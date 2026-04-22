Rashifal: 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार है.पंचांग के अनुसार बैशाख शुक्लपक्ष तिथि सप्तमी रात्रि 01बजकर 48 मिनट तक रहेगा,(24 अप्रैल 2026 )उपरांत अष्टमी तिथि आरम्भ हो जाएगी. आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा आइए जानते है,ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशि

आज चंद्रमा आपके तीसरे भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात चौथा भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए थोड़ा तेज़ रफ्तार वाला रहेगा. सुबह से ही कामों की लिस्ट लंबी लग सकती है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप खुद को ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे. कुछ पुराने काम जो अटके थे, आज पूरे होने के संकेत हैं. परिवार या दोस्तों से बातचीत में थोड़ी संवेदनशीलता रखना जरूरी रहेगा. कुल मिलाकर दिन मेहनत और समझदारी का सही संतुलन मांग रहा है.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी बात को लेकर हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से माहौल संभाल लेंगे.

घर में किसी बात को लेकर हल्की नोकझोंक हो सकती है, लेकिन आप अपनी समझदारी से माहौल संभाल लेंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम के सिलसिले में नए मौके मिल सकते हैं, खासकर नौकरी करने वालों को कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है.

काम के सिलसिले में नए मौके मिल सकते हैं, खासकर नौकरी करने वालों को कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए फोकस जरूरी है, आज पढ़ाई में मन भटक सकता है.

स्टूडेंट्स के लिए फोकस जरूरी है, आज पढ़ाई में मन भटक सकता है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, छोटी बातों को दिल पर न लें.

पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, छोटी बातों को दिल पर न लें. स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, आराम जरूर करें.

सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है, आराम जरूर करें. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: फिरोजी

फिरोजी उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं.

हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं. आज क्या करें: अधूरे कामों को प्राथमिकता देकर पूरा करें.

वृषभ राशि

आज चंद्रमा आपके दूसरे भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात तीसरे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए धीरे-धीरे खुलने वाला रहेगा. सुबह थोड़ी सुस्ती या आलस महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आप अपनी रफ्तार पकड़ लेंगे. आज आप अपने मन की बातों को ज्यादा समझ पाएंगे और कुछ फैसले भी सोच-समझकर लेंगे. कोई पुराना काम जो लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें हल्की-फुल्की प्रगति दिख सकती है. आज का दिन आपको यह भी सिखाएगा कि हर चीज़ को जल्दी में नहीं, बल्कि ठहरकर करना ही बेहतर होता है.

पारिवारिक जीवन: घर का माहौल काफी संतुलित रहेगा. किसी पुराने मुद्दे पर आज बात साफ हो सकती है, जिससे मन हल्का महसूस होगा. बड़े-बुजुर्गों की सलाह आज आपके काम आ सकती है.

घर का माहौल काफी संतुलित रहेगा. किसी पुराने मुद्दे पर आज बात साफ हो सकती है, जिससे मन हल्का महसूस होगा. बड़े-बुजुर्गों की सलाह आज आपके काम आ सकती है. व्यापार तथा नौकरी: बिजनेस करने वालों को आज छोटे-छोटे फायदे मिल सकते हैं जो आगे चलकर बड़ा लाभ देंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सीनियर्स से बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें.

बिजनेस करने वालों को आज छोटे-छोटे फायदे मिल सकते हैं जो आगे चलकर बड़ा लाभ देंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य रहेगा, लेकिन सीनियर्स से बातचीत करते समय शब्दों का ध्यान रखें. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा मेहनत वाला रहेगा. आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा.

छात्रों के लिए आज का दिन थोड़ा मेहनत वाला रहेगा. आपको अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा मिलेगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में आज स्थिरता रहेगी. पार्टनर के साथ शांतिपूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी समझ और बेहतर होगी.

रिश्तों में आज स्थिरता रहेगी. पार्टनर के साथ शांतिपूर्ण समय बिताने का मौका मिलेगा, जिससे आपसी समझ और बेहतर होगी. स्वास्थ्य: हल्की थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए आराम और पानी का सेवन बढ़ाएं.

हल्की थकान या शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, इसलिए आराम और पानी का सेवन बढ़ाएं. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: कॉपर (तांबे जैसा रंग)

कॉपर (तांबे जैसा रंग) उपाय: शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को मीठी चीज़ दान करें.

शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद को मीठी चीज़ दान करें. आज क्या करें: खुद को जल्दबाजी से दूर रखकर हर काम आराम से करें.

मिथुन राशि

आज चंद्रमा आपके पहला भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात दूसरे भाव में संचरण करेंगे. आज आपका दिमाग एक साथ कई चीजों में उलझा रह सकता है. आप एक समय में कई काम करने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ी गड़बड़ी भी हो सकती है. लेकिन आपकी खासियत यही है कि आप हालात को जल्दी संभाल लेते हैं. दिन के दूसरे हिस्से में कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगी. लोगों से बातचीत में आपका आत्मविश्वास साफ नजर आएगा.

पारिवारिक जीवन: घर में बातचीत का माहौल रहेगा. आप अपने विचार खुलकर रखेंगे और परिवार के लोग भी आपकी बात समझेंगे.

घर में बातचीत का माहौल रहेगा. आप अपने विचार खुलकर रखेंगे और परिवार के लोग भी आपकी बात समझेंगे. व्यापार तथा नौकरी: काम में थोड़ी भागदौड़ रहेगी, लेकिन अंत में आपको संतोष मिलेगा. किसी नए काम की शुरुआत के संकेत भी मिल सकते हैं.

काम में थोड़ी भागदौड़ रहेगी, लेकिन अंत में आपको संतोष मिलेगा. किसी नए काम की शुरुआत के संकेत भी मिल सकते हैं. करियर तथा शिक्षा: स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सीखने के लिहाज से अच्छा है. आप कुछ नया समझेंगे जो आगे काम आएगा.

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन सीखने के लिहाज से अच्छा है. आप कुछ नया समझेंगे जो आगे काम आएगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: पार्टनर के साथ हंसी-मजाक रहेगा, जिससे रिश्ते में हल्कापन आएगा.

पार्टनर के साथ हंसी-मजाक रहेगा, जिससे रिश्ते में हल्कापन आएगा. स्वास्थ्य: ज्यादा सोचने से मानसिक थकान हो सकती है, थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है.

ज्यादा सोचने से मानसिक थकान हो सकती है, थोड़ा ब्रेक लेना जरूरी है. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: पीच

पीच उपाय: हरे रंग की कोई वस्तु अपने पास रखें.

हरे रंग की कोई वस्तु अपने पास रखें. आज क्या करें: अपने कामों की प्राथमिकता तय करें और उसी हिसाब से आगे बढ़ें.

कर्क राशि

आज चंद्रमा आपके द्वादश भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात पहला भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए अंदरूनी भावनाओं को समझने और संतुलित करने का रहेगा. सुबह से ही मन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है, छोटी-छोटी बातों का असर आप पर जल्दी पड़ेगा. लेकिन यही समय आपको अपने रिश्तों और खुद की जरूरतों को समझने का मौका भी देगा. दिन के बीच में कोई ऐसा पल आएगा जब आपको लगेगा कि चीजें धीरे-धीरे आपके पक्ष में जा रही हैं. शाम तक आपका मूड हल्का और बेहतर हो जाएगा. आज आपको यह सीखने का मौका मिलेगा कि हर बात पर रिएक्ट करने के बजाय सही समय का इंतजार करना ज्यादा फायदेमंद होता है.

पारिवारिक जीवन: घर में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में ही जाएगी. परिवार के किसी सदस्य की बात आपको भावुक कर सकती है, लेकिन समझदारी दिखाने से रिश्ते मजबूत होंगे.

घर में माहौल सामान्य रहेगा, लेकिन किसी पुराने मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. अगर आप धैर्य से काम लेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में ही जाएगी. परिवार के किसी सदस्य की बात आपको भावुक कर सकती है, लेकिन समझदारी दिखाने से रिश्ते मजबूत होंगे. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन ध्यान थोड़ा भटक सकता है. ऑफिस में किसी टास्क को लेकर आप पर भरोसा किया जाएगा, इसलिए जिम्मेदारी निभाने में ढिलाई न करें. व्यापारियों को छोटे-छोटे लाभ मिल सकते हैं.

कामकाज में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन ध्यान थोड़ा भटक सकता है. ऑफिस में किसी टास्क को लेकर आप पर भरोसा किया जाएगा, इसलिए जिम्मेदारी निभाने में ढिलाई न करें. व्यापारियों को छोटे-छोटे लाभ मिल सकते हैं. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए आज फोकस बनाए रखना चुनौती हो सकता है. अगर आप टाइम टेबल बनाकर चलेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे.

