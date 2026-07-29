Guru Purnima 2026: श्रीकृष्ण और चाणक्य की ये 5 सीख Gen Z को दिला सकती है हर मोर्चे पर जीत

Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा केवल गुरु का सम्मान करने का पर्व नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली सीख को अपनाने का अवसर भी है. श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कर्म, धैर्य और आत्मसंयम का संदेश दिया.

वहीं आचार्य चाणक्य ने सही संगति, समय का सदुपयोग और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को सफलता का मूल मंत्र बताया. जानिए, गुरु पूर्णिमा पर श्रीकृष्ण और चाणक्य की कौन-सी शिक्षाएं आज की Gen Z को बेहतर जीवन और सफल भविष्य की राह दिखा सकती हैं.

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन."

अर्थात - गीता में श्रीकृष्ण कहते हैं मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल की चिंता पर नहीं. आज की पीढ़ी यानी Gen Z हर काम को करने का शॉर्टफॉर्म ढ़ूंढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त बिताते हैं. सोशल मीडिया जरुर फायदेमंद है लेकिन इसके नुकसान भी हैं.

Gen Z के लिए सीख - ऐसे में श्रीकृष्ण का ये श्लोक उनके लिए सीख है कि सोशल मीडिया की तुलना और मेहनत, अपने काम पर ध्यान दें, पढ़ाई पर फोकस करें. यहीं आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है.

"तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्..."

अर्थात - ज्ञान पाने के लिए हर व्यक्ति के पास एक योग्य गुरु जरुर होना चाहिए. मुण्डकोपनिषद का ये श्लोक गुरु-शिष्य परंपरा का आधार माना जाता है

Gen Z के लिए सीख - इंटरनेट जानकारी दे सकता है, लेकिन सही दिशा अक्सर एक अनुभवी गुरु या मेंटर से मिलती है.

यः कालं न विजानाति स सर्वत्र विहन्यते.

अर्थात - चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति समय की पहचान नहीं करता, उसे हर क्षेत्र में कठिनाइयों और असफलता का सामना करना पड़ता है.

Gen Z के लिए सीख - जीवन में सही अवसर को पहचानना और उसका लाभ उठाना ही बुद्धिमानी है.

त्यज दुर्जनसंसर्गं भज साधुसमागमम्. कुरु पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनित्यताम्॥

अर्थात - चाणक्य के अनुसार दुष्ट लोगों की संगति छोड़ो, सज्जनों का साथ अपनाओ, दिन-रात अच्छे कर्म करो और जीवन की नश्वरता को हमेशा याद रखो. चाणक्य का मानना है कि अच्छी संगति व्यक्ति के विचार, व्यवहार और भविष्य को श्रेष्ठ बनाती है, जबकि बुरी संगति धीरे-धीरे उसके पतन का कारण बनती है.

चाणक्य नीति में बताया गया है कि व्यक्ति की उन्नति या पतन में संगति का बड़ा योगदान होता है.

Gen Z के लिए सीख: ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें.

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः. स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति॥

अर्थात - गीता के इस श्लोक के अनुसार क्रोध से मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है. भ्रम से स्मरण शक्ति नष्ट होने लगती है, स्मृति के नष्ट होने पर विवेक समाप्त हो जाता है और विवेक नष्ट होने पर व्यक्ति का पतन हो जाता है.

भगवान कृष्ण बताते हैं कि भावनाओं, विशेषकर क्रोध और आवेश पर नियंत्रण न रखने से व्यक्ति सही-गलत का निर्णय नहीं कर पाता. इसलिए सफलता, रिश्तों और मानसिक शांति के लिए भावनात्मक संतुलन आवश्यक है.

Gen Z के लिए सीख: तनाव, असफलता और आलोचना के समय जल्दबाजी में निर्णय न लें. धैर्य से काम लें, क्रोध से नहीं.

(FAQ)

Q 1. गुरु पूर्णिमा पर श्रीकृष्ण की कौन-सी सीख Gen Z के लिए सबसे महत्वपूर्ण है?

भगवद्गीता के अनुसार कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें. यह सीख आज की पीढ़ी को मेहनत, धैर्य और लक्ष्य पर फोकस करना सिखाती है.

Q 2. चाणक्य के अनुसार सफलता के लिए सबसे जरूरी बात क्या है?

चाणक्य नीति के अनुसार समय का सदुपयोग, अच्छी संगति और सही निर्णय ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हैं.

Q 3. गुरु पूर्णिमा पर गुरु का महत्व क्यों बताया गया है?

मुण्डकोपनिषद के अनुसार सच्चे ज्ञान और सही मार्गदर्शन के लिए योग्य गुरु का होना आवश्यक है. गुरु ही जीवन को सही दिशा देते हैं.

Q 4. श्रीकृष्ण के अनुसार क्रोध पर नियंत्रण क्यों जरूरी है?

भगवद्गीता के अनुसार क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और व्यक्ति सही-गलत का निर्णय नहीं कर पाता. इसलिए सफलता और मानसिक शांति के लिए भावनात्मक संतुलन जरूरी है.

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