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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSawan 2026 First Day: सावन 30 जुलाई से शुरू, पहले दिन बेहद दुर्लभ संयोग, शिव पूजा के लिए ये है श्रेष्ठ समय

Sawan 2026 First Day: सावन 30 जुलाई से शुरू, पहले दिन बेहद दुर्लभ संयोग, शिव पूजा के लिए ये है श्रेष्ठ समय

Sawan 2026 First Day: 30 जुलाई से शिव जी का प्रिय महीना सावन शुरू हो रहा है. पहले दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए कई शुभ संयोग बन रहे हैं, ऐसे में जलाभिषेक के लिए कौन सा श्रेष्ठ मुहूर्त है देखें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 29 Jul 2026 06:09 AM (IST)
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Sawan 2026 First Day: शिव भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है. 30 जुलाई से सावन शुरू होगा. धार्मिक मान्यता है कि सावन में महादेव पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की सारी समस्याएं हर लेते हैं.

सावन का पहला दिन बहुत खास होता है इसी दिन से कांवड़ यात्रा शुरू होती है और शिवालय में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगती है. सावन के पहले दिन शिव पूजा के लिए कौन से शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग बन रहे हैं. जलाभिषेक की विधि और नियम क्या है यहां देखें. 

सावन 2026 के पहले दिन शुभ संयोग

  • श्रवण नक्षत्र -  सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है. इस दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रवण नक्षत्र एक देवगण नक्षत्र है. मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार इस नक्षत्र में किए गए मंत्र जाप, ध्यान और व्रत का प्रभाव अधिक माना जाता है. साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है. 
  • आयुष्मान योग - सावन के पहले दिन आयुष्मान योग बहुत शुभ माना जाता है. आयुष्मान योग को दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला शुभ योग माना गया है.
  • अन्य योग - ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण इस दिन शश महापुरुष राजयोग, हंस राजयोग, गुरु-आदित्य राजयोग बन रहे है. 

सावन के पहले दिन पूजा का मुहूर्त

  • ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:36 बजे से 5:24 बजे तक
  • अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:20 बजे से 1:12 बजे तक
  • शिव पूजा मुहूर्त - 10.46 - दोपहर 3.50
  • प्रदोष काल मुहूर्त - शाम 5.32 - रात 8.30

सावन के पहले दिन पूजा की आसान विधि

  • सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ या सफेद वस्त्र धारण करें.
  • पूजा स्थल पर पूर्व या ईशान (उत्तर-पूर्व) दिशा की ओर मुख करके बैठें. शिवलिंग का जलाभिषेक खड़े होकर नहीं करना चाहिए.
  • तांबे के लोटे में गंगाजल या स्वच्छ जल भरकर शिवलिंग पर पतली और निरंतर धारा के रूप में अर्पित करें.
  • जलाभिषेक के दौरान पूरे मन से 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें.
  • इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भस्म, सफेद चंदन, फल और अन्य पूजन सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित करें.
  • भगवान शिव की आरती करें, भोग लगाएं और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.

 

किस समय करें शिव पूजा?

शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल को अत्यंत शुभ माना गया है हालांकि सावन मास में शिवलिंग का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह लगभग 11 बजे तक करना विशेष फलदायी माना जाता है. वहीं प्रदोष काल में दीपक जलाकर, धूप अर्पित कर और शिव मंत्रों का जाप करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है.

जलाभिषेक करते समय कौन-से मंत्र बोलें ?

  • ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि. तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
  • ॐ नमः शिवाय॥
  • ॐ शर्वाय नमः॥
  • ॐ पार्वतीपतये नमः॥
  • ॐ विरूपाक्षाय नमः॥
  • ॐ विश्वरूपिणे नमः॥

सावन में शिव पूजा के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान

शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं

तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है. इसलिए शिवलिंग पर विशेष रूप से गंगाजल के साथ तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा नहीं है. शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है.

कुमकुम और सिंदूर अर्पित करने से बचें

शिवलिंग पर कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता. धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि शिवलिंग शिव के निराकार पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इनका प्रयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता.

टूटे या खंडित अक्षत न चढ़ाएं

यदि अक्षत अर्पित करें तो वे साबुत, स्वच्छ और बिना टूटे हुए होने चाहिए. टूटे हुए चावल किसी भी शुभ पूजा में वर्जित माने गए हैं.

शंख से जलाभिषेक न करें

शिवलिंग पर गंगाजल या जल हमेशा तांबे के लोटे, कलश या पात्र से ही अर्पित करें. शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भगवान शिव पर शंख से जल चढ़ाना उचित नहीं माना गया है, इसलिए इसका प्रयोग जलाभिषेक में नहीं किया जाता.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Jul 2026 06:09 AM (IST)
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Shiv Ji Sawan 2026
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