छात्रों के लिए आज फोकस बनाए रखना चुनौती हो सकता है. अगर आप टाइम टेबल बनाकर चलेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेंगे. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है. पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से मन हल्का होगा.

रिश्तों में भावनात्मक गहराई बढ़ेगी, लेकिन ओवरथिंकिंग से बचना जरूरी है. पार्टनर के साथ खुलकर बात करने से मन हल्का होगा. स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी दिक्कत या अपच हो सकती है, हल्का और समय पर भोजन करना फायदेमंद रहेगा.

पेट से जुड़ी दिक्कत या अपच हो सकती है, हल्का और समय पर भोजन करना फायदेमंद रहेगा. लकी अंक: 3

3 लकी कलर: दूधिया सफेद

दूधिया सफेद उपाय: शाम के समय चावल या दूध का दान करें.

शाम के समय चावल या दूध का दान करें. आज क्या करें: अपने मन की बात लिखकर या किसी करीबी से शेयर करके हल्का महसूस करें.

सिंह राशि

आज चंद्रमा आपके एकादश भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात द्वादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपको खुद की पहचान और क्षमता का एहसास कराने वाला रहेगा. आप हर काम को पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ करेंगे, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे. हालांकि, आज आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की लाइन बहुत पतली होती है. दिन के दूसरे हिस्से में कोई ऐसा मौका मिल सकता है, जहां आपको खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा. कुल मिलाकर दिन आपके लिए आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है.

पारिवारिक जीवन: परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा और आप घर के फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. किसी बड़े का आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा.

परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा और आप घर के फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं. किसी बड़े का आशीर्वाद आपको मानसिक मजबूती देगा. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में तरक्की के संकेत हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है, और बिजनेस में नई डील या संपर्क बनने की संभावना है.

कामकाज में तरक्की के संकेत हैं. ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है, और बिजनेस में नई डील या संपर्क बनने की संभावना है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला है. किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

छात्रों के लिए यह समय मेहनत का फल देने वाला है. किसी प्रतियोगिता या परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से आप दोनों के बीच समझ और बेहतर होगी.

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रहेगी. पार्टनर के साथ समय बिताने से आप दोनों के बीच समझ और बेहतर होगी. स्वास्थ्य: ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन ज्यादा काम के चलते थकान हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें.

ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन ज्यादा काम के चलते थकान हो सकती है, इसलिए संतुलन बनाए रखें. लकी अंक: 1

1 लकी कलर: स्लेटी (ग्रे)

स्लेटी (ग्रे) उपाय: सुबह सूरज को जल अर्पित करें और आदित्य मंत्र का जाप करें.

सुबह सूरज को जल अर्पित करें और आदित्य मंत्र का जाप करें. आज क्या करें: अपनी क्षमताओं को सही दिशा में इस्तेमाल करें और दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखें.

कन्या राशि

आज चंद्रमा आपके दशम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात एकादश भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए संतुलन, धैर्य और सूझबूझ का रहेगा. आप हर काम को बहुत बारीकी से करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा लचीला रवैया अपनाने की जरूरत है. दिन के दौरान कुछ ऐसे मौके आएंगे जहां आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ सकता है. अगर आप ज्यादा सोच-विचार में उलझे, तो अवसर हाथ से निकल सकता है. इसलिए आज “परफेक्शन” के बजाय “प्रैक्टिकल” अप्रोच अपनाना बेहतर रहेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में शांति बनी रहेगी और परिवार के सदस्य आपके सहयोगी रहेंगे. किसी बड़े से सलाह लेना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

घर में शांति बनी रहेगी और परिवार के सदस्य आपके सहयोगी रहेंगे. किसी बड़े से सलाह लेना आज आपके लिए फायदेमंद रहेगा. व्यापार तथा नौकरी: काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से उसे संतुलित कर लेंगे. ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

काम की गति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन आप अपनी मेहनत से उसे संतुलित कर लेंगे. ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है. छोटी-छोटी उपलब्धियां भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी.

छात्रों को आज पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है. छोटी-छोटी उपलब्धियां भी आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करनी चाहिए.

रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त करनी चाहिए. स्वास्थ्य: हल्की कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खानपान और नींद का ध्यान रखें.

