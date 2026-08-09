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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 9 August 2026: आज कामिका एकादशी सुबह 11 बजे तक, इस मुहूर्त में करें पूजा, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 9 August 2026: आज कामिका एकादशी सुबह 11 बजे तक, इस मुहूर्त में करें पूजा, देखें पंचांग

Aaj Ka Panchang 9 August 2026: आज सावन कृष्ण एकादशी तिथि और शनिवार है.आज का अभिजीत मुहूर्त; राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 09 Aug 2026 12:29 PM (IST)
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Hindi Panchang, 9 August 2026: आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी और रविवार है. मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत व्यक्ति के जाने-अनजाने में किए गए पापों के प्रभाव को कम करता है. एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की भक्ति और मोक्ष प्राप्ति का महत्वपूर्ण साधन माना गया है. 

आज का व्रत - कामिका एकादशी व्रत के दिन दान-पुण्य और विष्णु पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहने का आशीर्वाद.

9 अगस्त का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 9 August 2026)

  • तिथि – एकादशी (8 अगस्त 2026, दोपहर 1:59 - 9 अगस्त 2026, सुबह 11:04 बजे तक)
  • वार – रविवार
  • नक्षत्र – मृगशिरा 
  • योग – हर्षण 
  • सूर्योदय – सुबह 5:47 बजे
  • सूर्यास्त – शाम 7:06 बजे
  • चंद्रोदय – रात 2:45 बजे
  • चंद्रास्त – शाम 4:20 बजे
  • चंद्र राशि – मिथुन

चौघड़िया पूजा मुहूर्त

  • सुबह का शुभ चौघड़िया – सुबह 9:06 - दोपहर 12:26
  • दोपहर का शुभ चौघड़िया – दोपहर 2:06 - 3:46
  • शाम/रात्रि का शुभ चौघड़िया – शाम 7:06 - 9:46 बजे तक

राहुकाल और अशुभ समय (Rahu Kaal)

  • राहुकाल – शाम 5:26 - 7:06
  • यमगण्ड काल – दोपहर 12:26 - 2:06
  • गुलिक काल – दोपहर 3:46 - शाम 5:26 

ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar - 9 August 2026)

  • सूर्य – कर्क
  • चंद्रमा – मिथुन
  • मंगल – मिथुन
  • बुध – कर्क
  • गुरु – मिथुन
  • शुक्र – कन्या
  • शनि – मीन
  • राहु – कुंभ
  • केतु – सिंह

9 अगस्त का राशिफल

मेष राशि (Aries)
मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन विरोधियों और किसी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें.

वृष राशि (Taurus)
कामकाज और पढ़ाई में अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और आत्ममंथन से परिस्थितियां संभलेंगी.

मिथुन राशि (Gemini)
कार्यक्षेत्र में सफलता के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और बिजनेस में फिजूलखर्ची से बचना होगा.

कर्क राशि (Cancer)
पुराने निवेश से लाभ, नौकरी में पदोन्नति और प्रॉपर्टी या कोर्ट केस में सफलता के योग हैं.

सिंह राशि (Leo)

काम की व्यस्तता बढ़ेगी, इसलिए अति-उत्साह में फैसला लेने और अनावश्यक खर्च से बचें.

कन्या राशि (Virgo)
काम समय पर पूरा करने में परेशानी आ सकती है, लेकिन कारोबार में सहयोग की स्थिति जल्द सुधरेगी.

तुला राशि (Libra)
कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों की सराहना मिलेगी और व्यापार में नई योजनाओं से आर्थिक लाभ हो सकता है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)
निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चलें, संघर्ष के बाद मेहनत का पूरा फल मिलेगा.

धनु राशि (Sagittarius)
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नौकरीपेशा लोग अपनी जिम्मेदारियां बेहतर ढंग से निभाएंगे.

मकर राशि (Capricorn)
कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहें और गुस्से में प्रतिक्रिया देने से बचते हुए बजट के अनुसार खर्च करें.

कुंभ राशि (Aquarius)
नए प्रोजेक्ट और प्रस्ताव मिल सकते हैं, टीमवर्क से कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

मीन राशि (Pisces)
करियर और व्यापार में सफलता के मजबूत योग हैं, नए अवसरों से विस्तार और निवेश से लाभ मिल सकता है.

आज का उपाय

एकादशी पर झूठ, क्रोध, निंदा और किसी को कष्ट देने से बचें। सात्विक आचरण को विशेष महत्व दें.

आज का लकी कलर

ऑरेंज, पीला

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 09 Aug 2026 06:40 AM (IST)
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Aaj Ka Panchang Todays Panchang Kamika Ekadashi 2026
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