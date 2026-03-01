हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRanadan 2026: रमजान का पहला अशरा अल्लाह की इबादत में बीता, आज से मगफिरत का अशरा शुरू

Ranadan 2026: रमजान का पहला अशरा अल्लाह की इबादत में बीता, आज से मगफिरत का अशरा शुरू

Ramadan 2026: आज रविवार को रोजेदार रमजान महीने के 11वां रोजा रखेंगे. इसी के साथ मगफिरत का दूसरा अशरा ‘बरकत’ शुरू हो जाएगा. इस अशरे में रोजेदार अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं.

By : नीरज श्रीवास्‍तव | Updated at : 01 Mar 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources
Ramadan 2026: शनिवार की शाम रहमत का अशरा खत्म हो गया. माह-ए-रमजान का दसवां रोजा व पहला अशरा रहमत का अल्लाह की इबादत में बीता. रोजेदारों ने रोजा, नमाज, तिलावत, तस्बीह, सदका व जकात के जरिए अल्लाह को राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. तहज्जुद, इशराक, चाश्त, सलातुल अव्वाबीन, सलातुल तस्बीह की नमाज कसरत से पढ़ी गई. दस दिन तक अल्लाह की खास रहमत मुसलमानों पर बराबर बरसी. नेकियों व रोजी में वृद्धि हुई.
 
वहीं शनिवार की शाम से रमजान का दूसरा अशरा मगफिरत का शुरू हो गया. रोजेदारों की पूरी कोशिश रहेगी कि वह खूब इबादत कर अल्लाह से मगफिरत तलब करें. बाजार में खरीदारी रफ्तार पकड़ रही है.
 
हुसैनी मस्जिद शाहपुर पादरी बाजार के इमाम मौलाना शादाब अहमद रजवी ने बताया कि तीस दिनों तक चलने वाले इस मुकद्दस रमजान को तीन हिस्सों में बांटा गया है. रमजान का पहला अशरा रहमत, दूसरा मगफिरत, तीसरा जहन्नम से आजादी का है. मालूम हुआ कि यह महीना रहमत, मगफिरत और जहन्नम से आजादी का महीना है. लिहाजा इस रहमत, मगफिरत और जहन्नम से आजादी के ईनाम की खुशी में हमें ईद मनाने का मौका मिलेगा.
 
दस रमजान को हजरत खदीजा की याद में हुई फातिहा ख्वानी 
 
शनिवार को मकतब इस्लामियात तुर्कमानपुर में पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी उम्मुल मोमिनीन (मोमिनों की मां) हजरत सैयदा खदीजा तुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा की याद में फातिहा ख्वानी हुई. उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई. उनका यौमे विसाल (निधन) दस रमजान को हुआ था.
 
कारी मुहम्मद अनस नक्शबंदी ने कहा कि हजरत खदीजा बहुत बुलंद किरदार, आबिदा और जाहिदा महिला थीं. हजरत खदीजा ने गरीब मिस्कीनों की मिसाली इमदाद (मदद) की. अपने व्यापार से हुई कमाई को हजरत खदीजा गरीब, अनाथ, विधवा और बीमारों में बांटा करतीं थीं. हजरत खदीजा ने अनगिनत गरीब लड़कियों की शादी का खर्च भी उठाया और इस तरह एक बेहद नेक और सबकी मदद करने वाली महिला के रूप में दीन-ए-इस्लाम ही नहीं पूरे विश्व के इतिहास में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा. पैगंबर-ए-इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलाने नबुव्वत किया तो महिलाओं में सबसे पहले ईमान लाने वाली महिला हजरत खदीजा थीं. खातूने जन्नत हजरत फातिमा जहरा उन्हीं की बेटी हैं.
 
शिफा खातून ने कहा कि हजरत खदीजा का मक्का शरीफ में कपड़े का बहुत बड़ा व्यापार था. उनका कारोबार कई दूसरे मुल्कों तक होता था. हजरत खदीजा की बताई तालीमात पर अमल करके दुनिया की तमाम महिलाएं दीन व दुनिया दोनों संवार सकती है. हजरत खदीजा बेवा (विधवा) थीं. उन्होंने पैगंबरे इस्लाम हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अख्लाक, किरदार, मेहनत, लगन और ईमानदारी से प्रभावित होकर निकाह का पैगाम भेजा, जिसे उन्होंने कुबूल कर लिया. उस वक्त पैगंबर-ए-इस्लाम की उम्र 25 साल जबकि हजरत खदीजा की उम्र चालीस साल थी. इस तरह हजरत खदीजा पैगंबर-ए-इस्लाम की पहली बीवी बनीं. अंत में दुरूद ओ सलाम पढ़कर मुल्क में अमन ओ अमान की दुआ मांगी गई.

