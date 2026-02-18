हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

Ramadan Mubarak 2026 Wishes: भारत के कई शहरों में 18 फरवरी को रमजान का चांद देखा गया. 19 फरवरी से मुबारक महीने की शुरुआत होगी. आप भी ये खूबसूरत संदेश भेज अपनों को रमजान की मुबारकबाद जरूर दें.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Feb 2026 09:14 PM (IST)
Preferred Sources

Ramadan Mubarak 2026 Wishes: भारत के लोगों को बेसब्री से नए चांद का इंतजार था. आखिरकार शाम होते-होते इंतजार खत्म हुआ और लोगों ने रमजान का चांद नजर आया. भारत के कई शहरों में आज 18 फरवरी को रमजान का चांद देखा गया और 19 फरवरी से रमजान और रोजे की शुरुआत की घोषणा गई. लोग रोजे की तैयारियों में जुट गए हैं और रात से ही तरावीह की नमाज भी शुरू हो जाएगी.

रमजान इस्लाम का नौवां और बेहद खास महीना होता है. इस महीने का मुसलमान सालभर इंतजार करते हैं. अब जब माह-ए-रमजान की शुरुआत हो चुकी है तो मुबारकबाद में भी कमी नहीं रहनी चाहिए. चांद दिखने के बाद से ही लोग एक दूसरे को फेसबुक और वॉट्सअप पर मैसेज, फोटो भेजकर रमजान की मुबारक बाद देना शुरू कर देते हैं. आप भी अपनों को रमजान की मुबारकबाद देना चाहिए तो यहां देखिए बेहतरीन संदेश, जिसे भेकर आप भी हैप्पी रमजान कह सकते हैं. आप चाहें तो इन संदेशों को अपने वॉट्सअप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं.

"ऐ माह-ए-रमजान आहिस्ता चल,
अभी बहुत कर्ज चुकाना है, कुछ गुनाह बख्शवाने हैं, कुछ रूठे हुए मनाने हैं।"
पहला रोजा मुबारक!


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

"आसमान पर चांद नजर आया है,
रहमतों का साया साथ लाया है,
दुआ है इस रमजान आपकी हर मुराद पूरी हो,
अल्लाह ने ये पैगाम भिजवाया है।"


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

हर इफ्तार में खुशियों का पैगाम मिले,
हर दुआ में आपको आराम मिले।
Ramadan Chand Mubarak 2026


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को रमजान की मुबारकबाद. 
अल्लाह हमें अपने गुनाहों की तौबा करने और हमारी दुआएं कबूल करने की तौफीक दे. 
माह-ए- रमजान 2026 की मुबारकबाद!


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है
सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है
मुबारक हो आपको रमाजान का महीना
ये पैगाम हमनें सिर्फ आपको भेजा है
Happy Ramadan 2026


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

आज के दिन क्या घटा छाई है
चारों ओर खुशियों की फिज़ा छाई है
हर कोई कर रहा है सजदा खुदा को
तुम भी कर लो रमजान का महीना है
Happy Ramadan 2026


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

अर्ज किया है
इख्तियार-ए-तरन्नुम सी तबस्सुम की रौशन जला देना
मैं सोने लगा हूं, याद से इफ्तारी के वक्त जगा देना.
रमजान की मुबारकबाद


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

खुशियां नसीब हो, जन्नत नसीब हो
तू चाहे जिसे, वो तेरे करीब हो
इस तरह हो हर करम अल्लाह का
मक्का और मदीना की तुझे जियारत नसीब हो
रमजान 2026 मुबारक


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

रमजान लेकर आया है
दुआओं की झोली में, सच के अल्फाज
दिल से अल्लाह को याद करो
और पढ़ते रहो नमाज.
Happy Ramadan 2026


Happy Ramadan 2026 Wishes: भारत में दिखा चांद, गुरुवार को पहला रोजा, अपनों को कहें रमजान मुबारक

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 18 Feb 2026 09:14 PM (IST)
Happy Ramadan Ramadan Mubarak Ramadan 2026 Ramadan 2026 Wishes
