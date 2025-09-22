अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पर क्यों जिंदा उठाया? जानिए इस्लाम का चौंकाने वाला सच!

Prophet Hazrat Isa: इस्लामी मान्यता के अनुसार, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मनों से बचाने और उन्हें झूठे दावों से मुक्त करने के लिए जिंदा आसमान पर उठाया था.

उन्हें बचाने के बाद, अल्लाह ने उन लोगों के चेहरे को हजरत ईसा जैसा बना दिया जो उनकी जासूसी कर रहे थे, ताकि उन्हें ही ईसा अलैहिस्सलाम समझकर फांसी पर चढ़ा दिया जाए. यह घटना कयामत के दिन से पहले ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी के लिए एक आवश्यक कदम है, जब वह इंसाफ कायम करेंगे.

पैगंबर हजरत ईसा को जिंदा आसमान पर क्यों उठाया गया

अल्लाह ने हजरत ईसा और उनकी मां मरियम की रक्षा के लिए और उन पर झूठे दावों को गलत साबित करने के लिए जिंदा आसमान पर उठाया, ताकि वे उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकें और उन पर पत्थर भी न रख सकें, जो ईसा मसीह को जान से मारने के लिए फेंकते थे.

अल्लाह ने ईसा मसीह को न केवल बचाया, बल्कि उन्हें सीधे अपने पास उठा लिया, ताकि वे उनकी रक्षा कर सकें और यहूदियों द्वारा की गई, हर झूठी बात को गलत साबित कर सकें.

ईसा मसीह को अल्लाह ने इसलिए उठाया क्योंकि यहूदियों ने उन्हें बंदी बनाने और सूली पर चढ़ाने की कोशिश की थी.

ईसा मसीह की रक्षा- अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बचाया और उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया, ताकि उन पर हमला करने वाले लोग उन तक पहुंच न सकें और उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सकें.

झूठे दावों का खंडन- ईसा अलैहिस्सलाम को उठाकर, अल्लाह ने उस झूठे दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था. साथ ही, यह उन दावों को भी गलत साबित करता है, जिनमें उन्हें ईश्वर का पुत्र या कोई देवता माना गया था.

सच्चाई का प्रमाण- ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाने का एक कारण यह भी था कि वे जीवित रहें और अंत में धरती पर वापस आएं. जब दुनिया के खत्म होने का समय करीब आएगा, तो ईसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे और इंसाफ का निजाम कायम करेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.