Ranadan 2026: रमजान का पहला अशरा अल्लाह की इबादत में बीता, आज से मगफिरत का अशरा शुरू
 
इफ्तार की दुआ रोजा खोलने के बाद पढ़नी चाहिए : उलमा किराम 
 
रमजान हेल्पलाइन नंबर 8604887862, 9598348521, 9956971232, 7860799059  पर शनिवार को सवाल ओ जवाब का सिलसिला जारी रहा.

सवाल: इफ्तार की दुआ कब पढ़नी चाहिए? 
जवाब: इफ्तार की दुआ रोजा खोलने के बाद पढ़नी चाहिए. पहले बिस्मिल्लाह करके रोजा खोल लें इसके बाद इफ्तार की दुआ पढ़ें.
 
सवाल: क्या जकात के पैसों से इफ्तार करा सकते हैं? 
जवाब: नहीं जकात के पैसों से इफ्तार नहीं करा सकते हैं. हां उन पैसों से राशन वगैरा खरीद कर किसी गरीब को मालिक बना दें तो जकात अदा हो जाएगी.
 
ये भी पढ़ें: UAE से Indonesia तक, जानें मुस्लिम देशों में रमजान मनाने के अनोखे तरीके! देखें फोटो

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

Published at : 01 Mar 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Roza Ramadan Ashra Ramadan 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Ranadan 2026: रमजान का पहला अशरा अल्लाह की इबादत में बीता, आज से मगफिरत का अशरा शुरू
Ranadan 2026: रमजान का पहला अशरा अल्लाह की इबादत में बीता, आज से मगफिरत का अशरा शुरू
धर्म
Pradosh Vrat in March 2026 Dates: मार्च में 3 प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, नोट करें डेट
मार्च में 2 नहीं 3 प्रदोष व्रत का दुर्लभ संयोग, नोट करें डेट
धर्म
रंगों के त्योहार पर ब्लड मून की दस्तक, इस बार चंद्र ग्रहण के साए में कैसे मनाए होली का पर्व?
रंगों के त्योहार पर ब्लड मून की दस्तक, इस बार चंद्र ग्रहण के साए में कैसे मनाए होली का पर्व?
धर्म
Holika Dahan Muhurat 2026: होलिका दहन किस समय करें? जानिए मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक महत्व
Holika Dahan Muhurat 2026: होलिका दहन किस समय करें? जानिए मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक महत्व
Advertisement

वीडियोज

US-Israel Iran War:खामेनेई की मौत के बाद Donlad Trump की पहली प्रतिक्रिया | Khamenei | Netanyahu
US-Israel Iran War: 'शुक्रिया ट्रंप', Khamenei की मौत पर Reza Pahlavi का बयान | Netanyahu | Trump
US-Israel Iran War: इजरायल ने ईरान के 30 ठिकानों पर फिर किया हमला | Netanyahu | ALi Khamenei | Trump
US-Israel Iran War: Netanyahu ने ईरान की नौसेना को खत्म करने का किया एलान | ALi Khamenei
US-Israel Iran War: ALi Khamenei पर हमले का आ गया पहला वीडियो | Donald Trump | Khamenei
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Ayatollah Ali Khamenei Death: कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
कई बड़े नेताओं के साथ चल रही थी मीटिंग और तभी हुआ अटैक, पढ़ें खामेनेई की मौत की इनसाइड स्टोरी
महाराष्ट्र
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में धमाका, 15 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल
क्रिकेट
IND vs WI T20 World Cup Head-To-Head: भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
भारत बनाम वेस्टइंडीज का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड, T20 वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा रहा भारी?
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 1: द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
द केरला स्टोरी 2 का पहले दिन धमाल, ओपनिंग डे पर ही रिकवर कर लिया बजट का 11 परसेंट
विश्व
US-Israel Strike Iran: इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
इजरायल-अमेरिका के हमले में खामेनेई की मौत, 40 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा, ईरानी मीडिया ने किया कंफर्म
विश्व
Dubai Missile Attack: अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
अमेरिका-इजरायल के हमलों के बीच ईरान के UAE पर ताबड़तोड़ हमले, दुबई समेत कई जगहों पर धमाके
हेल्थ
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
30 की उम्र में क्यों बढ़ रहा है ब्रेन फॉग? डॉक्टर ने बताए इसके कारण और बचाव के तरीके
यूटिलिटी
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
हाईवे पर अब आसानी से शुरू करें बिजनेस, पेट्रोल पंप से फूड कोर्ट तक सब प्रोसेस होगा ऑनलाइन
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget