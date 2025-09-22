हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मअल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पर क्यों जिंदा उठाया? जानिए इस्लाम का चौंकाने वाला सच!

अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पर क्यों जिंदा उठाया? जानिए इस्लाम का चौंकाने वाला सच!

Prophet Hazrat Isa:अल्लाह ने हजरत ईसा की रक्षा करने और उन पर झूठे दावों को गलत साबित करने के लिए जिंदा आसमान पर उठाया. क्योंकि यहूदियों ने उन्हें बंदी बनाने और सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी.

By : निशात अंजुम | Updated at : 22 Sep 2025 05:46 PM (IST)

Prophet Hazrat Isa: इस्लामी मान्यता के अनुसार, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मनों से बचाने और उन्हें झूठे दावों से मुक्त करने के लिए जिंदा आसमान पर उठाया था.

उन्हें बचाने के बाद, अल्लाह ने उन लोगों के चेहरे को हजरत ईसा जैसा बना दिया जो उनकी जासूसी कर रहे थे, ताकि उन्हें ही ईसा अलैहिस्सलाम समझकर फांसी पर चढ़ा दिया जाए. यह घटना कयामत के दिन से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के लिए एक आवश्यक कदम है, जब वह इंसाफ कायम करेंगे. 

पैगंबर हजरत ईसा को जिंदा आसमान पर क्यों उठाया गया
अल्लाह ने हजरत ईसा और उनकी मां मरियम की रक्षा के लिए और उन पर झूठे दावों को गलत साबित करने के लिए जिंदा आसमान पर उठाया, ताकि वे उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकें और उन पर पत्थर भी न रख सकें, जो ईसा मसीह को जान से मारने के लिए फेंकते थे.

अल्लाह ने ईसा मसीह को न केवल बचाया, बल्कि उन्हें सीधे अपने पास उठा लिया, ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें और यहूदियों द्वारा की गई, हर झूठी बात को गलत साबित कर सकें.

ईसा मसीह को अल्लाह ने इसलिए उठाया क्योंकि यहूदियों ने उन्हें बंदी बनाने और सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी.

ईसा मसीह की रक्षा- अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया और उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया, ताकि उन पर हमला करने वाले लोग उन तक पहुंच न सकें और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकें. 

झूठे दावों का खंडन- ईसा अलैहिस्सलाम को उठाकर, अल्लाह ने उस झूठे दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था. साथ ही, यह उन दावों को भी गलत साबित करता है, जिनमें उन्हें ईश्वर का पुत्र या कोई देवता माना गया था. 

सच्चाई का प्रमाण- ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने का एक कारण यह भी था कि वे जीवित रहें और अंत में धरती पर वापस आएं. जब दुनिया के खत्म होने का समय करीब आएगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और इंसाफ का निजाम कायम करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

निशात अंजुम

बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले के फेनहारा गांव की रहने वाली निशात अंजुम उन तमाम युवाओं की तरह है, जो छोटे शहरों और गांवों से निकलकर बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं. 25 मई 2005 के दिन इस दुनिया में अपना पहला कदम रखने वाली निशात के पिता अब्दुल वाजिद बिजनेसमैन हैं और गांव में ही मेडिकल हॉल चलाते हैं. मां शाहेदा खातून हाउसवाइफ हैं. तीन भाइयों अब्दुल बासित, अब्दुल अली, अब्दुल गनी और दो बहनों माहेरुख अंजुम व आतिया अंजुम को निशात अपनी ताकत मानती हैं. 

फेनहारा के ब्रिलिएंट पब्लिक स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई करने के बाद निशात ने 2020 में हाजी फरजंद हाई स्कूल फेनहारा से मैट्रिक किया तो 2022 में भगवान सिंह कॉलेज मधुबन से इंटरमीडिएट किया. सिर्फ पढ़ाई-लिखाई ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी निशात का मन रमता है. 2022 ही उन्होंने कौशल विभाग फेनहारा से कंप्यूटर कोर्स किया. फिलहाल, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन कर रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट जल्द आने वाला है. निशात अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और जिंदगी में कुछ बड़ा करने का मकसद रखती हैं. 

पढ़ाई की शौकीन निशात अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए भी तमाम काम करती हैं. युवा होने के बावजूद ईश्वर से जुड़ाव रखती हैं और रोजाना नमाज पढ़ती हैं. खबरों की दुनिया में बने रहना उन्हें अच्छा लगता है. यही वजह है कि वह रोजाना अखबार, न्यूज वेबसाइट्स और टीवी चैनलों से देश-दुनिया की जानकारी हासिल करती हैं. इसके अलावा उन्हें रील्स देखना, गाने सुनना और खाना बनाना बेहद पसंद है. 

निशात की सबसे अच्छी दोस्त सादिया सिद्दिकी हैं, जिनके साथ वह अपने सुख-दुख बांटती हैं. फेवरेट क्रिकेटर्स की बात हो तो निशात की लिस्ट में विराट कोहली, ऋषभ पंत और अभिषेक शर्मा का नाम लिखा है. वहीं, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार उन्हें काफी पसंद हैं. अगर फिल्म की बात करें तो तारे जमीं पर उन्हें इमोशनली छूती है.
Published at : 22 Sep 2025 05:46 PM (IST)
