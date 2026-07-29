Sawan 2026 First Day: सावन 30 जुलाई से शुरू, पहले दिन बेहद दुर्लभ संयोग, शिव पूजा के लिए ये है श्रेष्ठ समय
Sawan 2026 First Day: 30 जुलाई से शिव जी का प्रिय महीना सावन शुरू हो रहा है. पहले दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए कई शुभ संयोग बन रहे हैं, ऐसे में जलाभिषेक के लिए कौन सा श्रेष्ठ मुहूर्त है देखें.
Sawan 2026 First Day: शिव भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है. 30 जुलाई से सावन शुरू होगा. धार्मिक मान्यता है कि सावन में महादेव पृथ्वी पर निवास करते हैं और अपने भक्तों की सारी समस्याएं हर लेते हैं.
सावन का पहला दिन बहुत खास होता है इसी दिन से कांवड़ यात्रा शुरू होती है और शिवालय में जलाभिषेक के लिए लंबी कतारें लगती है. सावन के पहले दिन शिव पूजा के लिए कौन से शुभ मुहूर्त, शुभ संयोग बन रहे हैं. जलाभिषेक की विधि और नियम क्या है यहां देखें.
सावन 2026 के पहले दिन शुभ संयोग
- श्रवण नक्षत्र - सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है. इस दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार श्रवण नक्षत्र एक देवगण नक्षत्र है. मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार इस नक्षत्र में किए गए मंत्र जाप, ध्यान और व्रत का प्रभाव अधिक माना जाता है. साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है.
- आयुष्मान योग - सावन के पहले दिन आयुष्मान योग बहुत शुभ माना जाता है. आयुष्मान योग को दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख और सकारात्मक ऊर्जा देने वाला शुभ योग माना गया है.
- अन्य योग - ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण इस दिन शश महापुरुष राजयोग, हंस राजयोग, गुरु-आदित्य राजयोग बन रहे है.
सावन के पहले दिन पूजा का मुहूर्त
- ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 4:36 बजे से 5:24 बजे तक
- अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12:20 बजे से 1:12 बजे तक
- शिव पूजा मुहूर्त - 10.46 - दोपहर 3.50
- प्रदोष काल मुहूर्त - शाम 5.32 - रात 8.30
सावन के पहले दिन पूजा की आसान विधि
- सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ या सफेद वस्त्र धारण करें.
- पूजा स्थल पर पूर्व या ईशान (उत्तर-पूर्व) दिशा की ओर मुख करके बैठें. शिवलिंग का जलाभिषेक खड़े होकर नहीं करना चाहिए.
- तांबे के लोटे में गंगाजल या स्वच्छ जल भरकर शिवलिंग पर पतली और निरंतर धारा के रूप में अर्पित करें.
- जलाभिषेक के दौरान पूरे मन से 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते रहें.
- इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, भस्म, सफेद चंदन, फल और अन्य पूजन सामग्री श्रद्धापूर्वक अर्पित करें.
- भगवान शिव की आरती करें, भोग लगाएं और परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें.
किस समय करें शिव पूजा?
शास्त्रों में भगवान शिव की पूजा के लिए प्रदोष काल को अत्यंत शुभ माना गया है हालांकि सावन मास में शिवलिंग का जलाभिषेक ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह लगभग 11 बजे तक करना विशेष फलदायी माना जाता है. वहीं प्रदोष काल में दीपक जलाकर, धूप अर्पित कर और शिव मंत्रों का जाप करने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है.
जलाभिषेक करते समय कौन-से मंत्र बोलें ?
- ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि. तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्॥
- ॐ नमः शिवाय॥
- ॐ शर्वाय नमः॥
- ॐ पार्वतीपतये नमः॥
- ॐ विरूपाक्षाय नमः॥
- ॐ विश्वरूपिणे नमः॥
सावन में शिव पूजा के दौरान इन बातों का रखें विशेष ध्यान
शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते न चढ़ाएं
तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी गई है. इसलिए शिवलिंग पर विशेष रूप से गंगाजल के साथ तुलसी दल अर्पित करने की परंपरा नहीं है. शिव पूजा में बेलपत्र का विशेष महत्व बताया गया है.
कुमकुम और सिंदूर अर्पित करने से बचें
शिवलिंग पर कुमकुम और सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता. धार्मिक मान्यता के अनुसार सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि शिवलिंग शिव के निराकार पुरुष तत्व का प्रतीक माना जाता है. इसलिए इनका प्रयोग शिवलिंग पर नहीं किया जाता.
टूटे या खंडित अक्षत न चढ़ाएं
यदि अक्षत अर्पित करें तो वे साबुत, स्वच्छ और बिना टूटे हुए होने चाहिए. टूटे हुए चावल किसी भी शुभ पूजा में वर्जित माने गए हैं.
शंख से जलाभिषेक न करें
शिवलिंग पर गंगाजल या जल हमेशा तांबे के लोटे, कलश या पात्र से ही अर्पित करें. शास्त्रीय मान्यता के अनुसार भगवान शिव पर शंख से जल चढ़ाना उचित नहीं माना गया है, इसलिए इसका प्रयोग जलाभिषेक में नहीं किया जाता.
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