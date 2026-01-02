नौकरीपेशा लोगों को अपने काम दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए. खुद जिम्मेदारी उठाने से प्रदर्शन मजबूत रहेगा, वरना गलती की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ सकती है.
धनु साप्ताहिक राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): मेहनत से मिलेगा लाभ! स्वास्थ्य, रिश्ते, करियर का रखें ध्यान
Sagittarius Weekly Horoscope: धनु राशि के जातकों के लिए 4 से 10 दिसंबर 2026 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा रहेगा? पढ़िए धनु राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?
Sagittarius Weekly Horoscope 4-10 January 2026: धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेहनत-प्रधान रहेगा. जो काम तुमने प्लान किए हैं, उन्हें समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. अगर तुमने जरा सी भी लापरवाही की, तो उसका सीधा असर मिलने वाले लाभ पर पड़ेगा नुकसान छोटा नहीं होगा, बल्कि प्रतिशत में कटौती के रूप में दिखेगा.
इस पूरे सप्ताह सेहत और रिश्तों दोनों पर ध्यान देना जरूरी है. एक मोर्चे पर ढील दी तो दूसरा अपने आप बिगड़ सकता है. संतुलन बनाए रखना ही इस सप्ताह की सबसे बड़ी चुनौती है.
धनु साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवार के साथ संबंध सामान्य रहेंगे. हालांकि समय की कमी के कारण भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. मौजूद रहना जरूरी है, सिर्फ जिम्मेदारी निभाना नहीं.
धनु साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे. यह सप्ताह भावनात्मक मजबूती देने वाला रहेगा.
धनु साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
सप्ताह के उत्तरार्ध में व्यवसाय से जुड़े लोग अपने कारोबार के लिए नई रणनीति बना सकते हैं. सही दिशा में उठाया गया कदम विशेष लाभ देगा. यात्रा और संपर्क विस्तार से फायदा होगा.
धनु साप्ताहिक नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम दूसरों के भरोसे छोड़ने से बचना चाहिए. खुद जिम्मेदारी उठाई तो प्रदर्शन मजबूत रहेगा, वरना गलती की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ही हिस्से आएगी.
धनु साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल
युवाओं को इस सप्ताह मेहनत के स्तर को बढ़ाना होगा. आधे-अधूरे प्रयासों से परिणाम नहीं मिलेंगे. अनुशासन ही आगे ले जाएगा.
धनु साप्ताहिक धन राशिफल
विभिन्न स्रोतों से आय होने के योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि खर्च पर नियंत्रण बनाए रखना अब भी जरूरी रहेगा.
धनु साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
लंबी दूरी की यात्रा संभव है, जो सुखद और लाभकारी रहेगी. फिर भी थकान को नजरअंदाज़ करना गलत होगा. शरीर की सीमाएं पहचानो.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: पीला
उपाय: प्रतिदिन ‘ॐ नमो नारायणाय’ मंत्र का एक माला जप करें.
