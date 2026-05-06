आज के दिन शांत रहकर हर निर्णय लें. किसी भी बहस या विवाद से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे दिन बेहतर गुजरेगा.
Rashifal 7 May 2026: इन 4 राशियों को मिल सकती है ऑफिस में नई जिम्मेदारी, बढ़ेगा कद, मेष से मीन तक जानें राशिफल
Rashifal 7 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और गुरुवार का दिन मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.
Rashifal: 07 मई 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुद्ध कृष्णपक्ष तिथि पंचमी सुबह 06 बजकर 52 मिनट तक रहेगा उपरांत षष्ठी तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, देखें पूरा राशिफल.
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में संचरण करेंगे आज परिवार में सामान्य माहौल बना रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी बातों पर बहस होने की संभावना है. बेहतर होगा कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी मुद्दे को बढ़ाने से बचें. समझदारी और धैर्य से काम लेने पर घर में सुख-शांति बनी रहेगी. बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कामकाज के लिहाज से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक दबाव महसूस होगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. व्यापारियों को नए फैसले लेने से पहले पूरी योजना बनानी चाहिए, वरना नुकसान हो सकता है.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में फोकस बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को लेकर गंभीर रहेंगे. छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन जरूरी होगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत जारी रखनी चाहिए.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव के कारण मानसिक थकान हो सकती है. अधिक सोचने से बचें और पर्याप्त आराम करें. हल्का व्यायाम या ध्यान करने से आपको राहत मिलेगी.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक रूप से दिन पहले से बेहतर रहेगा. आय के स्रोतों में सुधार हो सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है. निवेश करने से पहले अच्छी तरह विचार करें और किसी की सलाह लेने में संकोच न करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज उत्साह और रोमांच बना रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन छोटी बातों पर अहंकार टकराने से बचें.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: आज हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.
- आज क्या करें: आज के दिन शांत रहकर हर निर्णय लें. किसी भी बहस या विवाद से दूर रहें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें. सकारात्मक सोच बनाए रखें, इससे दिन बेहतर गुजरेगा.
वृषभ राशि (Aries)
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे. आज परिवार का वातावरण सहयोगपूर्ण और संतुलित रहेगा. घर के सदस्यों से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और आप अपने मन की बात खुलकर साझा कर पाएंगे. किसी पुराने मुद्दे पर भी आज सकारात्मक बातचीत हो सकती है. माता-पिता या बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी साबित होगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें. नौकरीपेशा लोगों को अपने कार्यों की बारीकी से जांच करनी चाहिए, क्योंकि छोटी गलती भी परेशानी का कारण बन सकती है. व्यापारियों के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन नई योजनाओं को धीरे-धीरे आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा.
- करियर तथा शिक्षा: आज का दिन आत्मविश्लेषण और योजना बनाने के लिए उपयुक्त है. आप अपने करियर के कमजोर पक्षों को पहचानकर उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं. छात्रों के लिए समय अच्छा है, खासकर वे जो किसी विषय को गहराई से समझना चाहते हैं. एकाग्रता बनाए रखने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक रूप से आप थोड़ा अधिक सोच-विचार में डूबे रह सकते हैं. इससे थकान महसूस हो सकती है. बेहतर होगा कि आप अपने दिनचर्या में थोड़ा आराम और मनोरंजन भी शामिल करें. योग और ध्यान से लाभ मिलेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार के संकेत मिल रहे हैं. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, लेकिन खर्चों को लेकर सजग रहना जरूरी है. किसी भी निवेश से पहले पूरी जानकारी लें और जोखिम से बचें. दीर्घकालिक योजना बनाना लाभकारी रहेगा.
- प्रेम जीवन:प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आप और आपके साथी के बीच समझ और विश्वास मजबूत होगा. एक-दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में और गहराई आएगी. विवाहित जीवन भी संतुलित रहेगा.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सफेद
- उपाय:आज देवी लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं. इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
- आज क्या करें:आज अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर शांत मन से विचार करें और भविष्य की योजनाएं बनाएं. जल्दबाजी से बचें और हर कदम सोच-समझकर उठाएं. सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें, इससे सफलता के रास्ते खुलेंगे.
मिथुन राशि –
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में संचरण करेंगे.आज परिवार में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुरानी बात या छुपे हुए मुद्दे के सामने आने से हल्की असहजता हो सकती है. ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लें. किसी भी बात को बढ़ाने के बजाय शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें. परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखना आज बेहद जरूरी रहेगा.
व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है. कोई अधूरा काम या पुरानी गलती सामने आ सकती है, जिससे थोड़ी परेशानी हो सकती है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सावधानी बरतनी चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए. व्यापारियों के लिए भी सलाह है कि कोई बड़ा निर्णय आज टाल दें और स्थिति को समझने के बाद ही आगे बढ़ें.
करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत है. कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर विचार करें. छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है. सकारात्मक सोच और अनुशासन आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज लापरवाही न करें. मानसिक तनाव या चिंता आपको प्रभावित कर सकती है. पर्याप्त नींद लें और अपने खान-पान पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम और ध्यान करने से मानसिक शांति मिलेगी. छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट के अनुसार चलने की कोशिश करें. निवेश से जुड़े फैसले आज टालना बेहतर रहेगा. धीरे-धीरे स्थिति में सुधार आएगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी. खुलकर बातचीत करने से गलतफहमियां दूर होंगी. अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें.
लकी अंक: 5
लकी रंग: हरा
उपाय: आज गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. इससे बाधाएं दूर होंगी और मन शांत रहेगा.
आज क्या करें: आज के दिन धैर्य और समझदारी से काम लें. किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें. अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने की कोशिश करें.
कर्क राशि –
पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में संचरण करेंगे.आज पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन रिश्तों में हल्के उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी छोटी बात को लेकर मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से काम लेना जरूरी है. घर के बड़े सदस्यों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. यदि आप संयम बनाए रखेंगे तो परिवार में संतुलन बना रहेगा और माहौल सकारात्मक रहेगा.
व्यापार तथा नौकरी: कामकाज के क्षेत्र में आज कुछ चुनौतियां सामने आ सकती हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं, जिससे दबाव महसूस होगा. व्यापारियों को आज कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लेना चाहिए. जल्दबाजी में उठाया गया कदम नुकसान दे सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.
करियर तथा शिक्षा: करियर में प्रगति के लिए आज आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. रास्ते में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन हार मानने की बजाय लगातार मेहनत करते रहें. छात्रों के लिए दिन ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन ध्यान भटकने की संभावना है. नियमित अध्ययन और अनुशासन से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं.
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. थकान, तनाव या छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. योग और हल्का व्यायाम आपको फिट रखने में मदद करेगा. मानसिक शांति बनाए रखना भी जरूरी है.
आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का दिन है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट के अनुसार चलने की कोशिश करें. निवेश से जुड़े फैसलों को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा. धीरे-धीरे स्थिति में सुधार संभव है, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में मजबूती आएगी. अगर किसी बात को लेकर तनाव है तो खुलकर बातचीत करें, इससे गलतफहमियां दूर होंगी. विवाहित जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा.
लकी अंक: 2
लकी रंग: सफेद
उपाय: आज शिव भगवान की पूजा करें और जल अर्पित करें. इससे मन को शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.
