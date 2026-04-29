Rashifal: 30 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है. पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि चतुर्दशी संध्या 08 बजकर 20 मिनट तक रहेगा,उपरांत पूर्णिमा तिथि आरम्भ हो जाएगी.आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के छठे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत सातवें भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए काफी तेज रफ्तार वाला रहने वाला है. सुबह से ही आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखने को मिलेगी और आप हर काम को जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे. दिमाग में कई नए आइडिया आएंगे लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना ही आज की सबसे बड़ी चुनौती होगी. लोग आपकी एक्टिवनेस से प्रभावित होंगे, लेकिन आपकी जल्दबाजी कभी-कभी परेशानी भी बना सकती है. दिन में कई छोटे-छोटे मौके मिलेंगे जो आगे बड़े फायदों में बदल सकते हैं.

पारिवारिक जीवन: घर के माहौल में थोड़ी चहल-पहल और हल्की बहस हो सकती है. किसी छोटी बात पर गलतफहमी बनने की संभावना है, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो स्थिति जल्दी संभल जाएगी. परिवार के किसी सदस्य से सहयोग भी मिल सकता है.

घर के माहौल में थोड़ी चहल-पहल और हल्की बहस हो सकती है. किसी छोटी बात पर गलतफहमी बनने की संभावना है, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे तो स्थिति जल्दी संभल जाएगी. परिवार के किसी सदस्य से सहयोग भी मिल सकता है. व्यापार तथा नौकरी: काम में तेजी बनी रहेगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. ऑफिस में आपके फैसलों को महत्व मिलेगा, लेकिन बिना जांचे कोई निर्णय न लें. व्यापार में नए ऑर्डर या बातचीत आगे चल सकती है.

काम में तेजी बनी रहेगी और जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. ऑफिस में आपके फैसलों को महत्व मिलेगा, लेकिन बिना जांचे कोई निर्णय न लें. व्यापार में नए ऑर्डर या बातचीत आगे चल सकती है. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना जरूरी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत बढ़ानी होगी. जल्दबाजी में पढ़ाई करने से नुकसान हो सकता है.

पढ़ाई में ध्यान बनाए रखना जरूरी है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों को मेहनत बढ़ानी होगी. जल्दबाजी में पढ़ाई करने से नुकसान हो सकता है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन इगो या गुस्से से बचना जरूरी है. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा.

रिश्तों में बातचीत अच्छी रहेगी, लेकिन इगो या गुस्से से बचना जरूरी है. पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य: सिर दर्द, थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है.

सिर दर्द, थकान या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: फिरोजी

फिरोजी उपाय: हनुमान चालीसा पढ़ें.

हनुमान चालीसा पढ़ें. आज क्या करें: किसी भी काम को जल्दबाजी में करने के बजाय प्लान बनाकर आगे बढ़ें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के पांचवे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत छठे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए थोड़ा स्थिर लेकिन अंदर से भावनात्मक सोच से भरा रहेगा. आप पुरानी बातों और अनुभवों को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं, जिससे मन थोड़ा भारी महसूस हो सकता है. काम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे सही दिशा में प्रगति होती रहेगी. आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी है क्योंकि छोटे-छोटे खर्च बढ़ सकते हैं. किसी करीबी व्यक्ति की सलाह आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी लेकिन किसी छोटी बात पर बातचीत ज्यादा हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और तनाव कम महसूस होगा.

घर में शांति बनी रहेगी लेकिन किसी छोटी बात पर बातचीत ज्यादा हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा और तनाव कम महसूस होगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता रहेगी. कोई नया जोखिम लेने से बचें और पुराने काम को सुधारने पर ध्यान दें. नौकरी में जिम्मेदारी सामान्य रहेगी लेकिन लापरवाही से बचें.

काम में स्थिरता रहेगी. कोई नया जोखिम लेने से बचें और पुराने काम को सुधारने पर ध्यान दें. नौकरी में जिम्मेदारी सामान्य रहेगी लेकिन लापरवाही से बचें. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है. मन भटक सकता है इसलिए टाइम टेबल फॉलो करें.

पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखना जरूरी है. मन भटक सकता है इसलिए टाइम टेबल फॉलो करें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा लेकिन भावनाओं को दबाकर न रखें. खुलकर बात करना जरूरी रहेगा.

रिश्तों में भरोसा मजबूत होगा लेकिन भावनाओं को दबाकर न रखें. खुलकर बात करना जरूरी रहेगा. स्वास्थ्य: हल्की थकान और आलस महसूस हो सकता है.

हल्की थकान और आलस महसूस हो सकता है. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: पर्ल व्हाइट

पर्ल व्हाइट उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

गाय को हरा चारा खिलाएं. आज क्या करें: खर्चों पर कंट्रोल रखें और शांत मन से दिन बिताएं.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के चौथे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत पंचम भाव में संचरण करेंगे. आज आपका मन काफी चंचल और बदलता हुआ रहेगा. कभी आप बहुत उत्साहित महसूस करेंगे और कभी अचानक ध्यान भटक सकता है. नए आइडिया दिमाग में आते रहेंगे, लेकिन उन्हें सही दिशा देना जरूरी होगा. दोस्तों और सोशल लाइफ में समय अच्छा बीतेगा, जिससे मन हल्का होगा. लेकिन ज्यादा बातों में उलझने से बचना होगा वरना फोकस खराब हो सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत बढ़ेगी और माहौल हल्का रहेगा. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या प्लान की संभावना बन सकती है.

घर में बातचीत बढ़ेगी और माहौल हल्का रहेगा. परिवार के साथ किसी छोटी यात्रा या प्लान की संभावना बन सकती है. व्यापार तथा नौकरी: काम में नए अवसर मिल सकते हैं. मीटिंग या बातचीत से फायदा होगा लेकिन कागजी काम ध्यान से करें.

काम में नए अवसर मिल सकते हैं. मीटिंग या बातचीत से फायदा होगा लेकिन कागजी काम ध्यान से करें. करियर तथा शिक्षा: क्रिएटिव सोच आपके लिए फायदेमंद रहेगी. पढ़ाई में फोकस थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए मोबाइल से दूरी रखें.

क्रिएटिव सोच आपके लिए फायदेमंद रहेगी. पढ़ाई में फोकस थोड़ा कमजोर हो सकता है, इसलिए मोबाइल से दूरी रखें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए साफ बातचीत जरूरी है.

रिश्तों में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए साफ बातचीत जरूरी है. स्वास्थ्य: नींद पूरी न होने से थकान हो सकती है.

नींद पूरी न होने से थकान हो सकती है. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे की देखभाल करें.

तुलसी के पौधे की देखभाल करें. आज क्या करें: एक समय पर एक ही काम पर ध्यान दें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के तीसरे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत चौथे भाव में संचरण करेंगे. आज आपका मन काफी भावुक और संवेदनशील रह सकता है. छोटी-छोटी बातें भी आपको गहराई से प्रभावित कर सकती हैं. लेकिन यही आपकी ताकत भी है क्योंकि आप दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे. काम धीरे लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ेगा. परिवार का साथ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे.

पारिवारिक जीवन: परिवार का सहयोग और प्यार मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. घर में किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो सकती है.

परिवार का सहयोग और प्यार मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा. घर में किसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा हो सकती है. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट का रिजल्ट मिलने की संभावना है.

काम में स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट का रिजल्ट मिलने की संभावना है. करियर तथा शिक्षा: ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, वरना पढ़ाई में नुकसान हो सकता है.

ध्यान केंद्रित करना जरूरी है, वरना पढ़ाई में नुकसान हो सकता है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन ज्यादा सोचने से बचें.

रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा लेकिन ज्यादा सोचने से बचें. स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या या पाचन की दिक्कत हो सकती है.

पेट से जुड़ी समस्या या पाचन की दिक्कत हो सकती है. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: सिल्वर

सिल्वर उपाय: चावल और दूध का दान करें.

चावल और दूध का दान करें. आज क्या करें: अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के दूसरे भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास और पहचान बढ़ाने वाला रहेगा. आप जिस भी माहौल में जाएंगे, वहां लोग आपकी मौजूदगी को नोटिस करेंगे. आपके फैसलों और सोच को आज दूसरों से समर्थन मिल सकता है, जिससे आप खुद को और मजबूत महसूस करेंगे. काम में कोई बड़ी जिम्मेदारी या नया अवसर मिल सकता है, जो आपके करियर को एक नया मोड़ दे सकता है. हालांकि आपका गुस्सा और जल्दी प्रतिक्रिया देने की आदत आज चुनौती बन सकती है.

पारिवारिक जीवन: घर में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. लेकिन किसी बात पर बहस या अहंकार टकरा सकता है, इसलिए शांति बनाए रखना जरूरी है.

घर में आपका सम्मान बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे. लेकिन किसी बात पर बहस या अहंकार टकरा सकता है, इसलिए शांति बनाए रखना जरूरी है. व्यापार तथा नौकरी: काम में नई जिम्मेदारी या लीडरशिप का अवसर मिल सकता है. आपकी निर्णय क्षमता की परीक्षा होगी, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं.

काम में नई जिम्मेदारी या लीडरशिप का अवसर मिल सकता है. आपकी निर्णय क्षमता की परीक्षा होगी, इसलिए सोच-समझकर कदम उठाएं. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा.

पढ़ाई या करियर में मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. आपका आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में प्यार रहेगा लेकिन ईगो बीच में आने से बचें. पार्टनर को समय देना जरूरी है.

रिश्तों में प्यार रहेगा लेकिन ईगो बीच में आने से बचें. पार्टनर को समय देना जरूरी है. स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा तनाव या गुस्से से बचें.

ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा तनाव या गुस्से से बचें. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: गोल्डन

गोल्डन उपाय: “ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें.

“ॐ सूर्याय नमः” का जाप करें. आज क्या करें: अपनी लीडरशिप को सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें और गुस्से पर नियंत्रण रखें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के पहले भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत दूसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए बहुत ही डिटेल और प्लानिंग से जुड़ा रहेगा. आपका दिमाग हर चीज को बारीकी से समझने और सही करने की कोशिश करेगा, जिससे आप काम में काफी आगे रहेंगे. लेकिन इसी वजह से आप खुद पर ज्यादा दबाव भी डाल सकते हैं. छोटी-छोटी गलतियों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, इसलिए खुद को थोड़ा रिलैक्स रखना जरूरी है. कामकाज में सुधार के अच्छे मौके मिलेंगे और किसी पुराने काम का रिजल्ट भी आपके पक्ष में आ सकता है.

पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे. परिवार के साथ बातचीत से हल्की राहत मिलेगी.

घर में जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती हैं लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे. परिवार के साथ बातचीत से हल्की राहत मिलेगी. व्यापार तथा नौकरी: काम में सुधार के मौके मिलेंगे और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है.

काम में सुधार के मौके मिलेंगे और आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है.

पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में साफ बातचीत जरूरी है, वरना गलतफहमी हो सकती है.

रिश्तों में साफ बातचीत जरूरी है, वरना गलतफहमी हो सकती है. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान हो सकती है.

मानसिक तनाव और थकान हो सकती है. लकी अंक: 6

6 लकी कलर: नीला

नीला उपाय: “ॐ गण गणपतये नमः” का जाप करें.

“ॐ गण गणपतये नमः” का जाप करें. आज क्या करें: हर चीज को परफेक्ट बनाने के चक्कर में खुद पर दबाव न डालें.

