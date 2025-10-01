हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRavan Dahan Timing 2025 Live: दशहरा कल, जानें शस्त्र पूजा का मुहूर्त और शहर अनुसार रावण दहन का समय

Ravan Dahan Timing 2025 Live: दशहरा कल, जानें शस्त्र पूजा का मुहूर्त और शहर अनुसार रावण दहन का समय

Ravan Dahan Timing 2025 Live: गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा. दशहरा पर भगवान राम ने रावण का वध किया था. इसलिए इस दिन रावण दहन की परपंरा है. जानें रावण दहन और शस्त्र पूजन का समय.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 01 Oct 2025 03:37 PM (IST)

LIVE

Key Events
Ravan Dahan Timing 2025 Live Updates Dussehra Ravan Dahan Muhurat in Delhi UP Indore Jaipur Patna All Major City Shastra Pujan Ravan Dahan Timing 2025 Live: दशहरा कल, जानें शस्त्र पूजा का मुहूर्त और शहर अनुसार रावण दहन का समय
रावण दहन 2025 लाइव अपडेट
Source : abp live

Background

Ravan Dahan Timing 2025 Live: शारदीय नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने के बाद यानी नवमी तिथि के समापन के बाद दशहरा का पर्व मनाया जाता है. इस साल गुरुवार, 2 अक्टूबर को दशहरा का त्योहार मनाया जाएगा. इसे विजयादशमी और रावण दहन जैसे नामों से भी जाना जाता है. इस दिन विशेषरूप से रावण का पुतला जलाया जाता है.

साथ ही विजयादशमी पर शस्त्र पूजन, दुर्गा विर्सजन, नए कार्य की शुरुआत, नए वाहन की खरीदारी और भगवान राम की पूजा भी की जाती है. दशहरा के दिन कौन-कौन से शुभ योग रहेंगे, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और रावण दहन किस समय किया जाएगा. आइये जानते हैं.

दशहरा और विजयादशी का महत्व

आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था. इसलिए विजयादशमी का दिन मां दुर्गा से जुड़ा हुआ है. इसके साथ ही दशमी तिथि पर वर्षों से रावण दहन की परंपरा भी निभाई जा रही है. मान्यता है कि, दशमी तिथि पर भगवान श्रीराम ने लंका पर विजय प्राप्त कर रावण का वध किया था. दशहरा के दिन रावण वध और राक्षस महिषासुर का अंत इस बात का प्रतीक है कि, अधर्म या बुराई चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जीत अंत में सत्य और धर्म की ही होती है.

दशहरा पर शस्त्र पूजन का मुहूर्त

गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 को शस्त्र पूजन के लिए दोपहर 2 बजकर 9 मिनट से दोपहर 2 बजकर 56 मिनट का समय सबसे श्रेष्ठ रहेगा. इस समय शस्त्र पूजन के साथ ही आप नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते है या नया सामान भी खरीद सकते हैं.

दशहरा शुभ योग (Dussehra 2025 Shubh Yog)

दशहरा के दिन रवि, धृति और सुकर्मा योग बनेगा. दशहरा पर पूरे दिन रवि योग रहेगा. इसके बाद रात्रि 12:35 बजे से 11:29 बजे तक (2 अक्टूबर) तक सुकर्म योग रहेगा, फिर धृति योग लग जाएगा. सुबह 09:13 तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और फिर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

दशहरा पर रावण दहन का समय

दशहरा पर रावण दहन हर साल प्रदोष काल मुहूर्त में ही किया जाता है. 2 अक्टूबर को रावण दहन के लिए शाम 06 बजकर 06 मिनट से 7 बजकर 19 मिनट तक रहेगा. विशेष परिस्थितियों में रावण दहन शाम 07:45 तक किया जा सकता है. हालांकि शहर अनुसार रावण दहन के समय में थोड़ा अंतर भी रहता है. बात करें दिल्ली की तो, दिल्ली में रावण दहन कई स्थानों पर शाम 7:30 या उसके बाद किया जाएगा. 

ये भी पढ़ें: Ravan Dahan 2025: दशहरा पर घर में रावण दहन करना चाहिए या नहीं? इससे कोई दोष तो नहीं लगता है, जानें सच्चाई

15:37 PM (IST)  •  01 Oct 2025

Dussehra 2025: दशहरा पर शस्त्र पूजन का शुभ मुहूर्त

दशहरा के दिन लोग अस्त्र-शस्त्र की पूजा भी करते हैं. 2 अक्टूबर को दोपहर 2 बजकर 9 मिनट से 2 बजकर 56 मिनट तक शस्त्र पूजन का मुहूर्त है.

15:20 PM (IST)  •  01 Oct 2025

Dussehra 2025: दशहरा में रावण के साथ क्यों जलाए जाते हैं मेघनाथ और कुम्भकर्ण

रावण के साथ मेघनाथ और कुम्भकर्ण को जलाना इस बात का संदेश देता है कि, विनाश केवल बुरे विचार का ही नहीं, बल्कि बुरी संगति और अधर्म का साथ देने वालों का भी होता है.

New Update