आज क्या करें: आज धैर्य और संयम के साथ हर काम करें. कठिन परिस्थितियों में घबराने की बजाय समाधान ढूंढने की कोशिश करें. अपने परिवार और करीबी लोगों के साथ समय बिताएं और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
सिंह राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में संचरण करेंगे.आज पारिवारिक जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा. घर के सदस्यों के साथ आपका तालमेल बना रहेगा, लेकिन किसी छोटी बात पर अनावश्यक प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए. संयम और समझदारी से काम लेने पर घर का माहौल सुखद बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको सतर्क रहने की जरूरत है. नौकरीपेशा लोगों को विशेष रूप से अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से किसी भी प्रकार की बहस से बचना चाहिए. हालांकि, आज आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो भविष्य के लिए लाभकारी साबित होगी. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी भी नए सौदे से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज संयम और धैर्य सबसे महत्वपूर्ण रहेगा. जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं. यदि आप समझदारी से काम करेंगे तो धीरे-धीरे सफलता की ओर बढ़ेंगे. छात्रों के लिए दिन ठीक रहेगा, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है. एकाग्रता बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. आज छोटी-मोटी शारीरिक परेशानी या थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पर्याप्त आराम लें. नियमित व्यायाम और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए लाभकारी रहेगा. मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करें.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट के अनुसार चलें. किसी भी निवेश को लेकर जल्दबाजी न करें और सोच-समझकर ही निर्णय लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज रोमांच और उत्साह बना रहेगा. आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, जिससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. हालांकि, किसी भी बात को लेकर अहंकार न आने दें, वरना छोटी बात बड़ा रूप ले सकती है. विवाहित जीवन भी सुखद रहेगा.
- लकी अंक: 1
- लकी रंग: सुनहरा
- उपाय: आज सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.
- आज क्या करें: आज के दिन संयम और समझदारी से हर कार्य करें. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहें. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.
कन्या राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पंचम भाव में संचरण करेंगे.आज पारिवारिक वातावरण सामान्य से बेहतर रहेगा. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे. हालांकि, किसी भी चर्चा में अपनी बात को दूसरों पर थोपने की कोशिश न करें. धैर्य और समझदारी से बातचीत करने पर रिश्ते मजबूत होंगे. परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यस्थल पर आज आपको अपनी समझ और निर्णय क्षमता पर भरोसा रखना होगा. दूसरों की सलाह लेना ठीक है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में सतर्क रहना चाहिए. व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लें.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज प्रगति के अवसर मिल सकते हैं. आप अपने कार्यों को लेकर अधिक सजग रहेंगे और इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा. छात्रों के लिए दिन अच्छा है, खासकर वे जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. मेहनत का फल मिलने के संकेत हैं, बस निरंतरता बनाए रखें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है. मौसम या थकान के कारण हल्की परेशानी हो सकती है. समय पर भोजन करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. योग और ध्यान से मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से लाभ मिलेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में आज स्थिति स्थिर रहेगी. आय के स्रोत सामान्य रहेंगे और खर्च भी नियंत्रित रहेंगे. किसी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी है. छोटी बचत भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती है.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज बातचीत के जरिए कई समस्याएं सुलझ सकती हैं. यदि किसी बात को लेकर तनाव है तो खुलकर अपने पार्टनर से बात करें. इससे रिश्ते में मधुरता आएगी और आपसी समझ बेहतर होगी.
- लकी अंक: 5
- लकी रंग: हरा
- उपाय: आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करें. इससे कार्यों में सफलता मिलेगी और बाधाएं दूर होंगी.
- आज क्या करें: आज अपने फैसले खुद लें और आत्मविश्वास बनाए रखें. सामाजिक गतिविधियों में भाग लें और नए लोगों से जुड़ने की कोशिश करें. यदि यात्रा का अवसर मिले तो उसे सकारात्मक रूप से अपनाएं.
तुला राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में संचरण करेंगे.आज परिवार में संतुलन बनाए रखना सबसे जरूरी रहेगा. घर के किसी मुद्दे पर चर्चा करते समय धैर्य रखें और दूसरों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. अपनी बात को सही तरीके से रखने का प्रयास करें, लेकिन किसी पर दबाव बनाने से बचें. शांत स्वभाव और समझदारी से ही रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य रहने वाला है. सहकर्मियों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना जरूरी होगा, क्योंकि टीमवर्क से ही काम आसानी से पूरा होगा. किसी भी बड़े निर्णय को लेने से पहले उसके सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करें. व्यापारियों के लिए भी सलाह है कि जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.