तुला राशि

आज का दिन आपके लिए बैलेंस बनाने की एक असली परीक्षा जैसा हो सकता है. सुबह से ही आपको कई तरह के फैसलों और जिम्मेदारियों के बीच खुद को संतुलित करना पड़ेगा, जिससे थोड़ा मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. कभी लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है और कभी लगेगा कि चीजें हाथ से निकल रही हैं. लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत स्वभाव और सोच-समझकर निर्णय लेने की क्षमता है, जो आपको हर स्थिति में संभाल लेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में सामान्य माहौल रहेगा लेकिन किसी छोटी बात पर चर्चा लंबी हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक राहत मिलेगी और रिश्तों में समझ बढ़ेगी.

घर में सामान्य माहौल रहेगा लेकिन किसी छोटी बात पर चर्चा लंबी हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक राहत मिलेगी और रिश्तों में समझ बढ़ेगी. व्यापार तथा नौकरी: पार्टनरशिप और टीमवर्क से फायदा मिलने की संभावना है. ऑफिस में आपकी राय को सुना जाएगा, इसलिए सोच-समझकर बोलें.

पार्टनरशिप और टीमवर्क से फायदा मिलने की संभावना है. ऑफिस में आपकी राय को सुना जाएगा, इसलिए सोच-समझकर बोलें. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और काम दोनों में धीरे-धीरे सुधार आएगा. आपको एक साथ कई चीजें संभालनी पड़ सकती हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी रहेगा.

पढ़ाई और काम दोनों में धीरे-धीरे सुधार आएगा. आपको एक साथ कई चीजें संभालनी पड़ सकती हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट जरूरी रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मिठास बढ़ेगी लेकिन छोटी गलतफहमियों को समय पर साफ करना जरूरी होगा.

रिश्तों में मिठास बढ़ेगी लेकिन छोटी गलतफहमियों को समय पर साफ करना जरूरी होगा. स्वास्थ्य: हल्की थकान और मानसिक दबाव रह सकता है, आराम जरूरी है.

हल्की थकान और मानसिक दबाव रह सकता है, आराम जरूरी है. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: रोज पिंक

रोज पिंक उपाय: “ॐ दुं दुर्गायै नमः” का जाप करें.

“ॐ दुं दुर्गायै नमः” का जाप करें. आज क्या करें: किसी भी स्थिति में संतुलन बनाए रखें और जल्दबाजी से बचें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के एकादश भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत द्वादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए काफी गहराई और सोच से जुड़ा हुआ रहेगा. आपका दिमाग हर चीज को सिर्फ सतह पर नहीं बल्कि उसके पीछे के कारणों तक समझने की कोशिश करेगा. यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन यही आपको कभी-कभी मानसिक रूप से थका भी सकती है. काम में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में समझ और भरोसा बढ़ेगा, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है. परिवार के साथ ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी.

घर में समझ और भरोसा बढ़ेगा, लेकिन किसी पुरानी बात को लेकर चर्चा हो सकती है. परिवार के साथ ईमानदार बातचीत रिश्तों को मजबूत बनाएगी. व्यापार तथा नौकरी: काम में लाभ के संकेत हैं और कोई नया अवसर सामने आ सकता है. आपकी रणनीति आज आपको फायदा दे सकती है.

काम में लाभ के संकेत हैं और कोई नया अवसर सामने आ सकता है. आपकी रणनीति आज आपको फायदा दे सकती है. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई या करियर में आपका फोकस मजबूत रहेगा. गहराई से पढ़ने और समझने की क्षमता आपको आगे ले जाएगी.

पढ़ाई या करियर में आपका फोकस मजबूत रहेगा. गहराई से पढ़ने और समझने की क्षमता आपको आगे ले जाएगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्ता और मजबूत होगा लेकिन विश्वास बनाए रखना जरूरी रहेगा, शक से बचें.

रिश्ता और मजबूत होगा लेकिन विश्वास बनाए रखना जरूरी रहेगा, शक से बचें. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और सोच का दबाव रह सकता है, आराम जरूरी है.

मानसिक तनाव और सोच का दबाव रह सकता है, आराम जरूरी है. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: लाल

लाल उपाय: “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें.

“ॐ नमः शिवाय” का जाप करें. आज क्या करें: अपनी निजी बातें सीमित लोगों तक ही रखें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के दशम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत एकादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए आजादी, सीखने और नए अनुभवों से भरा रहेगा. आप खुद को बहुत हल्का और पॉजिटिव महसूस करेंगे और कुछ नया करने की इच्छा लगातार बनी रहेगी. आपका दिमाग एक्सप्लोर करने और नई चीजें जानने के लिए तैयार रहेगा. दोस्तों और लोगों के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशहाल माहौल रहेगा और किसी छोटी यात्रा या योजना की संभावना बन सकती है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा.

घर में खुशहाल माहौल रहेगा और किसी छोटी यात्रा या योजना की संभावना बन सकती है. परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा. व्यापार तथा नौकरी: नए अवसर मिल सकते हैं लेकिन हर ऑफर को ध्यान से जांचना जरूरी होगा.

नए अवसर मिल सकते हैं लेकिन हर ऑफर को ध्यान से जांचना जरूरी होगा. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा, खासकर नए विषय सीखने में रुचि बढ़ेगी.

पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा, खासकर नए विषय सीखने में रुचि बढ़ेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में खुशी और समझ बनी रहेगी, पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा.

रिश्तों में खुशी और समझ बनी रहेगी, पार्टनर के साथ समय अच्छा बीतेगा. स्वास्थ्य: ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन लापरवाही से चोट या थकान हो सकती है.

ऊर्जा अच्छी रहेगी लेकिन लापरवाही से चोट या थकान हो सकती है. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: मस्टर्ड येलो

मस्टर्ड येलो उपाय: “ॐ बृहस्पतये नमः” का जाप करें.

“ॐ बृहस्पतये नमः” का जाप करें. आज क्या करें: नई चीजें सीखने और अनुभव लेने पर ध्यान दें.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के नवम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत दशम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए पूरी तरह जिम्मेदारियों और मेहनत से जुड़ा रहेगा. आप खुद को काम के दबाव में व्यस्त महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी निरंतरता और धैर्य है, जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ाएगा. काम में आप किसी भी स्थिति को गंभीरता से लेंगे और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. परिवार का सहयोग आपको मानसिक रूप से मजबूती देगा, जिससे आप दबाव को बेहतर तरीके से संभाल पाएंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको कुछ घरेलू फैसलों में शामिल होना पड़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण थोड़ा समय कम मिल सकता है.

घर में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको कुछ घरेलू फैसलों में शामिल होना पड़ सकता है. परिवार का सहयोग मिलेगा, लेकिन आपकी व्यस्तता के कारण थोड़ा समय कम मिल सकता है. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता बनी रहेगी और मेहनत के अनुसार धीरे-धीरे परिणाम मिलने लगेंगे. ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है.

काम में स्थिरता बनी रहेगी और मेहनत के अनुसार धीरे-धीरे परिणाम मिलने लगेंगे. ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई और करियर में सुधार होगा, लेकिन सफलता धीरे-धीरे मिलेगी. निरंतर प्रयास करना जरूरी रहेगा.

पढ़ाई और करियर में सुधार होगा, लेकिन सफलता धीरे-धीरे मिलेगी. निरंतर प्रयास करना जरूरी रहेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन पार्टनर को समय देना जरूरी होगा, वरना दूरी महसूस हो सकती है.

रिश्तों में स्थिरता रहेगी, लेकिन पार्टनर को समय देना जरूरी होगा, वरना दूरी महसूस हो सकती है. स्वास्थ्य: थकान, शरीर में दर्द या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, आराम जरूरी है.

थकान, शरीर में दर्द या मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, आराम जरूरी है. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: ग्रे

ग्रे उपाय: “ॐ शनैश्चराय नमः” का जाप करें.

