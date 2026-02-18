Ramadan Mubarak 2026 Wishes: भारत के लोगों को बेसब्री से नए चांद का इंतजार था. आखिरकार शाम होते-होते इंतजार खत्म हुआ और लोगों ने रमजान का चांद नजर आया. भारत के कई शहरों में आज 18 फरवरी को रमजान का चांद देखा गया और 19 फरवरी से रमजान और रोजे की शुरुआत की घोषणा गई. लोग रोजे की तैयारियों में जुट गए हैं और रात से ही तरावीह की नमाज भी शुरू हो जाएगी.

रमजान इस्लाम का नौवां और बेहद खास महीना होता है. इस महीने का मुसलमान सालभर इंतजार करते हैं. अब जब माह-ए-रमजान की शुरुआत हो चुकी है तो मुबारकबाद में भी कमी नहीं रहनी चाहिए. चांद दिखने के बाद से ही लोग एक दूसरे को फेसबुक और वॉट्सअप पर मैसेज, फोटो भेजकर रमजान की मुबारक बाद देना शुरू कर देते हैं. आप भी अपनों को रमजान की मुबारकबाद देना चाहिए तो यहां देखिए बेहतरीन संदेश, जिसे भेकर आप भी हैप्पी रमजान कह सकते हैं. आप चाहें तो इन संदेशों को अपने वॉट्सअप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं.

"ऐ माह-ए-रमजान आहिस्ता चल,

अभी बहुत कर्ज चुकाना है, कुछ गुनाह बख्शवाने हैं, कुछ रूठे हुए मनाने हैं।"

पहला रोजा मुबारक!





"आसमान पर चांद नजर आया है,

रहमतों का साया साथ लाया है,

दुआ है इस रमजान आपकी हर मुराद पूरी हो,

अल्लाह ने ये पैगाम भिजवाया है।"





हर इफ्तार में खुशियों का पैगाम मिले,

हर दुआ में आपको आराम मिले।

Ramadan Chand Mubarak 2026





मेरे सभी मुस्लिम भाइयों और बहनों को रमजान की मुबारकबाद.

अल्लाह हमें अपने गुनाहों की तौबा करने और हमारी दुआएं कबूल करने की तौफीक दे.

माह-ए- रमजान 2026 की मुबारकबाद!





गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आपको रमाजान का महीना

ये पैगाम हमनें सिर्फ आपको भेजा है

Happy Ramadan 2026





आज के दिन क्या घटा छाई है

चारों ओर खुशियों की फिज़ा छाई है

हर कोई कर रहा है सजदा खुदा को

तुम भी कर लो रमजान का महीना है

Happy Ramadan 2026





अर्ज किया है

इख्तियार-ए-तरन्नुम सी तबस्सुम की रौशन जला देना

मैं सोने लगा हूं, याद से इफ्तारी के वक्त जगा देना.

रमजान की मुबारकबाद





खुशियां नसीब हो, जन्नत नसीब हो

तू चाहे जिसे, वो तेरे करीब हो

इस तरह हो हर करम अल्लाह का

मक्का और मदीना की तुझे जियारत नसीब हो

रमजान 2026 मुबारक





रमजान लेकर आया है

दुआओं की झोली में, सच के अल्फाज

दिल से अल्लाह को याद करो

और पढ़ते रहो नमाज.

Happy Ramadan 2026