- करियर तथा शिक्षा: आज का 6 मई 2026 का राशिफल करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए निरंतर मेहनत जरूरी है. जो लोग नई दिशा में काम करने की सोच रहे हैं, उन्हें धैर्य रखना होगा. छात्रों के लिए समय महत्वपूर्ण है—ध्यान भटकने से बचें और अपने लक्ष्य पर फोकस रखें. नियमित अध्ययन से ही अच्छे परिणाम मिलेंगे.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा. कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन अपनी दिनचर्या को संतुलित रखना जरूरी है. पर्याप्त नींद लें और खान-पान पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम या योग आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक स्थिति संतुलित बनी रहेगी. आय और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी. अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा और बजट के अनुसार चलने की कोशिश करें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में थोड़ी अस्थिरता महसूस हो सकती है. पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. धैर्य और समझदारी से रिश्ते को मजबूत बनाए रखा जा सकता है.
- लकी अंक: 6
- लकी रंग: सफेदॉ
- उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद वस्त्र धारण करें. इससे जीवन में सकारात्मकता और संतुलन बना रहेगा.
- आज क्या करें: आज का दिन संयम और संतुलन का है. किसी भी काम में जल्दबाजी न करें, सोच-समझकर निर्णय लें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें.
वृश्चिक राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में संचरण करेंगे.आज का दिन पारिवारिक दृष्टि से संतुलन और समझदारी का रहेगा. घर के माहौल में शांति बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा. परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी विषय पर बात करते समय उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें. यदि किसी बात को लेकर मतभेद होता है, तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की कोशिश करें. आपके शांत स्वभाव से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और रिश्तों में मधुरता आएगी.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में स्थिरता और संतुलन बनाए रखना होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है, खासकर यदि आप किसी नई योजना पर काम कर रहे हैं. हालांकि, कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार जरूर करें.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आप गहराई से सोचने और भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहेंगे. यह समय आत्ममंथन का है, जो आगे चलकर आपके लिए लाभदायक साबित होगा. छात्रों को अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. मन को भटकने से रोकें और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें. निरंतर मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. नियमित दिनचर्या अपनाएं और खान-पान में संतुलन बनाए रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग या ध्यान करना आपके लिए लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सुधार लेकर आएगा. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. हालांकि, खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है. सोच-समझकर निवेश करें और अनावश्यक खर्चों से बचें.
- प्रेम जीवन: प्रेम संबंधों में आज सावधानी बरतने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी बातों पर झगड़े हो सकते हैं, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. पार्टनर की भावनाओं को समझें और रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करें. धैर्य और समझदारी से आपका रिश्ता मजबूत बना रहेगा.
- लकी अंक: 9
- लकी रंग: लाल
- उपाय: आज भगवान शिव की पूजा करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा.
- आज क्या करें: आज का दिन आत्मचिंतन और संतुलन बनाए रखने का है. किसी भी निर्णय को लेने से पहले गहराई से सोचें. दूसरों की असहमति को समझें और अपनी बात को शांतिपूर्वक रखें. जल्दबाजी से बचें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.
धनु राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में संचरण करेंगे.आज पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल बना रहेगा. घर में किसी शुभ समाचार या छोटी-सी उपलब्धि से सभी के चेहरे पर मुस्कान आएगी. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे आपसी संबंध और मजबूत होंगे. हालांकि, किसी भी बात को लेकर अधिक प्रतिक्रिया देने से बचें और सबके विचारों का सम्मान करें. आपके सहयोगी और सकारात्मक व्यवहार से घर का वातावरण सुखद बना रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. काम की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, जिससे मानसिक तनाव भी हो सकता है. ऐसे में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें और टीमवर्क पर ध्यान दें. व्यापारियों के लिए सलाह है कि किसी भी नए सौदे या निर्णय से पहले पूरी जांच-पड़ताल कर लें. जल्दबाजी से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज आत्मविश्लेषण का समय है. अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें. दूसरों की दी गई सलाह को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. छात्रों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन ध्यान केंद्रित रखने की जरूरत है. नियमित अभ्यास और अनुशासन से ही सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य रहेगा. कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही, लेकिन काम के दबाव के कारण थकान महसूस हो सकती है. इसलिए समय-समय पर आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें. पौष्टिक भोजन और पर्याप्त नींद आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. आय और खर्च में संतुलन बना रहेगा, जिससे आर्थिक रूप से आप सुरक्षित महसूस करेंगे. हालांकि, अनावश्यक खर्चों से बचना जरूरी है. किसी भी निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में विश्वास बनाए रखना सबसे जरूरी होगा. पार्टनर के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी से बचें और खुलकर संवाद करें. रिश्ते में पारदर्शिता और ईमानदारी से ही मजबूती आएगी. एक-दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.