“ॐ शनैश्चराय नमः” का जाप करें. आज क्या करें: अपने काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करें और धैर्य बनाए रखें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के अष्टम भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत नवम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए नए विचारों, सोच और क्रिएटिविटी से भरा रहेगा. आपके दिमाग में लगातार नए-नए आइडिया आते रहेंगे, जिससे आप कुछ अलग और हटकर करने की इच्छा महसूस करेंगे. आपकी सोच आज दूसरों को प्रभावित कर सकती है और लोग आपकी राय को महत्व दे सकते हैं. दोस्तों और सामाजिक संपर्कों से आपको नई दिशा और प्रेरणा मिल सकती है.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल हल्का और सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी सोच में व्यस्तता के कारण बातचीत थोड़ी कम हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए मानसिक शांति लाएगा.

घर में माहौल हल्का और सामान्य रहेगा, लेकिन आपकी सोच में व्यस्तता के कारण बातचीत थोड़ी कम हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताना आपके लिए मानसिक शांति लाएगा. व्यापार तथा नौकरी: काम में नए आइडिया फायदेमंद साबित हो सकते हैं. टेक्निकल या क्रिएटिव काम में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

काम में नए आइडिया फायदेमंद साबित हो सकते हैं. टेक्निकल या क्रिएटिव काम में आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. करियर तथा शिक्षा: पढ़ाई में आपकी क्रिएटिव सोच आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन ध्यान भटकने से बचना जरूरी होगा.

पढ़ाई में आपकी क्रिएटिव सोच आपको आगे बढ़ाएगी, लेकिन ध्यान भटकने से बचना जरूरी होगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में समझ बढ़ेगी, लेकिन भावनाओं को साफ तरीके से व्यक्त करना जरूरी होगा.

रिश्तों में समझ बढ़ेगी, लेकिन भावनाओं को साफ तरीके से व्यक्त करना जरूरी होगा. स्वास्थ्य: मानसिक थकान और बेचैनी हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है.

मानसिक थकान और बेचैनी हो सकती है, इसलिए आराम जरूरी है. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: लैवेंडर

लैवेंडर उपाय: “ॐ वायवे नमः” का जाप करें.

“ॐ वायवे नमः” का जाप करें. आज क्या करें: अपने विचारों को सही दिशा में लागू करने की कोशिश करें और फोकस बनाए रखें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके राशि के सातवें भाव में दोपहर तक रहेंगे उपरांत आठवें भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए भावनाओं, कल्पनाओं और गहरी सोच से जुड़ा हुआ रहेगा. आपका मन बहुत संवेदनशील रहेगा और आप हर चीज को दिल से महसूस करेंगे. आपकी कल्पनाशक्ति आज काफी मजबूत रहेगी, जिससे आप कला, संगीत या क्रिएटिव काम में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं. पुरानी यादें या अनुभव आपके मन को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन यही आपको अंदर से मजबूत बनाने का काम भी करेंगे.

पारिवारिक जीवन: घर में प्यार और समझ का माहौल रहेगा. परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा और आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे.

घर में प्यार और समझ का माहौल रहेगा. परिवार का सहयोग आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा और आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी और स्थिरता बनी रहेगी. नए अवसर आने में थोड़ा समय लग सकता है.

काम में धीरे-धीरे प्रगति होगी और स्थिरता बनी रहेगी. नए अवसर आने में थोड़ा समय लग सकता है. करियर तथा शिक्षा: क्रिएटिव फील्ड में सफलता मिलने के योग हैं. आपकी कल्पनाशक्ति आपको दूसरों से अलग बनाएगी.

क्रिएटिव फील्ड में सफलता मिलने के योग हैं. आपकी कल्पनाशक्ति आपको दूसरों से अलग बनाएगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आप अपने पार्टनर के और करीब महसूस करेंगे.

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी और आप अपने पार्टनर के और करीब महसूस करेंगे. स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है, वरना तनाव और बेचैनी हो सकती है.

मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है, वरना तनाव और बेचैनी हो सकती है. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: सी ब्लू

सी ब्लू उपाय: “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें.

“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें. आज क्या करें: शांत मन से फैसले लें और अपनी भावनाओं को संतुलित रखें.

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