हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Tula Rashifal 6 March 2026: तुला राशि पैसों के लेन-देन में रहें अलर्ट, फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम

Aaj Ka Tula Rashifal 6 March 2026: तुला राशि पैसों के लेन-देन में रहें अलर्ट, फिजूलखर्ची पर लगाएं लगाम

Libra Horoscope 6 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Mar 2026 02:40 AM (IST)
Tula Rashifal 6 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित हैं, जिससे खर्च, गोपनीय मामलों और मानसिक चिंताओं का प्रभाव बढ़ सकता है. दिन में कुछ अप्रत्याशित स्थितियां सामने आ सकती हैं, इसलिए धैर्य और समझदारी के साथ निर्णय लेना जरूरी होगा. आज आपको अपने कार्यों में सतर्कता और योजना दोनों बनाए रखनी चाहिए.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. थकान, तनाव या नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और पर्याप्त आराम लेना जरूरी रहेगा. मानसिक तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है. कैश फ्लो में अचानक गड़बड़ी आ सकती है और क्लाइंट्स की पेमेंट में देरी हो सकती है. किसी बड़े भुगतान के अटकने से वर्किंग कैपिटल पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए समय पर फॉलो-अप करना जरूरी रहेगा. बिजनेस में स्थिरता बनाए रखने के लिए सोच-समझकर निर्णय लें और बैकअप फंड तैयार रखें.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज सावधानी बरतने की जरूरत है. वर्क फ्रॉम होम की स्थिति बन सकती है, जिससे काम में थोड़ी परेशानी और गलतियां होने की संभावना रहेगी. ऑफिस में विरोधी भी आपके लिए समस्या खड़ी करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने काम पर पूरा ध्यान दें. अगर कोई नया जॉब ऑफर मिलता है तो उसकी अच्छी तरह जांच-पड़ताल जरूर करें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज कुछ असहज स्थिति बन सकती है. घर में कोई छुपी हुई बात सामने आने से थोड़ी बहस या तनाव हो सकता है. ऐसे में शांत रहकर स्थिति को संभालना बेहतर रहेगा. रिश्तों में पारदर्शिता और समझदारी बनाए रखें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को आलस्य से दूर रहना होगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे. मेहनत के साथ-साथ समय प्रबंधन पर भी ध्यान देना जरूरी है.

वित्त राशिफल

आज अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय को सोच-समझकर लें.

लक्की रंग: पर्पल
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 3

उपाय

आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

FAQs

1. क्या तुला राशि वालों को आज आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी चाहिए?
हाँ, अचानक खर्च बढ़ सकते हैं और पेमेंट में देरी हो सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

2. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या सलाह है?
वर्क फ्रॉम होम के दौरान काम में सावधानी रखें और किसी भी नए जॉब ऑफर की पूरी जांच करें.

3. छात्रों और खिलाड़ियों के लिए क्या संकेत हैं?
आलस्य छोड़कर नियमित अभ्यास और अनुशासन बनाए रखने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Mar 2026 02:40 AM (IST)
Horoscope Today Libra Horoscope Aaj Ka Tula Rashifal
