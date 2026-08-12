मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAmarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू, रक्षाबंधन पर गुफा पहुंचेगी 'छड़ी मुबारक'

Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू, रक्षाबंधन पर गुफा पहुंचेगी 'छड़ी मुबारक'

Amarnath Yatra 2026: इस साल अमरनाथ यात्रा का आखिरी चरण शुरू हो गया है. 22 अगस्त को छड़ी मुबारक अंतिम दर्शन के लिए पहलगाम के लिए रवाना होगी, रक्षाबंधन पर गुफा पहुंचेगी.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: Jagariti Soni |  Updated at : 12 Aug 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

Amarnath Yatra 2026: श्रीनगर के मशहूर श्री शंकराचार्य मंदिर में पवित्र छड़ी मुबारक से जुड़ी पूजा और दूसरी धार्मिक रस्में पूरी होने के साथ ही सालाना अमरनाथ यात्रा-2026 का आखिरी चरण शुरू हो गया है.13 अगस्त को देवी को नमन करने के लिए छड़ी मुबारक को श्रीनगर के हरि पर्वत पर स्थित ‘शारिका-भवानी’ मंदिर ले जाया जाएगा.

इसके बाद, अगले एक हफ़्ते तक छड़ी मुबारक को श्रीनगर के अलग-अलग मंदिरों में ले जाया जाएगा. फिर 22 अगस्त को यह आखिरी दर्शन के लिए पहलगाम के लिए रवाना होगी और 29 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा पहुँचेगी, जिसके साथ ही यात्रा का समापन होगा.

हरियाली अमावस्या पर वैदिक मंत्रों के बीच हुई रस्में

आज मंत्रों के जाप के बीच पूरी श्रद्धा और पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों के साथ पवित्र रस्में निभाई गईं, जो भक्तों के लिए एक अहम आध्यात्मिक मौका था. पुरानी परंपराओं के अनुसार, ‘हरियाली-अमावस्या’ (श्रावण अमावस्या) के मौके पर पूजा-अर्चना के लिए महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में स्वामी अमरनाथ जी की छड़ी मुबारक को आज गोपाद्रि पहाड़ियों पर स्थित ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया.

शंख की ध्वनि से पूरा माहौल गूंज उठा. वैदिक मंत्रों के जाप के साथ पूजा की गई और पवित्र छड़ी के साथ आए साधुओं ने भी लगभग नब्बे मिनट तक चली प्रार्थना में हिस्सा लिया. इस दौरान जम्मू-कश्मीर और पूरे देश की शांति और समृद्धि के लिए सामूहिक प्रार्थना भी की गई.

आदि गुरु शंकराचार्य से नाता

पहाड़ी की चोटी पर एक सुंदर इमारत बनी हुई है. इस पहाड़ी को पहले जेठा लरक कहा जाता था और बाद में इसका नाम गोपाद्रि पहाड़ी रखा गया. महंत जी ने बताया कि इतिहासकारों का मानना है कि चोटी पर स्थित यह मंदिर मूल रूप से राजा संदिमान (2629-2564 ईसा पूर्व) ने बनवाया था. महंत जी ने आगे कहा कि इस मंदिर को पहले ज्येष्ठेश्वर या ज्योतिश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता था. लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी के इस मंदिर में आने के बाद, अब इसे श्री शंकराचार्य मंदिर के नाम से जाना जाता है.

4.81 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे बाबा बर्फानी के दरबार

तीर्थयात्रियों के लिए बालटाल से अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त को रोक दी गई थी, वहीं खराब मौसम और रास्ते को हुए नुकसान के कारण पहलगाम की तरफ से यात्रा 25 जुलाई से ही बंद है. 3 जुलाई से शुरू हुई 57 दिनों की यात्रा में अब तक 4 लाख 81 हज़ार से ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं.

Surya Grahan 2026: पूर्ण सूर्य ग्रहण में जन्म लेने वाले बच्चे पर क्या पड़ता है प्रभाव ?

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 12 Aug 2026 04:38 PM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra 2026 Chhadi Mubarak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू, रक्षाबंधन पर गुफा पहुंचेगी 'छड़ी मुबारक'
अमरनाथ यात्रा का आखिरी पड़ाव शुरू, रक्षाबंधन पर गुफा पहुंचेगी 'छड़ी मुबारक'
धर्म
Surya Grahan 2026 Time LIVE: आज 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा सूर्य ग्रहण, भारत में दिखाई देगा या नहीं, अपडेट्स देखें
Surya Grahan 2026 Time LIVE: आज 4 घंटे 24 मिनट तक रहेगा सूर्य ग्रहण, भारत में दिखाई देगा या नहीं, अपडेट्स देखें
धर्म
Hariyali Teej 2026: विदेश में कैसे मनाएं तीज? NRI महिलाएं ग्रहण और पूजा के नियमों में न हों भ्रमित
Hariyali Teej 2026: विदेश में कैसे मनाएं तीज? NRI महिलाएं ग्रहण और पूजा के नियमों में न हों भ्रमित
धर्म
12 अगस्त को एक साथ अमावस्या और सूर्य ग्रहण, पूजा करें या लगेगा सूतक? जानें सही नियम
12 अगस्त की अमावस्या मत चूक जाना, एक लोटा जल और ये 4 काम बदल सकते हैं जीवन की दिशा
Advertisement

वीडियोज

Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Gold Silver Price: 1 ही दिन में 10,000 महंगी हुई चांदी! सोना 1.55 लाख के पार, मार्केट में आया भूचाल!
Sansani: एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की खतरनाक मिस्ट्री !
The Traitors 2 का नया Sneak Peek Out, Rhea Chakraborty से Mallika Sherawat तक दिखा बड़ा Drama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
पंजाब
जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर कांग्रेस में दो फाड़? राहुल गांधी के करीबी ने पूछा- और भी कोई काम है?
जगतार सिंह हवारा की पैरोल पर कांग्रेस में दो फाड़? राहुल के करीबी ने पूछा- और भी कोई काम है?
क्रिकेट
अजिंक्य रहाणे के डेब्यू को लेकर आई बड़ी खबर, नई पारी की होगी शुरुआत
अजिंक्य रहाणे के डेब्यू को लेकर आई बड़ी खबर, नई पारी की होगी शुरुआत
बॉलीवुड
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च
इंडिया
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट...आसमान में भारतीय एविएशन की लापरवाही!
कभी इंजन फेल, कभी AC खराब तो कभी नशे में पायलट...आसमान में भारतीय एविएशन की लापरवाही!
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एग्रीकल्चर
कृषि छात्रों के सीधे खाते में आएगा पैसा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
कृषि छात्रों के सीधे खाते में आएगा पैसा, सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान
हेल्थ
Swine Flu:तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
तेजी से बढ़ रहे स्वाइन फ्लू के मामले, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget