉलीवुड
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' का एडवांस बुकिंग में तहलका, रिलीज से पहले कर डाली बंपर कमाई
'स्पाइडर-मैन ब्रांड न्यू डे' ने एडवांस बुकिंग में मचा दिया तहलका, जानें- कितनी हुई कमाई
स्पोर्ट्स
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
श्रीलंका दौरे पर बुमराह-जडेजा की वापसी, जानिए टीम सेलेक्शन की 5 बड़ी बातें
इंडिया
PM मोदी ने सचिवों के साथ की हाईलेवल मीटिंग, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने सचिवों के साथ की हाईलेवल मीटिंग, जानें क्या कहा?
विश्व
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
‘मुझे कोई नहीं बताएगा कि US...’, नेतन्याहू के किस बयान पर भड़के ट्रंप?
इंडिया
PM मोदी का वीडियो फेसबुक से गायब! सरकार गंभीर, लिया ये 'एक्शन'
PM मोदी का वीडियो फेसबुक से गायब! सरकार गंभीर, लिया ये 'एक्शन'
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget