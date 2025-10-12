हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSanwariya Seth: सांवलिया सेठ कौन हैं? मीराबाई की भक्ति से लेकर मूर्तियों के रहस्य तक जानिए अनसुनी कहानी!

Sanwariya Seth: सांवलिया सेठ कौन हैं? मीराबाई की भक्ति से लेकर मूर्तियों के रहस्य तक जानिए अनसुनी कहानी!

Sanwariya Seth Mandir: श्रीकृष्ण के सांवरे रूप कहे जाने वाले सांवलिया सेठ और उनसे जुड़ी पौराणिक कहानी जो आपको हैरात में डाल देगी. मुगल शासकों से बचते-बचाते कैसे बना सांवलिया सेठ का मंदिर? जानें.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 12 Oct 2025 05:05 PM (IST)
Sanwariya Seth: श्रीकृष्ण के सांवले रूप को सांवलिया सेठ कहा जाता है. राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सांवलिया सेठ का मुख्य मंदिर मंडफिया, भादसोड़ा और बांगुड गांव में स्थित है.

प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त सांवलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं. आइए जानते हैं कि सांवलिया सेठ कौन हैं?

सांवलिया सेठ की बड़ी भक्त मीराबाई

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मीरा बाई सांवलिया सेठ की बड़ी भक्त थी, जिन्हें वह गिरधर गोपाल कहकर भी पुकारती थीं. मीरा बाई संतों के साथ घूम घूमकर भक्ति करती थी. उनके पास श्री कृष्ण की एक मूर्ति थी.

दयाराम नाम के एक संत के पास भी एक श्रीकृष्ण की मूर्ति थी. कहा जाता है कि, जब औरंगजेब की सेना मंदिर को ध्वस्त करते हुए मेवाड़ पहुंची, तो वहां पर मौजूद मुगल सेना को कृष्ण की उन मूर्तियों के बारे में पता चला और वह उन्हें काफी ढूंढने लगी.

सपने में दिखाई दी जमीन में 4 दबी हुई मूर्तियां

इस बात की जानकारी जैसे ही दयाराम को पता चली, उन्होंने बांगुड-भादसौड़ा की छापर में एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर उन मूर्तियों को छिपा दी. सालों से जमीन में दबी इन मूर्तियों का सपना मंडफिया गांव के निवासी भोलाराम गुर्जर नाम के एक ग्वाले को आया.

उसने सपने में देखा कि भादसोड़ा बांगूड गांव की सीमा के पास भगवान कृष्ण की 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है. 

Sanwariya Seth: सांवलिया सेठ कौन हैं? मीराबाई की भक्ति से लेकर मूर्तियों के रहस्य तक जानिए अनसुनी कहानी!

सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा गांव में ले जाया गया

जब अगले दिन सपने के मुताबिक निश्चित जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम समेत सभी गांव वाले चौंक उठे. वहां जमीन से एक के बाद एक 4 मूर्तियां निकली. देखते ही देखते ये खबर आग की तरह आसपास के सभी गांव में फैल गई और सभी लोग इन मूर्तियों को देखने के लिए एकत्र होने लगे. 

इसके बाद गांव के सभी लोगों ने सर्वसम्मति के बाद चारों मूर्तियों में से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा गांव ले गई. उस समय भादसोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे. उनकी निर्देश में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भींडर ठिकाने की तरफ से सांवलिया सेठ जी का मंदिर बनवाया गया. 

चौथी मूर्ति को गड्ढे में दबा दिया गया

यह मंदिर 1840 के आस-पास बनाया गया था, जिस वजह से इस मंदिर का नाम प्राचीन सांवलिया सेठ मंदिर पड़ा. 4 मूर्तियों में से मंझली मूर्ति को खुदाई वाली जगह पर ही स्थापित किया गया. सबसे छोटी मूर्ति को भोलाराम गुर्जर द्वारा मंडफिया ग्राम ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने घर के आंगन में इसे स्थापित किया.

तीन मूर्तियों के अलावा चौथी मूर्ति को वापस गड्ढे में दबा दिया गया, क्योंकि वो मूर्ति खंडित हो चुकी थी. 

Sanwariya Seth: सांवलिया सेठ कौन हैं? मीराबाई की भक्ति से लेकर मूर्तियों के रहस्य तक जानिए अनसुनी कहानी!

व्यापारियों के बीच सांवलिया सेठ की ख्याति

सांवलिया सेठ के बारे में कहा जाता है कि, नानी बाई का मायरा करने के लिए खुद श्रीकृष्ण ने वह रूप धारण किया था. व्यापार से जुड़े लोगों में उनकी ख्याति इतनी ज्यादा है कि, लोग अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाते हैं. 

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका आए और जब उनके सामने महल में छप्पन भोग परोसे गए तो सुदामा ने यह कहकर खाना खाने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी पत्नी वसुंधरा और बच्चे भूखे होंगे.

यह सुनकर श्रीकृष्ण उसी वक्त दूसरा रूप लेकर सुदामा के गांव पहुंच जाते हैं और सांवले शाह बन जाते हैं.

एक मुनादी बैलगाड़ी में खाना की ढेर सारी सामग्री भरकर ढोल ताशा बजाकर मुनादी करते हैं कि, सुनो सुनो... ठाकुर सांवले शाह सेठजी के घर पोते ने जन्म लिया है.

इस खुशी के मौके पर एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया, जो दस दिनों तक चलेगा. ठाकुर सांवले शाह ने घोषणा करते हुए कहा है कि, 10-10 कोस तक ब्राह्मण परिवारों को तीन समय का भोजन कराने के साथ मिष्ठान दिया जाए. यह सुनकर वसुंधरा खुश हो गई. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 12 Oct 2025 05:05 PM (IST)
