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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAyodhya Ram Mandir: रामलला के मंदिर में छिपी है एक ऐसी कहानी, जिस पर कम लोगों की नजर गई

Ayodhya Ram Mandir: रामलला के मंदिर में छिपी है एक ऐसी कहानी, जिस पर कम लोगों की नजर गई

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर के 10 वैज्ञानिक रहस्यों को जानिए. सूर्य तिलक, बिना लोहे का निर्माण, मजबूत नींव और 2000 साल तक टिकने की इंजीनियरिंग का पूरा सच.

Reported By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 18 Jun 2026 12:48 PM (IST)
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Ayodhya Ram Mandir: 22 जनवरी 2024 को जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए, तब करोड़ों लोगों ने इसे सनातन आस्था की ऐतिहासिक वापसी के रूप में देखा. लेकिन इस मंदिर की एक और कहानी है, जिस पर कम चर्चा होती है. यह कहानी है इंजीनियरिंग, खगोल विज्ञान, गणित और प्राचीन भारतीय स्थापत्य की. 

राम मंदिर को केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसी संरचना के रूप में डिजाइन किया गया है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक सुरक्षित रह सके. निर्माण से पहले भूमि की विस्तृत वैज्ञानिक जांच हुई और विशेषज्ञ संस्थानों ने इसकी नींव तथा भूगर्भीय स्थिति का अध्ययन किया. यही वजह है कि यह मंदिर श्रद्धा के साथ-साथ आधुनिक इंजीनियरिंग की भी एक बड़ी मिसाल बन गया है.

2000 साल तक टिकने का दावा, आखिर नींव में ऐसा क्या है?

राम मंदिर की सबसे बड़ी खासियत इसकी नींव को माना जाता है. सामान्य इमारतों की तरह यहां केवल कंक्रीट डालकर निर्माण नहीं किया गया. भूमि को मजबूत बनाने के लिए विशेष इंजीनियरिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया गया और बहुस्तरीय आधार तैयार किया गया ताकि भारी पत्थरों का भार समान रूप से वितरित हो सके. 

इसी कारण इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाने का लक्ष्य रखा गया. मंदिर निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि मजबूत नींव किसी भी स्मारक की सबसे बड़ी ताकत होती है और राम मंदिर इसी सिद्धांत पर बनाया गया है.

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क्यों नहीं लगी एक भी लोहे की छड़? जवाब विज्ञान देता है

आधुनिक इमारतों में स्टील और लोहे का उपयोग सामान्य बात है, लेकिन राम मंदिर में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया. इसकी वजह केवल परंपरा नहीं बल्कि विज्ञान भी है. लोहे में समय के साथ जंग लगने का खतरा रहता है, जिससे संरचना प्रभावित हो सकती है. 

इसलिए यहां तांबे और पारंपरिक जोड़ तकनीकों को प्राथमिकता दी गई. यही तकनीक भारत के कई प्राचीन मंदिरों में भी दिखाई देती है, जो सैकड़ों और हजारों साल बाद भी मजबूती से खड़े हैं. यह निर्णय दिखाता है कि प्राचीन शिल्पकारों को दीर्घकालिक निर्माण की कितनी गहरी समझ थी.

राम नवमी पर सूर्य खुद क्यों करता है रामलला का तिलक?

राम मंदिर का सबसे चर्चित वैज्ञानिक चमत्कार सूर्य तिलक है. राम नवमी के दिन दोपहर में सूर्य की किरणें विशेष दर्पणों और लेंसों से होकर सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचती हैं. यह केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि प्रकाशिकी और खगोल विज्ञान का शानदार उदाहरण है. सूर्य की बदलती स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस पूरी व्यवस्था को डिजाइन किया गया है.

यही कारण है कि इस प्रणाली को तैयार करने में वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. यह घटना बताती है कि भारतीय परंपरा में खगोलीय ज्ञान कितना विकसित था.

मंदिर का वास्तु नहीं, यह तो प्राकृतिक ऊर्जा का पूरा विज्ञान है

राम मंदिर का मुख्य प्रवेश पूर्व दिशा की ओर रखा गया है. वास्तुशास्त्र में इसे शुभ माना जाता है, जबकि आधुनिक विज्ञान सुबह की प्राकृतिक रोशनी को मानव स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन के लिए लाभकारी मानता है. मंदिर के मंडप, गलियारे और खुले हिस्से भी इस प्रकार बनाए गए हैं कि हवा का प्रवाह स्वाभाविक बना रहे. 

आज इसे पैसिव वेंटिलेशन(Passive Ventilation) और पैसिव कूलिंग(Passive Cooling) डिजाइन कहा जाता है. बिना आधुनिक मशीनों के भी भवन के भीतर संतुलित वातावरण बनाए रखने की यह तकनीक भारतीय मंदिर वास्तुकला की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है.

शिखर, ध्वनि और पत्थरों में छिपा है प्राचीन भारत का वैज्ञानिक दिमाग

राम मंदिर का विशाल शिखर केवल भव्यता का प्रतीक नहीं है. इसकी ऊंचाई, अनुपात और डिजाइन विशेष ज्यामितीय सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे श्रद्धालु की दृष्टि स्वाभाविक रूप से गर्भगृह की ओर केंद्रित होती है. वहीं मंदिर के मंडप और स्तंभ ध्वनि विज्ञान का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे मंत्रोच्चार और घंटियों की ध्वनि दूर तक गूंज सके. 

इसके साथ ही राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के बलुआ पत्थर का चयन भी वैज्ञानिक आधार पर किया गया, क्योंकि यह पत्थर मौसम और समय की मार को लंबे समय तक सहन कर सकता है. यही वजह है कि राम मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान, विज्ञान और स्थापत्य परंपरा की जीवित विरासत बनकर उभरा है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 18 Jun 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Ram Mandir Construction Ram Mandir Architecture Astrology Special Ram Mandir Scientific Facts Ram Mandir Mystery
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