- लकी अंक: 3
- लकी रंग: पीला
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र धारण करें. जरूरतमंदों को पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.
- आज क्या करें: आज का दिन संतुलन और धैर्य के साथ आगे बढ़ने का है. अपनी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करें. दूसरों की सलाह को महत्व दें और किसी भी काम में जल्दबाजी से बचें. सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करें और आत्मविश्वास बनाए रखें.
मकर राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में संचरण करेंगे.आज पारिवारिक जीवन सामान्य लेकिन संतुलन की मांग करने वाला रहेगा. घर में किसी बात को लेकर अपनी बात मनवाने की कोशिश में जिद करने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता है. परिवार के सदस्यों के विचारों को भी महत्व दें और शांतिपूर्वक संवाद बनाए रखें. यदि आप समझदारी और धैर्य से काम लेंगे तो रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे काम का दबाव बढ़ेगा. यह आपके लिए एक अच्छा अवसर भी है, इसलिए इसे गंभीरता से लें. समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होगा, इसलिए बेकार की बातों और समय की बर्बादी से बचें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें और किसी भी काम को टालने की आदत से दूर रहें. व्यापारियों को भी आज योजनाबद्ध तरीके से काम करने की जरूरत है.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के लिहाज से दिन मेहनत और अनुशासन का है. जो लोग अपने काम में फोकस बनाए रखेंगे, उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. नई जिम्मेदारियां आपके अनुभव को बढ़ाएंगी. छात्रों को भी आज अपनी पढ़ाई को लेकर गंभीर रहना होगा. ध्यान भटकने से बचें और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहें. नियमित अभ्यास और समय का सही उपयोग सफलता दिलाएगा.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा. आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे. फिर भी अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखना जरूरी है. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपको स्वस्थ बनाए रखेंगे. मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करना भी लाभकारी रहेगा.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य और संतुलित बनी रहेगी. आय के स्रोत स्थिर रहेंगे, लेकिन बढ़ते काम के साथ खर्चों में भी हल्की वृद्धि हो सकती है. इसलिए बजट बनाकर चलना जरूरी है. अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य को ध्यान में रखकर बचत करने की आदत डालें.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. आपसी समझ और प्यार में वृद्धि होगी. किसी भी बात को लेकर गलतफहमी न बनने दें और खुलकर संवाद करें.
- लकी अंक: 8
- लकी रंग: नीला
- उपाय: आज भगवान शनि की पूजा करें और जरूरतमंदों को काले तिल या काले वस्त्र का दान करें. इससे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता बनी रहेगी.
- आज क्या करें: आज का दिन अनुशासन और समय प्रबंधन पर ध्यान देने का है. जिद छोड़कर समझदारी से निर्णय लें. अपने काम को प्राथमिकता दें और किसी भी बातचीत में संयम बनाए रखें. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, सफलता जरूर मिलेगी.
कुंभ राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के द्वादश भाव में संचरण करेंगे.आज पारिवारिक जीवन में संयम और सम्मान बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा. घर के किसी बड़े सदस्य के साथ बहस करने से बचें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें. उनके अनुभव आपके लिए मार्गदर्शन का काम कर सकते हैं. यदि किसी बात से असहमति हो भी, तो उसे शांतिपूर्वक और विनम्र तरीके से रखें. छोटे-छोटे मुद्दों को बढ़ाने के बजाय समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें. इससे घर का माहौल सकारात्मक और शांत बना रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज का दिन सामान्य रहेगा, लेकिन छोटी-छोटी चुनौतियां सामने आ सकती हैं. घबराने के बजाय धैर्य से काम लें और हर समस्या का समाधान सोच-समझकर निकालें. सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाए रखें, क्योंकि टीमवर्क से काम आसान हो जाएगा. व्यापारियों को भी सलाह दी जाती है कि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के क्षेत्र में आज स्थिरता बनी रहेगी. हालांकि, प्रगति के लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा. अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करें. छात्रों के लिए दिन सामान्य है, लेकिन ध्यान केंद्रित रखना जरूरी होगा. पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने से बचें और समय का सही उपयोग करें.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. आप शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संतुलित महसूस करेंगे. फिर भी अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपको फिट और ऊर्जावान बनाए रखेंगे.