हल्की कमजोरी या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए खानपान और नींद का ध्यान रखें. लकी अंक: 5

5 लकी कलर: पिस्ता ग्रीन

पिस्ता ग्रीन उपाय: सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर दीपक जलाएं.

सुबह तुलसी के पौधे में जल चढ़ाकर दीपक जलाएं. आज क्या करें: हर काम में परफेक्शन के बजाय प्रैक्टिकल सोच अपनाएं.

तुला राशि

आज चंद्रमा आपके नवम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात दशम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए संतुलन और सही निर्णय लेने की कला को मजबूत करने वाला रहेगा. आप हर स्थिति को दोनों पक्षों से समझने की कोशिश करेंगे और इसी वजह से लोग आपकी सलाह को महत्व देंगे. दिन के दौरान कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा. आज आपका सामाजिक दायरा भी बढ़ सकता है और नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में खुशी और तालमेल बना रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा.

घर में खुशी और तालमेल बना रहेगा. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून देगा. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में नई दिशा मिल सकती है. ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकती है.

कामकाज में नई दिशा मिल सकती है. ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी आपको आगे बढ़ने का मौका दे सकती है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए यह दिन नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. कोई नई जानकारी या अवसर मिल सकता है.

छात्रों के लिए यह दिन नई उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. कोई नई जानकारी या अवसर मिल सकता है. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बितेगा.

रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बितेगा. स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है.

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए ब्रेक लेना जरूरी है. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: पिंक

पिंक उपाय: मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं.

मां लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं. आज क्या करें: नए लोगों से जुड़ें और अपने विचार साझा करें.

वृश्चिक राशि

आज चंद्रमा आपके अष्टम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात नवम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपको संयम और समझदारी से आगे बढ़ने की सलाह देता है. कुछ स्थितियां ऐसी बन सकती हैं जहां आपको लगेगा कि चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन यही समय आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का मौका देगा. दिन के दूसरे हिस्से में परिस्थितियां बेहतर होने लगेंगी और आपको राहत महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में किसी विषय पर गहरी चर्चा हो सकती है. अगर आप शांत रहेंगे, तो स्थिति आसानी से संभल जाएगी.

घर में किसी विषय पर गहरी चर्चा हो सकती है. अगर आप शांत रहेंगे, तो स्थिति आसानी से संभल जाएगी. व्यापार तथा नौकरी: काम में सावधानी जरूरी है. किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है.

काम में सावधानी जरूरी है. किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें, वरना नुकसान हो सकता है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज मेहनत बढ़ानी होगी. धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी.

छात्रों को आज मेहनत बढ़ानी होगी. धीरे-धीरे ही सही, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना जरूरी है.

रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना जरूरी है. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और मेडिटेशन जरूरी है.

मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आराम और मेडिटेशन जरूरी है. लकी अंक: 9

9 लकी कलर: गहरा मैरून

गहरा मैरून उपाय: भगवान शिव को जल और बिल्वपत्र अर्पित करें.

भगवान शिव को जल और बिल्वपत्र अर्पित करें. आज क्या करें: किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहले सोचें.

धनु राशि

आज चंद्रमा आपके सप्तम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात आठवें भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए एक्सप्लोरेशन और ग्रोथ का रहेगा. सुबह से ही मन कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहेगा और आप एक ही जगह टिककर रहने के बजाय कुछ अलग अनुभव लेने की सोच सकते हैं. आज आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलने का मौका मिल सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. दिन के बीच में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात या कोई नई जानकारी आपको एक नई दिशा दे सकती है. शाम तक आप अपने दिन को लेकर संतुष्टि महसूस करेंगे और मन में पॉजिटिविटी बनी रहेगी.

पारिवारिक जीवन: घर में हल्का-फुल्का और खुशहाल माहौल रहेगा. परिवार के साथ बातचीत में खुलापन रहेगा और आप अपनी बात आसानी से रख पाएंगे. किसी करीबी के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा.

घर में हल्का-फुल्का और खुशहाल माहौल रहेगा. परिवार के साथ बातचीत में खुलापन रहेगा और आप अपनी बात आसानी से रख पाएंगे. किसी करीबी के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में तेजी आएगी और आप अपने टास्क समय पर पूरे कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो उनके करियर के लिए फायदेमंद होगी. बिजनेस में नए क्लाइंट या अवसर मिलने के संकेत हैं.

कामकाज में तेजी आएगी और आप अपने टास्क समय पर पूरे कर पाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है, जो उनके करियर के लिए फायदेमंद होगी. बिजनेस में नए क्लाइंट या अवसर मिलने के संकेत हैं. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप नई चीजें जल्दी समझ पाएंगे और पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी. कोई नई स्किल सीखने का भी मन बना सकते हैं.

छात्रों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप नई चीजें जल्दी समझ पाएंगे और पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी. कोई नई स्किल सीखने का भी मन बना सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में ताजगी और उत्साह रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने या कुछ नया करने का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा.

रिश्तों में ताजगी और उत्साह रहेगा. पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने या कुछ नया करने का प्लान बन सकता है, जिससे रिश्ता और मजबूत होगा. स्वास्थ्य: ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन ज्यादा एक्टिव रहने के कारण शरीर में हल्की थकान भी महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करें.

ऊर्जा भरपूर रहेगी, लेकिन ज्यादा एक्टिव रहने के कारण शरीर में हल्की थकान भी महसूस हो सकती है, इसलिए बीच-बीच में आराम करें. लकी अंक: 4

4 लकी कलर: सरसों पीला

सरसों पीला उपाय: गुरुवार के दिन हल्दी या पीली वस्तु का दान करें.

गुरुवार के दिन हल्दी या पीली वस्तु का दान करें. आज क्या करें: नए मौके और अनुभवों को खुले दिल से अपनाएं.

मकर राशि

आज चंद्रमा आपके छठे भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात सातवें भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए धैर्य और डिसिप्लिन का टेस्ट लेने वाला हो सकता है. कुछ काम आपकी योजना के मुताबिक नहीं चलेंगे, जिससे थोड़ी निराशा हो सकती है, लेकिन यही समय आपको अपनी स्थिरता और मानसिक मजबूती दिखाने का मौका देगा. दिन के दौरान आपको कई बार लगेगा कि चीजें धीमी हो गई हैं, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे सब आपके पक्ष में आने लगेगा. शाम तक आपको अपने प्रयासों का छोटा ही सही, लेकिन संतोषजनक परिणाम जरूर मिलेगा.

पारिवारिक जीवन: घर में सहयोग का माहौल रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं. आपको शांत रहकर बात को संभालना होगा. किसी बड़े की सलाह आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

घर में सहयोग का माहौल रहेगा, लेकिन किसी बात को लेकर मतभेद भी हो सकते हैं. आपको शांत रहकर बात को संभालना होगा. किसी बड़े की सलाह आज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और समझदारी से उन्हें पूरा कर लेंगे. बिजनेस में धीरे-धीरे सुधार होगा.

कामकाज में थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है. ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप अपनी मेहनत और समझदारी से उन्हें पूरा कर लेंगे. बिजनेस में धीरे-धीरे सुधार होगा. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत वाला रहेगा. आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा.

छात्रों के लिए आज का दिन मेहनत वाला रहेगा. आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना होगा. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में थोड़ा ठहराव महसूस हो सकता है, लेकिन बातचीत से आप स्थिति को बेहतर बना सकते हैं.

रिश्तों में थोड़ा ठहराव महसूस हो सकता है, लेकिन बातचीत से आप स्थिति को बेहतर बना सकते हैं. स्वास्थ्य: शरीर में जकड़न, कमर दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए थोड़ा आराम और स्ट्रेचिंग जरूरी है.

शरीर में जकड़न, कमर दर्द या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए थोड़ा आराम और स्ट्रेचिंग जरूरी है. लकी अंक: 7

7 लकी कलर: इंडिगो (जामुनी नीला)

इंडिगो (जामुनी नीला) उपाय: शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं.

शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. आज क्या करें: हर काम में धैर्य रखें और जल्दबाजी से बचें.

कुंभ राशि

आज चंद्रमा आपके पंचम भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात छठे भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए क्रिएटिविटी और नए विचारों से भरा रहेगा. आप अपने काम को अलग तरीके से करने की सोचेंगे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी. दिन के दौरान कोई ऐसा आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, जो आपके भविष्य को नई दिशा दे सकता है. लोगों के साथ आपकी बातचीत भी आज प्रभावशाली रहेगी और आप अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे. शाम तक आपको अपने कामों को लेकर संतुष्टि महसूस होगी.

पारिवारिक जीवन: घर में आपकी राय को महत्व मिलेगा और परिवार के लोग आपके फैसलों का समर्थन करेंगे. किसी पुराने मुद्दे पर आज सकारात्मक समाधान निकल सकता है.

घर में आपकी राय को महत्व मिलेगा और परिवार के लोग आपके फैसलों का समर्थन करेंगे. किसी पुराने मुद्दे पर आज सकारात्मक समाधान निकल सकता है. व्यापार तथा नौकरी: कामकाज में बदलाव या नया तरीका अपनाने से आपको फायदा होगा. ऑफिस में आपकी क्रिएटिव सोच की सराहना हो सकती है. बिजनेस में नए आइडिया से लाभ मिल सकता है.

कामकाज में बदलाव या नया तरीका अपनाने से आपको फायदा होगा. ऑफिस में आपकी क्रिएटिव सोच की सराहना हो सकती है. बिजनेस में नए आइडिया से लाभ मिल सकता है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों के लिए यह समय नई दिशा में सोचने और कुछ अलग सीखने का है. आप पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ नया ट्राई कर सकते हैं.

छात्रों के लिए यह समय नई दिशा में सोचने और कुछ अलग सीखने का है. आप पारंपरिक तरीके से हटकर कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में नई ऊर्जा और उत्साह आएगा. पार्टनर के साथ कुछ नया करने या कहीं घूमने का प्लान बन सकता है.

रिश्तों में नई ऊर्जा और उत्साह आएगा. पार्टनर के साथ कुछ नया करने या कहीं घूमने का प्लान बन सकता है. स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए खुद को ज्यादा ओवरलोड न करें.

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान से बचने के लिए खुद को ज्यादा ओवरलोड न करें. लकी अंक: 8

8 लकी कलर: मैजेंटा

मैजेंटा उपाय: किसी जरूरतमंद छात्र को किताबें दान करें.

किसी जरूरतमंद छात्र को किताबें दान करें. आज क्या करें: अपने नए आइडिया को अमल में लाने की शुरुआत करें.

मीन राशि

आज चंद्रमा आपके चौथे भाव में संध्या तक रहेंगे उपरात पंचम भाव में संचरण करेंगे. आज का दिन आपके लिए गहराई से सोचने और खुद को समझने का रहेगा. आप अपने अंदर चल रही भावनाओं और विचारों को लेकर काफी गंभीर रह सकते हैं. सुबह के समय थोड़ा कन्फ्यूजन महसूस हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपको चीजें साफ नजर आने लगेंगी. आज आपको अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है. कोई ऐसा फैसला भी ले सकते हैं जो आपके आने वाले समय को प्रभावित करेगा. शाम तक आपको मानसिक शांति और संतुलन का एहसास होगा.

पारिवारिक जीवन: परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आप अपने मन की बातें खुलकर साझा कर पाएंगे, जिससे रिश्तों में और गहराई आएगी.

परिवार के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. आप अपने मन की बातें खुलकर साझा कर पाएंगे, जिससे रिश्तों में और गहराई आएगी. व्यापार तथा नौकरी: काम में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है. ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

काम में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन आपको अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सुधार लाने की जरूरत है. ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. करियर तथा शिक्षा: छात्रों को आज पूरी तरह फोकस के साथ पढ़ाई करनी होगी. ध्यान भटकने से बचें और अपने लक्ष्य पर नजर रखें.

छात्रों को आज पूरी तरह फोकस के साथ पढ़ाई करनी होगी. ध्यान भटकने से बचें और अपने लक्ष्य पर नजर रखें. प्रेम तथा वैवाहिक जीवन: रिश्तों में भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी. पार्टनर के साथ दिल से जुड़ी बातें करने का मौका मिलेगा.

रिश्तों में भावनात्मक नजदीकी बढ़ेगी. पार्टनर के साथ दिल से जुड़ी बातें करने का मौका मिलेगा. स्वास्थ्य: मानसिक तनाव या ओवरथिंकिंग से परेशानी हो सकती है, इसलिए मेडिटेशन या रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं.

मानसिक तनाव या ओवरथिंकिंग से परेशानी हो सकती है, इसलिए मेडिटेशन या रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं. लकी अंक: 2

2 लकी कलर: ऑलिव ग्रीन

ऑलिव ग्रीन उपाय: मंदिर में सफेद फूल अर्पित करें और कुछ समय शांति से बैठें.

मंदिर में सफेद फूल अर्पित करें और कुछ समय शांति से बैठें. आज क्या करें: अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट योजना बनाएं और उस पर काम शुरू करें.

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