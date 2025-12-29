हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sagittarius January Horoscope 2026: धनु जनवरी मासिक राशिफल, बॉस रहेंगे खुश, पूरा होगा लक्ष्य

Sagittarius January Horoscope 2026: धनु जनवरी मासिक राशिफल, बॉस रहेंगे खुश, पूरा होगा लक्ष्य

Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह की भविष्यवाणी (Prediction) की जाती है. जानिए जनवरी 2026 का महीना धनु राशि (Dhanu Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Updated at : 29 Dec 2025 05:57 PM (IST)
Preferred Sources

Dhanu January horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,जनवरी (January 2026) का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Dhanu Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि जनवरी का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

धनु राशि के जातकों के लिए जनवरी माह की शुरुआत काफी आपाधापी भरी और खर्चीली रहने वाली है. इस दौरान आपको कामकाज के सिलसिले में छोटी अथवा लंबी दूरी की कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. इस दौरान अति व्यस्तता के चलते आप अपनी निजी जीवन के साथ खुद की सेहत पर कम ध्यान दे पाएंगे. कार्य की अधिकता के चलते आप आपके भीतर शारीरिक एवं मानसिक थकान बनी रहेगी.

धनु राशि के जातकों को माह के पूर्वार्ध में अपने इष्टमित्रों और स्वजनों से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं पालनी चाहिए अन्यथा उसके न पूरे होने पर आपके भीतर निराशा के भाव जाग सकते हैं. व्यवसाय की दृष्टि से जनवरी माह का पूवार्ध शुभ रहने वाला है. इस दौरान आप जितना परिश्रम और प्रयास करेंगे आपको उतनी ही सफलता प्राप्त होगी. जनवरी के मध्य में आपकी मुलाकात किसी प्रभावी व्यक्ति से होगी.

जिसके जरिए आपको भविष्य में लाभ की योजना से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा. इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपके कामकाज की खूब तारीफ होगी.कार्यक्षेत्र हो या फिर निजी जीवन आप अपनी बुद्धि और विवेक से प्रत्येक जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाने में कामयाब होंगे.

रिश्ते-नाते की दृष्टि से पूर्वार्ध का कुछ समय मिश्रित फलदायी रहने वाला है. इस दौरान आपके जीवनसाथी के साथ तालमेल में कमी देखने को मिल सकती है लेकिन माह के उत्तरार्ध का समय लव पार्टनर और इष्टमित्रों आदि के साथ अत्यंत ही हंसी-खुशी बीतने वाला है.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 29 Dec 2025 05:57 PM (IST)
Masik Rashifal 2026 Monthly Horoscope 2026
