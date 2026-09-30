Dhanu Masik Rashifal October 2026: अक्टूबर 2026 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए मिले-जुले प्रभाव, करियर में सतर्कता और पारिवारिक व स्वास्थ्य मोर्चे पर विशेष धैर्य रखने का संकेत दे रहा है. ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा (ज्योतिष, वास्तु एवं रत्न विशेषज्ञ) के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 तक सूर्य देव आपकी राशि से दशम भाव में रहेंगे, जिसके उपरांत वे एकादश भाव में प्रवेश करेंगे.

आपकी राशि से एकादश भाव में बुध और शुक्र की युति होने से शुभ धन लक्ष्मीनारायण योग बना रहेगा. वहीं आपकी राशि से आठवें भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति रहेगी, चौथे भाव में वक्री शनि की ढैय्या का प्रभाव रहेगा, तीसरे भाव में राहु तथा नवम भाव में केतु विराजमान रहेंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि अक्टूबर 2026 का यह पूरा महीना आपके परिवार, व्यापार, नौकरी, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहेगा.

पारिवारिक जीवन (Family Life)

पारिवारिक मोर्चे पर यह महीना अत्यधिक समझदारी, वाणी पर नियंत्रण और धैर्य से चलने का रहेगा.

आठवें मंगल-गुरु से विवाद की आशंका: आठवें भाव में मंगल और गुरु का बैठना ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत शुभ नहीं माना जाता; इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ सकती है और आपसी विवाद या मतभेद उभर सकते हैं.

वाणी पर कड़ा नियंत्रण: यदि आप परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहते हैं, तो अपनी वाणी और क्रोध पर कड़ा नियंत्रण रखें.

समझदारी से निर्णय: किसी भी घरेलू मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत मन और समझदारी से निर्णय लें, जिससे परिस्थितियां आपके नियंत्रण में आ सकेंगी.

व्यापार तथा नौकरी (Business & Career)

कारोबार और आजीविका के क्षेत्र में यह महीना सोच-समझकर कदम उठाने, वित्तीय पारदर्शिता और कार्यस्थल पर दबाव झेलने का रहेगा.

व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा: बाजार में आपको कड़े मुकाबले (कम्पीटीशन) का सामना करना पड़ेगा; प्रतिद्वंदी आपको परेशान करने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. कोई भी बड़ा व्यापारिक फैसला लेने से पहले पूरी तरह सोच-विचार कर लें.

पार्टनरशिप में लेन-देन साफ रखें: एकादश भाव में शुक्र और बुध की उपस्थिति लाभ के संकेत तो देती है, किंतु यदि आप साझीदारी में काम कर रहे हैं, तो पार्टनर के साथ हर प्रकार का लेन-देन और हिसाब-किताब बिल्कुल पारदर्शी रखें.

नौकरी में वर्कलोड व अधिकारियों की नाराजगी: चौथे भाव से वक्री शनि की पूर्ण दृष्टि आपके दशम भाव (कर्म भाव) पर रहने से नौकरीपेशा लोगों पर काम का भारी दबाव रहेगा. समय पर टास्क पूरे न होने के कारण उच्चाधिकारी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं; इसलिए कार्यस्थल पर पूरी सतर्कता बरतें.

शिक्षा तथा करियर (Education & Career)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह महीना अतिरिक्त समय देने और जल्दबाजी से बचने का रहेगा.

शनि की ढैय्या व पढ़ाई में अड़चनें: चौथे भाव में बैठे शनि की ढैय्या के प्रभाव से शिक्षा में कुछ रुकावटें या एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. सहपाठियों से कोई खास मदद नहीं मिल पाएगी; अतः आत्मनिर्भर बनें.

अतिरिक्त समय देने से सफलता: उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने अध्ययन के घंटों को बढ़ाएं; विषयों को अतिरिक्त समय देकर गहराई से पढ़ेंगे तो ही सफलता हासिल होगी.

करियर में इंतजार करें: करियर को लेकर किसी भी तरह की जल्दबाजी न दिखाएं. कार्यक्षेत्र में किसी नई परियोजना (New Project) पर काम करने का अवसर मिल सकता है. जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें इस माह थोड़ा और इंतजार करना चाहिए.

प्रेम एवं वैवाहिक जीवन (Love & Married Life)

प्रेम संबंधों में यह महीना गलतफहमियों से बचने का रहेगा, जबकि दांपत्य जीवन में सुख और संतोष बना रहेगा.

लव लाइफ में असमंजस: आठवें भाव में मंगल और गुरु की युति के चलते पार्टनर से मनमुताबिक सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिससे रिश्ते को लेकर उलझन या कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है. विवादों से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा अलगाव या दूरियां बढ़ सकती हैं.

मर्यादा में रखें संवाद: जो जातक सिंगल हैं और हाल ही में किसी नए रिश्ते में जुड़े हैं, वे बातचीत में पूरी शालीनता बरतें और अमर्यादित भाषा से बचें.

सुखद दांपत्य जीवन: वैवाहिक जीवन के मोर्चे पर राहत रहेगी. दैनिक जीवन में पति-पत्नी के बीच आपसी समझ और प्रसन्नता बनी रहेगी.

स्वास्थ्य (Health & Wellness)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह माह प्रतिकूल बना हुआ है; स्वयं के साथ-साथ पिता की सेहत का भी खास ध्यान रखना होगा.

जोड़ों में दर्द व गले के रोग: आठवें भाव में गुरु-मंगल और चौथे भाव में वक्री शनि की उपस्थिति से जोड़ों में दर्द (Joint Pain), गठिया या गले से संबंधित संक्रमण/परेशानी हो सकती है.

पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान: इस माह आपके पिता का स्वास्थ्य कमजोर रह सकता है. किसी भी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय रहते योग्य डॉक्टर से उनका इलाज कराएं; जरा सी लापरवाही सेहत को अधिक बिगाड़ सकती है.

लकी नंबर: 4

4 लकी कलर: पीला (Yellow)

पीला (Yellow) उपाय: प्रत्येक गुरुवार के दिन किसी योग्य ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.

प्रतिदिन शनि मंत्र (ॐ शं शनैश्चराय नमः) का विधिवत जाप करें.

प्रत्येक शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में जल में काले तिल और साबुत चावल डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

FAQs

Q1. अक्टूबर 2026 में धनु राशि के जातकों को व्यापार और पार्टनरशिप में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

Ans. बाजार में प्रतिद्वंद्वियों की कड़ी टक्कर रहेगी इसलिए सोच-समझकर फैसले लें, और पार्टनर के साथ सभी लेन-देन पूरी तरह साफ रखें.

Q2. इस माह धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए शनि दृष्टि का क्या प्रभाव रहेगा?

Ans. दशम भाव पर शनि दृष्टि से काम का भारी दबाव रहेगा; समय पर कार्य पूरे न होने से अधिकारी नाराज हो सकते हैं, इसलिए नई जॉब बदलने के बजाय वर्तमान काम पर फोकस करें.

Q3. धनु राशि वालों को अक्टूबर 2026 में स्वास्थ्य और पारिवारिक मोर्चे पर क्या सावधानी रखनी है?

Ans. वाणी पर नियंत्रण रखकर पारिवारिक विवाद टालें, जोड़ों व गले के दर्द से सावधान रहें और पिता की सेहत में लापरवाही किए बिना समय पर इलाज कराएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.