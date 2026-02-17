Ramadan 2026 Moon Sighting Live: सऊदी अरब की नजरें चांद पर, इंडोनेशिया ने तय की तारीख, जानें भारत में रमजान कब
Ramadan 2026 Moon Sighting Live: इस्लाम के पाक महीने रमजान की शुरुआत होने वाली है. सभी की निगाहें आसमान में चांद का दीदार करने के लिए बेकरार है. सऊदी अरब में लोग आज नया चांद देखने की कोशिश करेंगे.
Ramadan 2026 Moon Sighting Live Upates: रमजान इस्लामिक कैलेंडर के सबसे पाक महीनों में एक है. मुसलमानों के लिए यह नौंवा महीना बेहद खास महत्व रखता है. माह-ए-रमजान की शुरुआत नया चांद देखने के बाद से होती है. बहुत अधिक संभावना है कि, आज 17 फरवरी 2026 को सऊदी अरब में रमजान का चांद देखा जाएगा.
रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘सुप्रीम कोर्ट निवेदन करता है कि जो कोई भी चांद नंगी आंखों से या फिर दूरबीन से देखे, वह सबसे पहले पास की अदालत को इसकी जानकारी दे और अपनी गवाही दर्ज कराए या पास की अदालत में पहुंचने में मदद के लिए सबसे पहले करीबी केंद्र से संपर्क करें.’
बता दें कि, परंपरा के अनुसार, इस्मालिक कैलेंडर के आठवें महीने की अंतिम तारीख को लोग सूरज ढलने के बाद नया चांद देखने की कोशिश करते है. चांद नजर आते हैं नौंवे और पाक महीने रमजान की शुरुआत हो जाती है और लोग एक दूसरे को रमजान मुबारक या चांद मुबारक कहकर इसकी बधाई देते हैं.
सऊदी अरब में आज 17 फरवरी 2026 की शाम चांद देखने की अपील की गई है. लोग शाम होते ही आसमान में नया चांद देखने की कोशिश करेंगे. चांद नजर आते ही सऊदी अरब समेत कई खाड़ी देशों में रमजान की शुरुआत हो जाएगी और अगली सुबह से सहरी कर लोग रोजा की शुरुआत करेंगे. इस्लाम में रमजान के महीने में रोजा रखना सभी पर अनिवार्य (फर्ज) किया गया है.
भारत में कब रखा जाएगा पहला रोगा
आज 17 फरवरी 2026 को अगर सऊदी अरब में चांद नजर आ जाता है तो भारत में एक दिन बाद यानी 18 फरवरी को चांद देखने की कोशिश की जाएगी और 19 फरवरी को पहला रोजा रखा जाएगा. भारत में सऊदी अरब के एक दिन बाद रमजान की शुरुआत होती है.
Indonesia Confirms Ramadan Date: इंडोनेशिया में रमजान की तारीख तय
इंडोनेशिया ने जकार्ता में धार्मिक मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित चांद देखने की पुष्टि सत्र के बाद 19 फरवरी 2026 को इस्लामी पवित्र महीने रमजान की आधिकारिक शुरुआत की पुष्टि की है.
Ramadan 2026 Moon: रमजान का चांद दिखने का ऐलान कर सकता है सऊदी अरब
उम्मीद है कि, आज 17 फरवरी 2026 को सऊदी अरब में चांद देखा जाए और रमजान का ऐलान हो. उम्म अल-कुरा कैलेंडर के अनुसार, इस साल 2026 में रमजान का पहला दिन बुधवार 18 फरवरी होगा.