- आर्थिक स्थिति: आज आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है. किसी भी प्रकार के निवेश या बड़े खर्च से पहले अच्छी तरह विचार करें. समझदारी से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभ दिला सकता है.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज खुशियां बनी रहेंगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. आपसी समझ और विश्वास मजबूत होगा. छोटी-छोटी बातों में खुशी ढूंढने की कोशिश करें और रिश्ते को और गहरा बनाएं.
- लकी अंक: 7
- लकी रंग: आसमानी
- उपाय: आज भगवान शिव की पूजा करें और जल में काले तिल डालकर अभिषेक करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी.
- आज क्या करें: आज का दिन धैर्य और संतुलन बनाए रखने का है. किसी भी समस्या पर घबराने के बजाय शांत मन से समाधान खोजें. बड़ों का सम्मान करें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें. सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, दिन बेहतर बनेगा.
मीन राशि
- पारिवारिक जीवन: आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में संचरण करेंगे.आज पारिवारिक जीवन में शांति बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए. रिश्तेदारों, पड़ोसियों या परिवार के किसी सदस्य के साथ बहस करने से बचें, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़ा रूप ले सकती है. अपने से छोटे लोगों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार रखें, इससे रिश्तों में मिठास बनी रहेगी. यदि कोई पुरानी चिंता या तनाव है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करें. आपकी समझदारी और संतुलित व्यवहार से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.
- व्यापार तथा नौकरी: कार्यक्षेत्र में आज आपको खुले दिमाग से काम करने की जरूरत है. नई सोच और नए तरीकों को अपनाने से आपको लाभ मिल सकता है. सहकर्मियों के साथ सहयोग बनाए रखें और किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें. व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, लेकिन किसी भी नए निर्णय को लेने से पहले सभी पहलुओं पर विचार करना जरूरी होगा. धैर्य और योजना के साथ काम करेंगे तो बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.
- करियर तथा शिक्षा: करियर के लिहाज से आज का दिन आत्मविश्लेषण और सुधार का है. अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करें. यह समय सीखने और खुद को बेहतर बनाने का है. छात्रों को अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है. ध्यान भटकने से बचें और नियमित अभ्यास बनाए रखें. अनुशासन और निरंतरता से ही सफलता मिलेगी.
- स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है. छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज न करें. अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और समय पर भोजन करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या योग करना फायदेमंद रहेगा. पर्याप्त नींद लेना भी आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.
- आर्थिक स्थिति: आर्थिक दृष्टि से आज का दिन सामान्य रहेगा. आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अनावश्यक खर्चों से बचें और बजट के अनुसार चलें. यदि कोई पुराना आर्थिक मामला लंबित है, तो उसे सुलझाने का प्रयास करें. समझदारी से लिए गए फैसले भविष्य में लाभ देंगे.
- प्रेम जीवन: प्रेम जीवन में आज समझदारी और धैर्य से काम लेने की जरूरत है. किसी भी बात को लेकर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें. पार्टनर की भावनाओं को समझें और संवाद बनाए रखें. शांत और संतुलित व्यवहार से आपका रिश्ता और मजबूत होगा.
- लकी अंक: 2
- लकी रंग: गुलाबी
- उपाय: आज भगवान विष्णु की पूजा करें और जरूरतमंदों को सफेद वस्त्र या चावल का दान करें. इससे जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
- आज क्या करें: आज का दिन अपनी चिंताओं को सुलझाने और खुद को संतुलित रखने का है. किसी भी विवाद से दूर रहें और हर काम को शांत मन से करें. खुले विचारों के साथ आगे बढ़ें और सकारात्मक सोच बनाए रखें.
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