हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मरामलला प्रतिष्ठा दिवस 2026: अयोध्या में गूंजेगी श्रीरामलला की तीसरी वर्षगांठ, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व!

रामलला प्रतिष्ठा दिवस 2026: अयोध्या में गूंजेगी श्रीरामलला की तीसरी वर्षगांठ, जानें शुभ मुहूर्त और महत्व!

Ramlala Pratishtha Divas 2026: 22 जनवरी 2026, गुरुवार के दिन रामलला प्रतिष्ठा दिवस की तीसरी वर्षगांठ हैं. इस मौके पर भारत समेत दुनियाभर से श्रद्धालु भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 20 Jan 2026 06:17 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Ramlala Pratishtha Divas 2026: रामलला प्रतिष्ठा दिवस गुरुवार, 22 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. यह खास दिन अयोध्या के भव्य राम मंदिर में श्रीरामलला प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ है. इस मौके पर भारत समेत दुनियाभर से लाखों की संख्या में भक्त इस खास दिन को मनाने के लिए इक्ट्ठा होंगे. 

हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्रीराम की पूजा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में की जाती है, जो धर्म और कर्तव्य के आदर्श माने जाते हैं. ज्यादातर भक्त उन्हें शारंग धनुष बाण धारण किए एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देखते हैं, वहीं कई लोग उनकी बाल रूप रामलला के रूप में श्रद्धापूर्वक पूजा-पाठ करते हैं. 

भगवान राम के इस प्यारे बाल रूप को पवित्र हिंदू पंरपराओं में बेहद ही श्रद्धा के साथ पूजा जाता है. मान्यताओं के मुताबिक, भगवान राम का बाल रूप शिव जी और ऋषि काकभुशुंडी से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा हुआ माना जाता है. अयोध्या में रामलला को सदियों से सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा जाता रहा है. 

राम मंदिर का इतिहास

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन रामलला मंदिर को 16वीं शताब्दी में आक्रमणकारी बाबर द्वारा नष्ट कर दिया था, जिसकी वजह से 500 सालों तक चलने वाला विवाद खड़ा हो गया.

दशकों का संघर्ष और कानूनी लड़ाई के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का पुनर्निमाण किया गया. यह आधुनिक भारतीय इतिहास के बेहद ऐतिहासिक और भावनात्मक पलों में से एक था. 

रामलला प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त

दिनांक- गुरुवार, 22 जनवरी 2026
तिथि- पौष शुक्ल द्वादशी, विक्रम संवत 2082
शुभ मुहूर्त- दोपहर 12.29 मिनट से लेकर दोपहर 12.30 मिनट तक

रामलला प्रतिष्ठा दिवस इतना क्यों मायने रखता है?

रामलला प्रतिष्ठा दिवस को दिवाली की तरह एक भव्य आध्यात्मिक पर्व की तरह मनाया जाता है. भक्त प्रदर्शन करते हैं, मंदिरों में प्रार्थना करने के साथ भजन, रामकथा का पाठ, सामुदायिक समारोह का आयोजन, घरों और मंदिरों में गहरी रोशनी के साथ दान और अन्न दान करते हैं. 

रामलला प्रतिष्ठा दिवस माघ मास के शुभ अवसर पर पड़ता है, जिसे सनातन धर्म में पुण्य और तप का महीना माना जाता है. इस दौरान सूर्यदेव उत्तरायण रहते हैं, जो शुभता और सकारात्मकता के प्रतीक माने जाते हैं.

सूर्य की यह स्थिति आत्मविश्वास, तेज और धर्म को मजबूत करती है. इसी वजह से रामलला प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर सूर्य की शुभ स्थिति को एक खास आध्यात्मिक योग के रूप में देखा जाता है, जो धर्म और सद्भाव का संचार करता है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 20 Jan 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Rama Ayodhya RAM MANDIR

Frequently Asked Questions

राम मंदिर का इतिहास क्या है?

अयोध्या में रामलला मंदिर को 16वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था, जिसके बाद दशकों के संघर्ष के बाद भव्य राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आपने खुद क्या किया है? आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट बोले, 'आने वाले समय में...'
Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट ने दिया ऐसा जवाब
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ‘अंकल’ विवाद! शाहरुख़ ख़ान–हांडे एर्सेल वायरल फोटो पर AI का शक,क्या है सच ?
Avimukteshwaranand का 'सत्याग्रह' जारी...प्रशासन पर फूटा शंकराचार्य का गुस्सा ! | UP News | yogi
Yuvraj Mehta News: ABP रिपोर्टर ने ऐसा क्या पूछा की SDM ने साध ली चुप्पी? | Noida Engineer Case
Top News: अभी की बड़ी खबरें | BJP New President | Nitin Nabin | PM Modi | Rahul Gandhi | Akhilesh
BJP New President: अध्यक्ष बनने के बाद PM Modi ने Nitin Nabin को दिया अपने काम का जायजा |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपने खुद क्या किया है? आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
आवारा कुत्तों के मामले में मेनका गांधी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा- आपकी भाषा, बॉडी लैंग्वेज कैसी....
राजस्थान
Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट बोले, 'आने वाले समय में...'
Exclusive: राजस्थान का CM आपको क्यों नहीं बनाया गया? सचिन पायलट ने दिया ऐसा जवाब
विश्व
MBZ ने पीएम मोदी से अकेले में क्या बात की? UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
UAE प्रेजीडेंट के भारत दौरे से तिलमिलाए PAK एक्सपर्ट, बोले- गारंटी है, दोनों मुल्क पाकिस्तान को...
क्रिकेट
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
BCCI सिर्फ इन 2 क्रिकेटरों को देता है रोहित-कोहली के बराबर सैलरी, मिलते हैं इतने करोड़
बॉलीवुड
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
आउटसाइडर होने की वजह से बॉलीवुड में रकुल प्रीत ने झेली परेशानी? एक्ट्रेस बोलीं- कास्टिंग डायरेक्टर्स फोन नहीं उठाते थे
विश्व
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की कब्जा करने की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान
ग्रीनलैंड को लेकर US- रूस के बीच हो गई डील? ट्रंप की जिद के बीच लावरोव का चौंकाने वाला बयान
शिक्षा
ABP Youth Conclave 2047: पढ़ाई को आसान बनाने का सपना, देबंजन मंडल का फ्री एजुकेशन मिशन; जानें क्या है EVE
पढ़ाई को आसान बनाने का सपना, देबंजन मंडल का फ्री एजुकेशन मिशन; जानें क्या है EVE
ट्रेंडिंग
यूपी की नामी यूनिवर्सिटी में छिड़ा कुर्सी युद्ध, दो गुटों में जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां- वीडियो वायरल
यूपी की नामी यूनिवर्सिटी में छिड़ा कुर्सी युद्ध, दो गुटों में जमकर चले लात घूंसे और कुर्सियां- वीडियो वायरल
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget